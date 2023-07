CU-leider Bikker verzette zich tegen blufpoker VVD: ‘Als je de boel alleen overeind kan houden door je principes opzij te zetten, doen wij niet mee’

Mirjam Bikker, fractievoorzitter van de ChristenUnie. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Toen Mirjam Bikker afgelopen vrijdag de trein uitstapte in Den Haag, was ze even ‘bang dat mensen het aan haar konden zien: hoe gemangeld zij zich voelde’. Dagenlang voerde ze al stroeve gesprekken over het toekomstige asielbeleid van het kabinet. Op het moment dat ze uitstapte op dat Haagse treinperron zou het nog enkele uren duren voordat het kabinet daadwerkelijk over hierover viel, maar Bikker voelde van tevoren al aan: ‘Dit kan weleens heel ingewikkeld worden.’

I.TERUGBLIK: WAT GING ER MIS?

Wanneer zag u precies aankomen: met dit kabinet komt het niet meer goed?

‘Dat het definitief niet meer ging werken, zag ik uiteindelijk pas vrijdag. Maar ik heb in de loop van deze week wel al gezegd: is dit dramkoers of ramkoers? Gaandeweg werden de verschillen steeds duidelijker. Het werd steeds moeilijker om eruit te komen.

‘Het hoort bij het werk dat je dan rekening houdt met alle scenario’s. Maar meestal is er wel de intentie om er samen uit te komen. Er zijn deze week momenten geweest dat ik dacht: als het zo moet, dan vraag ik me af of dit gaat lukken.’

Denkt u dat Rutte niet de intentie had om eruit te komen?

‘Rutte is er inmiddels publiekelijk op teruggekomen dat zijn stevigheid in de discussies misschien niet per se heeft geholpen. Maar ik ben niet van het vingerwijzen. Iedereen heeft zijn eigen werkwijze. Daar vind ik ook wat van.

‘Maar uiteindelijk draaide het niet om de toon voor ons, maar om een diepgevoeld inhoudelijk meningsverschil over het asielbeleid van Nederland. Het was een gezamenlijk besluit van vier partijen om te stoppen.’

U bent toch ook gewoon overvallen door de VVD?

‘Het klopt dat er eerder deze week plotseling een ultimatum werd gesteld door VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans om vrijdag al met een nieuw pakket maatregelen te komen. Dat ultimatum was er eerder niet. Vervolgens is er ook een pakket aan maatregelen op tafel gekomen dat niet door vier partijen werd gedragen en werd er gedreigd om hierover te gaan stemmen in de ministerraad.

‘Dat alles kon natuurlijk een potje blufpoker zijn om te komen tot een maximaal resultaat, maar het kan ook met andere gedachten zijn geweest. Dat weet ik niet.’

II. ONOVERBRUGBARE VERSCHILLEN

Waar trok de ChristenUnie de rode lijn?

‘Alle partijen hebben natuurlijk recht op hun eigen principes. Maar laat het klip en klaar zijn: onze principes zijn niet te koop. Voor ons als gezinspartij is het heel helder: kinderen horen op te groeien bij hun ouders. Aan zulke waarden gaan wij niet morrelen.’

Wat was de eis die VVD op tafel legde waarmee u niet kon leven?

‘Wij waren bereid om een heel eind mee te denken over het beperken van de migratiestroom. Bijvoorbeeld door meer mensen terug te sturen die hier eigenlijk niet hoeven te zijn, omdat ze gewoon uit een veilig land komen. Daarover zijn al afspraken gemaakt met Marokko en dat zouden we met meer landen kunnen doen.

‘Maar we gaan niet onderhandelen over de vraag of oorlogskinderen, van wie de vader of moeder in Nederland is, hier naartoe mogen komen. Dat is een standpunt dat terugvoert op onze diepste overtuiging.’

Wilde de VVD echt oorlogskinderen tegenhouden?

‘Er lag een voorstel om vluchtelingen voortaan te verdelen in twee groepen. Kinderen van vluchtelingen met een permanente verblijfsstatus zouden wel zonder beperking kunnen overkomen. Zoals kinderen van ouders die zijn gevlucht vanwege hun geloof of politieke overtuiging.

‘Maar voor de groep mensen met een tijdelijke asielstatus - wat in de praktijk gewoon oorlogsvluchtelingen zijn - was het voorstel dat er beperkingen zouden gaan gelden. Maar voor ons is er geen verschil tussen een papa die is gevlucht vanwege de oorlog in Aleppo of vanwege zijn geloof. Zijn kinderen moeten bij hem kunnen opgroeien.’

U zegt: we willen dat vluchtelingen in Nederland terecht kunnen, maar is dat nog realistisch? De opvang zit overvol, er is een groot woningtekort, de asielinstroom steeg in 2022 met een derde ten opzichte van een jaar eerder.

‘U wijst terecht op de stijgende cijfers. Maar als we kijken naar het totaalcijfer, dan zijn het voornamelijk arbeidsmigranten die hier binnenkomen. Wij hebben in de gesprekken afgelopen week benadrukt: het zijn niet de oorlogsvluchtelingen die de grootst druk leggen op de woningmarkt en de voorzieningen in oude wijken, maar de arbeidsmigranten. Wat kunnen we daaraan doen?’

III. VOORUITBLIK: HOE NU VERDER?

Na de verkiezingen krijgt Nederland mogelijk een nog rechtser kabinet met nog strengere asielwetten. Bent u daar tevreden mee?

‘Het valt mij oprecht zwaar dat dit is gebeurd. Maar als je de boel alleen overeind kan houden door je principes opzij te zetten, dan doen we daar niet aan mee. Het is nu aan de kiezer om te bepalen welke kant ze wil dat Nederland opgaat.’

Vindt u het verantwoord dat Nederland misschien wel tot de zomer van 2024 zonder kabinet zit, terwijl veel mensen zich zorgen maken over hun portemonnee en hun toekomst?

‘Ik ben natuurlijk erg bezorgd wat dit allemaal betekent voor mensen, met name zij die leven van een sociaal minimum. Dit najaar zal het demissionaire kabinet een begroting maken voor volgend jaar. Ik kan in elk geval beloven dat de ChristenUnie met hart en ziel zal strijden voor wat er nodig is in dat nieuwe jaar.’