Cuba schakelt buitenlands kapitaal in om tekort aan alles te bestrijden. Eerst zien dan geloven, denken de Cubanen

Een rij voor een van de staatswinkels in het centrum van Havana. De socialistische overheid kan amper in de basisbehoeften van het volk voorzien. Beeld Reuters

De tengere Gustavo (50) zit voor de deur van zijn werkplaats op een stoeltje. Op de stoep staat een televisie zonder scherm, boven zijn hoofd hangt een bord met een afbeelding van Spiderman. ‘Wij repareren flatscreen-televisies’, staat er in gestifte letters rond de Amerikaanse superheld. ‘Kijk’, zegt hij, ‘deze led-strip hoort hier in het apparaat.’ De strip mist alleen nog een paar lampjes.

De televisiereparateur lijkt geen grote haast te hebben om de klus te klaren. Vanaf zijn stoel heeft hij misschien wel het mooiste uitzicht van Havana. Hij kijkt uit op het pas gerenoveerde Capitolio, inmiddels in gebruik als parlement van de eenpartijstaat. De gouden koepel op het witte gebouw glinstert in de zon. Prachtig, maar Gustavo koopt er weinig voor. De zaken als deeltijdreparateur, naast zijn baan als apotheekmedewerker in overheidsdienst, gaan slecht.

Als het aan de Cubaanse overheid ligt, komen er snel betere tijden aan. Cuba opent vanaf september zijn economie voor buitenlandse bedrijven die op het eiland basisproducten en grondstoffen mogen gaan verhandelen waaraan al tijden een nijpend gebrek is. Eigenlijk is er op het eiland een tekort aan alles, een continue schaarste die magen doet rammelen. Dus zijn buitenlandse groothandelaren in bouwmaterialen, schoonmaakmiddelen en voedsel binnenkort welkom.

En wie weet ook wel fabrikanten van ledlampjes voor platte televisies. ‘Goed idee’, zegt Gustavo, maar zijn smalle gezicht onder een zwart petje, de klep naar achter, verraadt scepsis. ‘Hier verandert nooit iets’, stelt hij vervolgens. Laat dat precies de uitdaging zijn waar Cuba’s Communistische Partij voor staat: veranderen zonder te veranderen. Want zoals het ís, zo gaat het niet langer.

Een ogenschijnlijk blasfemische hervorming

Om de ‘druk op de economie’ te verlichten kondigde viceminister van Handel Ana Teresita González vorige week op de staatstelevisie een ogenschijnlijk blasfemische hervorming aan. In de zes decennia sinds Fidel Castro de groot- en detailhandel nationaliseerde, waren volledig buitenlandse ondernemingen niet welkom in Cuba. Maar de omstandigheden dwingen tot onconventionele maatregelen. De staat heeft nog te weinig de ‘voordelen van buitenlandse investeringen’ verkend, zei de minister.

Toch is ook dit besluit een nieuwe variant op een oud recept. Cuba’s economie, socialistisch in naam, kent volop uitzonderingen. Buitenlandse ondernemers drijven al handel met de staat of investeren in particuliere Cubaanse bedrijfjes. In de speciale economische zone in de haven van Mariel doet de Cubaanse overheid zaken met de kapitalistische buitenwereld. Desondanks slaagt de regering er niet in om de schappen van de bodegas, de staatswinkels, te vullen. En ook de warenhuizen voor buitenlandse valuta, waar Cubanen met toegang tot andere munten (iets) luxere producten kunnen kopen, hebben beperkt aanbod.

Grover geschut is nodig: buitenlandse leveranciers moeten op het eiland zelf hun waar gaan verkopen, rechtstreeks aan de Cubaanse detailhandel – feitelijk: het land bevoorraden. De nieuwkomers mogen zaken doen (en belasting betalen) in eigen valuta. Tussen de buitenlandse ondernemers en de binnenlandse economie zal de staat fungeren als wisselkantoor. De hoop is op meer producten en materialen én op meer buitenlands geld. Dollars, euro’s en ponden waarmee de staat voedsel kan importeren voor in de gesubsidieerde bodegas.

