CU, PvdA en GL willen opheldering over terugsturen yezidi’s naar Irak

Op basis van informatie van asieladvocaten meldde dagblad Trouw zaterdag dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) yezidi’s die in Nederland asiel aanvragen terugstuurt naar vluchtelingenkampen in Noord-Irak.

Yezidi’s vormen een religieuze minderheid in Irak. Tijdens de opmars van Islamitische Staat (IS) werden leden van de bevolkingsgroep massaal aangevallen, verjaagd, verkracht en gedood door IS. Volgens de IND is het terugsturen van de yezidi’s inmiddels verantwoord, omdat zij in de vluchtelingenkampen onderdak en voldoende voedsel hebben.

Asieladvocaten en de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, denken daar anders over. Volgens asieladvocaten is het terugsturen van yezidi’s in strijd met de Nederlandse regels, zeggen zij in Trouw. Yezidi’s zijn vanwege hun traumatische ervaringen aangemerkt als een kwetsbare groep vluchtelingen, waardoor ze niet terug hoeven naar hun herkomstregio’s. Hun mag ook geen zogeheten ‘vestigingsalternatief’ worden aangeboden; een andere plek in het land van herkomst.

De IND omzeilt die regels volgens de advocaten nu door de vluchtelingenkampen in Koerdisch-Iraaks gebied, waarheen zij vluchtten nadat zij door IS uit hun eigen regio Sinjar verdreven werden, als hun ‘thuis’ aan te merken. De IND bestrijdt een dergelijk ‘trucje’ uit te halen. Volgens de instantie behoren de yezidi’s die uit de vluchtelingenkampen in Koerdisch gebied komen niet tot de kwetsbare groep waarvoor uitzonderingen gelden.

Vluchtelingenwerk Nederland spreekt niettemin van een ‘zorgelijke ontwikkeling’. ‘Het is op dit moment zeer onverantwoord yezidi’s ‘terug te sturen’ naar een plek waar ze niet vandaan komen, terwijl hun veiligheid daar nog onzeker is.’

Directeur Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling noemt het terugsturen ‘een oneindige schande’. ‘De yezidi’s werden uit hun dorpen gejaagd, velen vermoord en in massagraven gedumpt. (Jonge) vrouwen werden als seksslavin gehouden, (kleine) kinderen meegenomen en opgevoed als welpen van het kalifaat. Nederland zet overlevenden uit.’

ChristenUnie en GroenLinks willen dat het uitzetten van de yezidi’s onmiddellijk stopt. ‘Als vluchtelingenorganisaties zeggen dat het te onveilig is en er geen vestigingsalternatief is, moet Nederland het niet doen’, zegt Tweede Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) tegen persbureau ANP. De PvdA maakt zich volgens de NOS ‘grote zorgen’ en heeft Kamervragen over de kwestie gesteld, net als coalitiepartij D66.

Volgens staatssecretaris Harbers’ partij, de VVD, is het niet aan de politiek, maar aan de IND om in individuele gevallen een afweging te maken. Vanwege het Kamerreces kan een mogelijk debat in het parlement pas op 13 mei plaatsvinden. GroenLinks vindt dat de uitzettingen tot dat moment moeten worden opgeschort.