Cruciale VN-klimaattop kent hobbelige aanloop: sponsoren beklagen zich over ‘mismanagement’

Glasgow maakt zich op voor de belangrijke klimaattop COP26 die zondag 31 oktober begint. Beeld Getty Images

Dit meldt de Britse krant The Guardian op basis van gesprekken met ingewijden. Bedrijven als techgigant Microsoft en omroep Sky zouden in mails en officiële brieven hebben geklaagd over ‘mismanagement’ en ‘zeer jonge, zeer onervaren’ ambtenaren die slecht communiceren. Zo zou nog steeds niet duidelijk zijn hoe het evenement, dat over twee weken begint, er precies uit komt te zien en welke rol er is weggelegd voor de sponsoren, die miljoenen neertellen.

COP26, zoals de klimaatconferentie in Schotland heet, wordt gezien als cruciaal voor het slagen van wereldwijd klimaatbeleid. Afgevaardigden van bijna tweehonderd landen, die zes jaar geleden het klimaatakkoord van Parijs ondertekenden, moeten er tot concrete afspraken komen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Het doel is nog altijd om de opwarming eind deze eeuw te beperken tot maximaal 2 graden, en liefst 1,5 graad.

Onder meer financiële steun voor ontwikkelingslanden en een wereldwijd handelssysteem voor uitstootrechten, die bedrijven zouden moeten kopen om CO2 uit te mogen stoten, komen aan bod. De grote uitstoters China, India, Saoedi-Arabië en Turkije moeten nog een ambitieuzer klimaatplan presenteren, willen ze aan ‘Parijs’ kunnen voldoen.

Het organiseren van een dergelijke conferentie is duur, vandaar dat de Britse overheid grote sponsoren heeft geworven. In ruil voor hun steun kunnen zij − naast de mogelijkheid aan het grote publiek te tonen hoe begaan ze zijn met het klimaat − eigen producten en diensten onder de aandacht brengen bij hoge regeringsfunctionarissen.

Sommige sponsoren klagen over geschonden afspraken. Zo zouden energiebedrijven gepikeerd zijn omdat er meer concurrenten een plekje bij de top krijgen dan afgesproken. Ook kwamen ministers niet opdagen bij sponsorbijeenkomsten voorafgaand aan de bijeenkomst, terwijl dit door de organisatie wel zou zijn toegezegd. De aanloop naar COP26 is voor de bedrijven ‘diep frustrerend’, klaagt een bron tegen The Guardian.

Tegenwind voor Biden

Dat terwijl de organisatoren een jaar extra de tijd hadden om zich voor te bereiden, zegt een ander. De klimaattop had eigenlijk vorig jaar al gehouden moeten worden, maar de coronapandemie gooide roet in het eten.

Na het besluit de conferentie uit te stellen, volgde een meevaller voor de wereldwijde aanpak van het klimaatprobleem toen de Verenigde Staten Joe Biden tot president verkozen. De Democraat is voorstander van ambitieus klimaatbeleid, een scherp contrast met zijn voorganger Donald Trump, die Amerika nog had teruggetrokken uit het akkoord van Parijs.

Maar Biden heeft te maken met tegenwind uit eigen gelederen: de conservatieve Democratische senator Joe Manchin lijkt zijn klimaatplan van 3,5 biljoen dollar niet te willen steunen. Daarmee zou er geen meerderheid zijn in de Senaat. Zwakt Biden het plan te veel af, dan dreigen progressieve partijgenoten hun steun in te trekken. Als hij in Glasgow geen grootscheeps plan om CO2-uitstoot terug te dringen kan presenteren, maakt dit het moeilijker om de druk op andere grote uitstoters, zoals China, op te voeren.

Het lijkt er bovendien op dat de Chinese president Xi Jinping niet aanwezig zal zijn bij de top, melden Britse media, al zou deze beslissing niet definitief zijn. De afwezigheid van Xi verkleint naar verwachting de kans op een omvangrijk akkoord met de grote uitstoters, waarvan China de grootste is.

Het zal de vele duizenden burgers die naar verwachting gaan demonstreren voor strenger klimaatbeleid niet geruststellen. De Schotse politie zegt tienduizend agenten per dag in te zetten om de boel in goede banen te leiden. Bovendien grijpen vuilnisophalers, schoonmakers en treinpersoneel de klimaattop aan om te staken voor een hoger loon, terwijl enkele grote wegen uit veiligheidsoverwegingen zijn afgesloten. Volgens de Schotse krant The Herald kan de bijeenkomst, waarvoor duizenden mensen naar Glasgow komen, weleens uitmonden in een chaotische twee weken voor de inwoners van de stad.