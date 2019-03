Cruciale dag voor het klimaatbeleid: VVD en CDA wachten met klamme handjes

Ed Nijpels bij de presentatie van het Klimaatakkoord Beeld Hollandse Hoogte

Het Binnenhof wacht vol spanning op de finale van het klimaatspel Tonnenjacht. Om kwart over één woensdagmiddag onthullen de planbureaudirecteuren Hans Mommaas (PBL) en Laura van Geest (CPB) wat een vol jaar onderhandelen over het klimaatbeleid concreet heeft opgeleverd. Twee vragen staan daarbij centraal: ‘Bevat het concept-Klimaatakkoord voldoende maatregelen om de Nederlandse CO 2 -uitstoot voor 2030 met 49 megaton te verminderen?’ En: ‘Hoe zit het met de verdeling van de klimaatlasten tussen burgers en bedrijven?’

Vooral de VVD en het CDA wachten met zweet in de handen op de antwoorden. Zij zullen niet gerust zijn op de uitslag en hebben überhaupt weinig te winnen bij deze doorrekening. Die vestigt ermaar weer eens de aandacht op dat klimaatbeleid bedrijven en burgers geld gaat kosten en dat is een boodschap die bij rechtse kiezers per definitie niet lekker valt. Dat de planbureaus een week voor de verkiezingen met hun bevindingen komen, is dan ook koren op de molen van concurrenten PVV en FvD. Voor D66 en ChristenUnie is het electorale risico minder groot, omdat hun achterban het klimaat belangrijk vindt en daar ook meer geld voor over heeft.

De rechtse coalitiepartijen hadden waarschijnlijk liever gezien dat de planbureaus pas na de statenverkiezingen met hun doorrekening waren gekomen. Dan hadden ze alle lastige vragen over hun klimaatintenties tot aan 20 maart kunnen pareren met: ‘Laten we nou eerst de doorrekening van de planbureaus afwachten.’

Die politieke vluchtroute wordt nu afgesloten, want de planbureaus leggen cijfers op tafel die het kabinet niet gemakkelijk kan negeren. Zo is er een gerede kans dat het Planbureau voor de Leefomgeving oordeelt dat het klimaatdoel van 49 procent CO 2 -reductie niet gehaald wordt, of op zijn best met de hakken over de sloot. Uit de eerste doorrekening van het PBL bleek eind september al dat de marges krap zijn. Het planbureau rapporteerde toen dat de doelstelling technisch gezien net haalbaar is, maar dat dit sterk afhankelijk is van het gevoerde kabinetsbeleid. De politiek moet voldoende financiële prikkels uitdelen om bedrijven en burgers tot milieuvriendelijk gedrag te verleiden, of het moet die gedragsverandering afdwingen met regelgeving. Alleen dan zullen de technische voorstellen ook echt het beoogde klimaateffect sorteren, waarschuwde het PBL.

Als het woensdag opnieuw vaststelt dat het krap aan is, kan het kabinet niet winkelen in de voorstellen. Dan moet het het hele concept-Klimaatakkoord uitvoeren om de gestelde klimaatdoelen te halen. Dat is niet wat VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff voor ogen had toen hij in De Telegraaf van leer trok ­tegen de ‘klimaatdrammers’ in het kabinet. ‘D66 heeft al voordat het klimaatakkoord er was gezegd: het kabinet moet het gewoon uitvoeren. Nou, dat ga ik niet doen’, verklaarde Dijkhoff namens zijn partij. En: ‘De kans dat ik het akkoord letterlijk ga uitvoeren is nihil. Straks moeten wij kiezen welke maatregelen we gaan nemen.’

Coalitiepartners D66 en ChristenUnie zullen best bereid zijn naar alternatieven te kijken, maar wel onder de voorwaarde dat het uiteindelijke beleidspakket resulteert in 49 procent CO 2 -reductie. CDA en VVD hebben zich in het regeerakkoord aan dat klimaatdoel gecommitteerd. ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers dreigde na het Dijkhoff-interview met een kabinetscrisis: ‘Als we geen klimaatakkoord hebben, hebben we geen kabinet.’ Afgelopen zondag stemde het D66-partijcongres voor een motie die een ambitieus klimaatbeleid als voorwaarde stelt voor verdere kabinetsdeelname van D66.