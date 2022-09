Cuba stemt in zeldzaam referendum voor meer lhbti-rechten, maar in de uitslag valt ook onrust te lezen

Kinderen wachten in een stembureau in Havana, waar Cubanen hun stem uitbrengen in het referendum over lhbti-rechten. Beeld Alexandre Meneghini / Reuters

‘Cuba stemde voor de inclusie, de empathie, de liefde’, jubelt de Cubaanse regering op overheidsnieuwssite Granma. Het eiland heeft inderdaad iets te vieren deze maandag, een dag nadat zo’n 6 miljoen Cubanen deelnamen in een referendum over een nieuwe familiewet. Dankzij de ja-stem is het Cubaanse huwelijk niet langer een aangelegenheid tussen een man en een vrouw, maar tussen ‘twee personen’. En ook het begrip ‘familie’ krijgt een veel ruimere betekenis; iedereen die van elkaar houdt kan een familie vormen en bovendien kinderen adopteren.

Het zijn ingrijpende veranderingen in het socialistische land dat in de jaren zestig homomannen nog naar werkkampen stuurden, maar in deze eeuw lhbti-emancipatie tot staatsaangelegenheid maakte. In die omwenteling ging een Castro voorop: Mariela, de dochter van Raúl Castro. In 2008 hield Cuba zijn eerste, door de staat geörganiseerde pride-dag. Een jaar later werd het mogelijk voor transpersonen om hun transitie te ondergaan in Cuba’s geroemde publieke zorgsysteem. Met de código de las familias neemt Cuba nog een progressieve sprong: de familie is niet langer een heteroseksueel bastion.

Veel meer sentimenten

Het referendum kent ook een donkere rand. Cubaanse homo’s en lesbiennes mogen zich verheugen op meer rechten, maar moesten die rechten verwerven in een omstreden stembusgang. Veel Cubanen, voor- en tegenstanders van de wet, vermoedden dat de overheid vooral een politiek spel speelde door deze wet onderwerp te maken van een referendum. De staat kon twee vliegen in één klap slaan: jonge kritische Cubanen bedienen met progressieve veranderingen en de buitenwereld tonen hoe democratisch Cuba is.

Een referendum is namelijk verre vanzelfsprekend in Cuba. De Communistische Partij nam ontelbare wetten aan sinds Fidel Castro’s revolutie in 1959, zonder het volk te raadplegen. In de eenpartijstaat regeert de partij. In ruim zestig jaar revolutie was dit de vierde keer dat Cuba een referendum hield. Voorheen, de laatste keer in 2019, betrof het grondwetsreferenda waarbij werd gestemd over de brede principes onder het Cubaanse model.

Dit keer, en dat was voor het eerst, werd een specifieke wet voorgelegd aan het volk. De rechten van lhbti’ers, hoe belangrijk ook voor de staat (gezien de grote voor-campagne), waren in tegenstelling tot al die andere wetten niet een simpel hamerstuk in het parlement. Cubanen die nooit stemmen, moesten zich plots uitspreken. Het resultaat was een referendum waarin veel meer sentimenten meespeelden dan enkel de mening over de wet zelf.

Cuba maakt een van de diepste economische crises door sinds de zogenoemde speciale periode in de jaren negentig, toen het eiland na het wegvallen van het Sovjet-geldinfuus plots op eigen benen moest staan. Stevige Amerikaanse sancties en een (economisch) verwoestende pandemie brachten het land aan de rand van de afgrond. Veel Cubanen grepen zondag de stembusgang aan om hun onvrede te uiten over de grote schaarste en armoede, over de urenlange wachtrijen voor vrijwel lege staatswinkels.

Zeldzame oefening in democratie

President Miguel Díaz-Canel, sinds 2021 ook leider van de Communistische Partij, gaf gisteren toe tijdens een persmoment: ‘Het kan zijn dat mensen tegen stemmen, niet omdat ze tegen de wet zijn, maar omdat ze ontevreden zijn over de huidige moeilijke situatie. Maar ook dat is legitiem.’ De overheid, zo impliceerde hij, was niet geheel zeker van haar zaak. Het volk zou weleens om uiteenlopende redenen dit project kunnen wegstemmen – een zeldzame oefening in democratie.

Cubanen lieten inderdaad massaler dan ooit een tegenstem horen. Twee miljoen mensen stemden tegen de wet en nog eens twee miljoen volwassen kiezers bleven thuis. Slechts de helft van het electoraat gaf zodoende haar goedkeuring. Het is een wereld van verschil met de 87 procent die in 2019 voor de grondwet stemde (wat al een magere uitslag was ten opzichte van de 98 procent die in 1976 instemde met een grondwetswijziging).

Het interpreteren van de nee-stem is een lastige opgave. Want ook inhoudelijk waren veel Cubanen het niet eens met de progressieve veranderingen. Zo sprak de katholieke kerk zich bijvoorbeeld uit tegen de wet. Toch zal de Cubaanse staat brede lessen trekken uit de uitslag. Na de grote straatprotesten van 11 juli vorig jaar en de kleinere uitingen van onvrede dit jaar (kleine nachtelijke marsen, potten- en pannenprotesten). Na het massale vertrek van tienduizenden vooral jonge Cubanen naar het buitenland in het afgelopen jaar, is dit opnieuw een duidelijke boodschap van onvrede. Miljoenen Cubanen zijn niet meer overtuigd van de revolutie, nu die al tijden amper meer in de basisbehoeften kan voorzien – medicijnen, voedsel, werk.