Daar knelt de schoen al jaren: de socialistische overheid kan amper in de basisbehoeften van het volk voorzien. Het Cubaanse platteland, waar tot begin jaren negentig vrijwel uitsluitend suikerriet werd verbouwd, produceert nog steeds slechts een fractie van wat de 11 miljoen Cubanen nodig hebben. Het overgrote deel moet de staat importeren, maar de overheid zit krap bij kas en de prijzen blijven maar stijgen.

‘Waarom verkopen jullie me geen gehakt? Ik heb enorme honger!’

En dus klinkt in Havana dagelijks de onvrede. Zij galmt in boze kreten tussen de koloniale gevels met bladderende pastelkleuren, onder barokke balkonnetjes met wapperende was, te midden van ophopend afval. Zie op een kruising een menigte verwikkeld in een verhitte discussie. Een jonge donkere vrouw in een zwarte jurk zwaait met een rantsoenboekje. ‘Waarom verkopen jullie me geen gehakt? Ik heb enorme honger!’

Ze heeft een keer in de maand recht op vier pakjes gehakt, zegt de medewerker van staatsslagerij Los Fornos, een vrouw met getatoeëerde wenkbrauwen die van alle kanten wordt belaagd door boze en bezorgde vragen. Het antwoord veroorzaakt enkel meer onrust. ‘Hoezo eens in de maand? Volgens Eduardo is het elke vijftien dagen’, schreeuwt de klant. ‘Eduardo kan zoveel zeggen, dit is hoe het is’, roept de medewerker terug. ‘Als je klachten hebt, moet je bij distributie zijn.’

Een andere klant vraagt zich luidkeels af of er nog kip komt. Dat zou de rest ook wel willen weten, de vorige levering kip was een maand geleden. Maar niemand die het met zekerheid kan zeggen. De slagersbediende, tegen wil en dank ambtenaar tegenover een kokend volk, loopt terug de winkel in, de klanten tierend voor de gesloten deur achterlatend. Ook de buitenlandse journalist krijgt een sneer. ‘Ga dansen, ga drinken, ga naar het strand’, zegt een vrouw. ‘Dit is iets van Cubanen.’

Maar Cuba kan zijn gehavende gezicht deze dagen moeilijk verbergen voor de toeristen die mondjesmaat terugkeren na de coronacrisis. Een straathoek verderop klinken dezelfde kreten. Hier wachten mensen op een stuk zeep en vochtige doekjes. ‘Om kindergezichten mee te poetsen’, zegt Roberto, een kleine man die in staatsdienst werkt voor Cuba’s doven en slechthorenden. ‘Dit hebben we allemaal te danken aan de sancties van Trump’, zegt hij. ‘En aan de pandemie.’

Hij heeft gelijk, het onheil komt (deels) van buiten. De Amerikaanse president Trump haalde de economische bankschroeven aan die zijn voorganger Obama iets had losgedraaid, president Biden heeft Trumps sancties tegen Cuba nog nauwelijks verlicht. En terwijl de pandemie en Ruslands oorlog in Oekraïne wereldwijd economische tikken uitdeelden, ontving Cuba twee mokerslagen. Van de ene op de andere dag bleven de toeristen weg die met hun dollars en euro’s voorheen een beetje zuurstof injecteerden in de geknevelde economie, die terstond kromp met 11 procent. Amper had het land de grenzen weer geopend, of bijna even abrupt schoten de voedsel- en grondstofprijzen omhoog.

‘Als je honger hebt, ben je niemand’

In veel Latijns-Amerikaanse landen dwong de pandemie mensen tot ‘sobrevivir’, tot overleven. Vraag Cubanen hoe het met ze gaat en vaak klinkt het woord ‘subsistir’: voortbestaan. Voor een barretje in het centrum van Havana leunt Pedro Luis (61) op een medische kruk en rookt de ene na de andere sigaret. ‘Je kan hebben gestudeerd, maar als je honger hebt, ben je niemand.’ Zijn dochter is advocaat, zijn zoon is ingenieur, maar in Cuba zijn ze zo arm als hun vader, een man met één paar schoenen.

