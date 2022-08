Cuba loopt sneller leeg dan ooit: ‘Het is een stormloop naar de uitgang’

Beeld ANP / AFP

Daniel Triana (25) moet zich elke maand melden bij de politiechef in zijn buurtje in het stadsdeel El Vedado, net ten westen van het centrum van Cuba’s hoofdstad Havana. De film- en theateracteur staat te boek als activist en als ‘contra-revolutionair’ en heeft daarom de speciale aandacht van de eenpartijstaat.

Antonio Gómez (42, niet zijn echte naam) draagt vier betaalde boetes bij zich. Hij kreeg de boetes nadat hij op 11 juli vorig jaar tijdens een protest tegen de regering werd gearresteerd. Sindsdien heeft hij de bewijsjes altijd bij zich voor het geval een agent hem staande houdt. Dan moet hij de bonnetjes kunnen tonen om niet weer te worden opgepakt.

Triana is als acteur en lhbti-activist een bekend gezicht binnen Cuba’s artistieke elite. Die zichtbaarheid heeft hem tot nu toe behoed voor een gevangenisstraf, zegt hij. Ambulancechauffeur Gómez is een ‘jongen uit de barrio’, uit het oude Havana waar de onvrede broeit tussen de koloniale panden. Hij verloor zijn vader toen die begin jaren negentig per vlot de VS probeerde te bereiken. Honderden jonge Cubanen zoals Gómez werden dit voorjaar veroordeeld tot lange celstraffen, hij kwam tot nog toe weg met die boetes.

Cubaanse activist Daniel Triana (25)

Vandaar dat de ene activist de journalist thuis in zijn woonkamer ontvangt en met naam in de krant durft, al staat ‘het oog van Sauron’ op hem gericht, en dat de ander aan het eind van het gesprek in een barretje in oud-Havana vraagt om anoniem te blijven. ‘Ook al is mijn enige misdrijf dat ik het niet eens ben met het systeem.’ Gómez en Triana behoren tot de vele jonge Cubanen die de revolutie, inmiddels 63 jaar oud, spuugzat zijn.

Opiniepeilingen ontbreken in Cuba, niemand weet precies hoeveel steun de Communistische Partij nog geniet of hoe talrijk de dissidenten zijn. Eén statistiek geeft wel een indicatie, Cubanen stemmen op de enige manier waarop ze kunnen stemmen: met de voeten. De Amerikaanse grenspolitie registreerde in de eerste helft van dit jaar een recordaantal van 157 duizend Cubaanse migranten die probeerden de VS binnen te komen. Alleen de ‘exodus van Mariel’ in 1980, toen 125 duizend Cubanen per boot de VS bereikten, komt in de buurt van de huidige cijfers.

‘Elke week ontdek ik dat weer een vriend of bekende is vertrokken’, zegt Triana. ‘Het is een stormloop naar de uitgang.’ Hij kan het ze niet kwalijk nemen, zegt hij. ‘Ik wil blijven zolang ik kan, maar uiteindelijk zal ik ook migreren. Hier is geen toekomst.’ De jonge artiest draagt zijn lange haar in een knotje op zijn hoofd, zijn nagels zijn lichtblauw gelakt. Hij definieert zichzelf als genderfluïde.

Aloude liedje

Triana werd activist op 11 mei 2019 toen de staat ingreep tijdens een lhbti-mars. ‘Drie prominente dissidenten werden met geweld gearresteerd. De politie blokkeerde onze route en parkeerde een bus voor onze neus, om ons naar de officiële mars te brengen.’ Hoewel Cuba stappen zet richting meer rechten voor seksuele minderheden, ging een spontane demonstratie in Havana de staat te ver. ‘Achteraf klonk op de staatstelevisie het aloude liedje, dat het een door de Amerikanen ingegeven protest was.’

En dus ging hij op 11 juli 2021 weer de straat op toen in vrijwel alle Cubaanse steden spontane protesten uitbraken. Duizenden mensen eisten ‘vrijheid!’ Triana werd kortstondig gearresteerd en wordt sindsdien in de gaten gehouden door de staat. Ook Gómez bevond zich tussen de demonstranten en ook hij werd opgepakt. Het was de dag voor zijn verjaardag. ‘Een agent zag mijn geboortedatum op mijn id-bewijs. Hij zei: dit wordt de donkerste verjaardag uit je leven.’

Het rommelt in Cuba, meer nog dan het altijd al rommelde. De hoop die even oplaaide toen de Amerikaanse president Obama in 2016 de banden aanhaalde, kreeg sindsdien klap na klap. Fidel Castro overleed, Obama’s opvolger Trump voerde nieuwe sancties in, Raúl Castro droeg het presidentschap en de partij over aan Miguel Díaz-Canel (met 62 jaar een politicus van na de revolutie), de pandemie draaide het toerisme de nek om en Ruslands oorlog dreef ook in Cuba de prijzen op.

Grote teleurstelling

Nu de pandemie wegebt, blijven vrijwel lege staatswinkels over. Het eiland kampt met verlammende schaarste, zelfs de haperende energiecentrales leveren stroom op rantsoen. ‘De economie is volledig ingestort’, zegt Gómez. ‘Ze (de regering, red.) kunnen het land niet meer onderhouden.’ Cuba loopt op zijn tandvlees en de staat grijpt naar repressie om de revolutie overeind te houden.

In november boekte de regering een grote overwinning toen acteur en activist Yunior García op de dag van een door hem uitgeroepen volksprotest naar Spanje vluchtte. Enkelingen die alsnog de straat op gingen, liepen onmiddellijk in een politiefuik. ‘Zijn vertrek was een grote teleurstelling’, zegt Triana, al begrijpt hij de persoonlijke keuze van zijn collega. García had een van de 297 demonstranten kunnen zijn die dit voorjaar celstraffen tot 25 jaar kregen opgelegd.

‘Sinds november zijn de meeste activisten vertrokken’, zegt Triana. De staat biedt mensen een uitgang, stelt Gómez: ‘Het is een oud recept: het ventiel een beetje opendraaien.’ Wie niet langer binnen het systeem wil leven, mag gaan. Sinds november kunnen Cubanen (die een vliegticket kunnen betalen) zonder visum reizen naar het socialistische Nicaragua, en vanuit daar te voet verder. De migrantenstatistieken van de Amerikaanse grenspolitie lopen sindsdien op.

Het werkt: op wat kleine nachtelijke protesten na, is de onvrede goeddeels terug in de fles – of geëmigreerd. Het is een hard gelag voor de activisten die blijven. ‘Mensen hebben nog steeds niet begrepen dat dit een strijd is van allen en niet van enkelen’, zegt Triana. ‘Als de verandering niet collectief is, dan is zij er niet.’