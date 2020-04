Cruiseschepen mogen toch aanmeren in Florida, Holland America Line bedankt Trump

Een zieke passagier wordt van een cruiseschip van de Holland America Line gehaald in Fort Lauderdale, Florida. Beeld AFP

Het overgrote deel van de naar schatting 1.200 passagiers wordt vanaf vrijdag, na een medisch onderzoek, met chartervluchten teruggevlogen naar hun land. Met het aanmeren komt er een einde aan een tocht van bijna drie weken op zee, waarin zo’n honderd passagiers en tientallen bemanningsleden van de Zaandam griepachtige verschijnselen vertoonden. Diverse havens in Latijns-Amerika weigerden het schip toe te laten.

Op het schip hebben tientallen passagiers symptomen van het coronavirus en zijn vier passagiers overleden, onder wie de Nederlander. Op donderdag was al een groep van veertien Nederlanders overgestapt naar de Rotterdam, dat de Zaandam tijdens de cruisereis te hulp was gekomen.

Burgemeester Dean Trantalis van Fort Lauderdale zei dat hij over het aanmeren van de twee schepen overeenstemming had bereikt met de kustwacht en andere lokale autoriteiten. Een kleine groep ernstig zieke passagiers zal naar lokale ziekenhuizen worden vervoerd. Een kleine dertig passagiers die de symptomen van het coronavirus hebben maar niet naar het ziekenhuis hoeven, blijven voorlopig aan boord tot ze weer beter zijn. De medische staf van de rederij zal voor ze zorgen.

‘Dumpen’ van passagiers

Eigenlijk wilden de autoriteiten in Florida de Zaandam weren vanwege de besmette mensen aan boord. Gouverneur Ron DeSantis zei de afgelopen dagen dat de Zaandam niet welkom was, omdat hij niet wilde dat zieke passagiers in Florida ‘gedumpt’ werden. President Trump besloot dinsdag echter in te grijpen. Hij deed een beroep op de gouverneur, een partijgenoot, om het cruiseschip toe te laten.

Trumps belangrijkste adviseur in de strijd tegen het coronavirus, Anthony Fauci, bekritiseerde de houding van de autoriteiten in Florida. ‘Je hebt een verplichting om mensen te helpen die ziek zijn’, aldus Fauci. ‘En wel zo snel mogelijk. Wie niet besmet is met het virus moet ook van het schip gehaald worden.’

Uiteindelijk liet DeSantis de schepen aanmeren nadat een akkoord was bereikt over repatriëring van de passagiers. De kosten worden betaald door de cruisemaatschappij. ‘Op deze twee schepen zijn Amerikaanse burgers, zo’n veertig tot vijftig inwoners van Florida’, aldus de gouverneur vlak voor de aankomst van de twee schepen. ‘Wij hebben er een belang bij dat zij veilig terugkomen.’

Op zondag was twee derde van de passagiers van de Zaandam bij Panama overgebracht naar de Rotterdam na een medisch onderzoek. Hierna kregen de schepen toestemming om door het Panamakanaal te varen richting Florida.

Trump bedankt

In een verklaring bedankte de Holland America Line president Trump en de Amerikaanse autoriteiten voor het laten aanmeren van de Zaandam en de Rotterdam. Hierdoor kunnen ‘bijna 1200 gasten’ terug naar huis.

De Zaandam vertrok op 7 maart uit de haven van Buenos Aires voor een cruisereis van twintig dagen naar Chili. Na een tweede tocht zou het cruiseschip op 17 april weer aanmeren in Fort Lauderdale.