Verwar zijn vervaalde Cuba-shirt niet met een steunbetuiging aan de revolutie. Hij ziet het nieuwste economische plan van de overheid als een zoveelste ongewisse bokkesprong. ‘Ze hebben Díaz-Canel een hete aardappel in de mond geduwd.’ Uit een gekreukeld pakje trekt hij een nieuwe sigaret tevoorschijn, met peuk tussen de vingers wijst hij naar zijn voorhoofd: ‘Het is geen slimme man.’ Cuba’s president, meent hij, heeft geen idee wat hij aanmoet met het land dat de Castro’s aan hem overdroegen. Miguel Díaz-Canel (62) volgde Raúl Castro in 2019 op als president en nam vorig jaar ook het partijvoorzitterschap van Fidels jongere broer over.

De zestiger Luis werd vlak na Castro’s victorie van 1959 geboren. Een heel leven in de revolutie, met een helft vóór en een helft na de val van de Sovjet-Unie, leerde hem om niets te verwachten. De partij beslist voor het volk en wanneer iets niet werkt, beslist de partij weer iets anders. Hij rookt zijn sigaretten en bestaat voort.

Eerst maar eens zien of die buitenlandse leveranciers er komen, zeggen ook twee vrouwen die op straat voor het warenhuis De Engelse Bazar een eigen handeltje in zelfgemaakte kleding bestieren. ‘Woorden zijn één ding, daden een ander.’ Wanneer de journalist zich als zodanig bekendmaakt, zetten de vrouwen een glimlach op en stokt het gesprek. Hun winkeltje bestaat dankzij een eerder overheidsexperiment dat toornde aan de socialistische beginselen: de ‘onderneming voor eigen rekening’. Tijdens de coronacrisis breidde de staat de lijst met toegestane vrije beroepen en ondernemingen flink uit.

De staat zal de controle ‘niet opgeven’

De zoektocht van de Communistische Partij is telkens dezelfde: hoe de idealen op te rekken zonder dat ze knappen. ‘Binnen de revolutie alles, tegen de revolutie niets’, zei Castro in 1961. Broer Raúl gaf in april vorig jaar in zijn afscheidsspeech een hedendaagse variant op dat adagium: ‘Er zijn grenzen die we niet kunnen passeren omdat de consequenties onomkeerbaar zijn.’ Vandaar dat handelsminister González tijdens de aankondiging van het besluit benadrukte dat de staat de controle over de import ‘niet zal opgeven’.

De buitenlandse ondernemer is gewaarschuwd, tussen hem en zijn Cubaanse klanten staat voorlopig de partij. ‘Allemaal prachtig’, verzucht ene Mario in een reactie onder een artikel op staatswebsite Granma, ‘maar zolang private ondernemingen geen werkelijke vrijheid krijgen, gaat niets veranderen.’

Zo denkt televisiereparateur Gustavo er ook over. Als hij de middelen had, zou hij zijn dochter en ex-vrouw volgen naar de Verenigde Staten, zegt hij. Dan hoefde hij hier niet te zitten, weliswaar uitkijkend op het glimmende Capitool, maar ook op steenworp afstand van het zwartgeblakerde geraamte van het beroemde Saratoga-hotel. In mei blies een gasexplosie de historische gevel de straat op, daags voor een geplande feestelijke heropening.

Schuin boven Gustavo herinneren Cubaanse vlaggen hangend aan een balkon aan nog meer recent onheil. Leuzen op stukken karton eren de brandweermannen die begin deze maand omkwamen bij een enorme brand in het oliedepot van havenstad Matanzas, zowel een menselijke tragedie als een economische ramp. Vier van de tien immense oliesilo’s gingen in vlammen op, vijftien brandweermannen kwamen om. Hoeveel brandstof precies verloren ging, is in nevelen gehuld.

‘Cuba is Matanzas’, staat op een karton. Het eerbetoon is ondertekend door het lokale CDR, het comité ter verdediging van de revolutie, de civiele hoeders van de continuïteit. Castro richtte de burgerwacht op in 1960. Gustavo moet op zijn woorden letten, zegt hij, ook in 2022. Dus zit hij en wacht hij, zoals talloze Cubanen, zonder iets te verwachten.