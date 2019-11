Cruciale fase in impeachment-onderzoek: levert ambassadeur hét bewijs tegen Trump?

De getuigen die tot nu toe werden gehoord door Congres-commissies die het impeachment-onderzoek tegen president Trump uitvoeren. Beeld AFP

Met een marathonsessie van zo’n twaalf uur ging het afzettingsonderzoek dinsdag de tweede week in. Maar als hotelmiljonair Gordon Sondland, Amerika’s ambassadeur bij de EU, woensdagmiddag in het Congres verschijnt, zal voor het eerst een getuige openbaar aan de tand wordt gevoeld die direct in contact stond met Trump over de Oekraïne-affaire. Onder andere telefonisch.

Alle andere getuigen die de Democraten tot nu toe lieten opdraven, betroffen de ‘mindere goden’. Het waren ambtenaren en diplomaten die hun informatie, met name of Trump militaire hulp actief inzette om Kiev onder druk te zetten, uit ‘tweede hand’ hadden. Hoe kunnen zij weten, zo benadrukten de Republikeinen tijdens de zittingen, dat de president de intentie had om Oekraïne onder druk te zetten in ruil voor politieke informatie tegen een Democratische tegenstander?

De Republikeinse verdedigingsstrategie kan woensdagmiddag onder druk komen te staan met Sondlands getuigenis. De ambassadeur ontkende eerder in een besloten verhoor dat Trump zich schuldig had gemaakt aan een ‘voor wat, hoort wat (quid pro quo)’-strategie om Oekraïne te dwingen een corruptie-onderzoek tegen presidentskandidaat Joe Biden en zijn zoon Hunter te starten. Maar Sondlands verhaal is daarna flink onder druk komen te staan door getuigenissen van anderen, die beweerden dat de president wel degelijk boter op het hoofd heeft.

Gordon Sondland, Amerika's ambassadeur bij de EU, woensdag vlak voor zijn getuigenis in het Congres. Beeld REUTERS

Pikant telefoontje

Sondland besloot daarom eerder deze maand zijn getuigenis onder ede aan te passen. Toen was onder andere duidelijk geworden dat hij in een gesprek met een Oekraïense topadviseur hervatting van de hulp had verbonden aan bekendmaking van het corruptie-onderzoek. Vorige week bleek ook dat Sondland, die zijn baantje te danken heeft aan een forse donatie aan Trumps campagne, een pikant telefoontje in juli heeft gevoerd met de president over de affaire.

Volgens andere Amerikaanse diplomaten, die het gesprek in een Oekraïens restaurant hoorden, zou Trump aan Sondland hebben gevraagd of Kiev gereed was om het corruptie-onderzoek te beginnen. Dit gesprek vond plaats een dag na het omstreden telefoontje van Trump met de Oekraïense president Zelenski, waarin een onderzoek naar de Bidens aan de orde werd gesteld door de Amerikaanse president. In het restauranttelefoontje zou Sondland Trump hebben verteld dat Oekraïne bereid was het onderzoek te starten.

De grote vraag is hoe beschadigend Sondlands getuigenis zal zijn voor Trump. De ambassadeur staat onder grote druk om eindelijk openheid van zaken te geven. Niet alleen over zijn gesprekken met Oekraïne, maar vooral over zijn contacten met Trump. Heeft de president hem duidelijk gezegd dat hij de militaire hulp aan Kiev achterhield om Biden een pootje te kunnen lichten? Gaat Sondland zó ver, dan heeft Trump een groot probleem. Want dan hebben de Democraten voor het eerst een bevestiging uit het Trump-kamp dat de president zijn macht misbruikte voor eigen politiek gewin.

De Democraat Adam Schiff (links) en zijn Republikeinse tegenstander Devin Nunes dinsdag tijdens een verhoor van getuigen in het impeachment-onderzoek. Beeld AFP

Omkoping

Trump en de Republikeinen waren dinsdag aan het einde van de dag opgewekt. Ze gebruikten het verhoor van twee voormalige functionarissen om aan te tonen dat Trump zich niet schuldig had gemaakt aan ‘omkoping’, waar de Democraten hem nu van beschuldigen. ‘Heeft iemand u ooit gevraagd iemand om te kopen of af te persen tijdens uw werk voor het Witte Huis?’, vroeg de Republikein Devin Nunes aan het tweetal. ‘Nee’, zeiden voormalig Oekraïne-gezant Kurt Volker en Witte Huis-functionaris Tim Morrison.

Ook werd ze gevraagd of ze vonden dat in Trumps telefoontje met Zelenski sprake was van een ‘voor wat, hoort wat’-eis van de president. ‘Nee, dat was er niet’, aldus Volker. ‘Ik heb niet gehoord dat hij welke eis dan ook stelde’, aldus Morrisson, die aanwezig was bij het telefoongesprek. ‘Een grote dag voor de Republikeinen, een grote dag voor het land', twitterde Trump.

De Democraten gebruikten op hun beurt de getuigenis van twee andere getuigen, die ook het telefoongesprek hadden gehoord, om te benadrukken dat Trump in de fout was gegaan. ‘Wat ik hoorde, was ongepast’, aldus luitenant-kolonel Alexander Vindman, die betrokken is bij het Oekraïne-beleid van Trumps Nationale Veiligheidsraad. ‘Het is ongepast van de president van Amerika om van een buitenlandse regering te eisen dat een onderzoek wordt gestart naar een Amerikaanse burger en politieke tegenstander.’