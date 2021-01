Crowdfundactie voor vernielde Primera levert ton op: ‘Ik ben overweldigd’

Ondernemer Maaike Neuféglise in haar vernielde Primerawinkel. Beeld ANP

Neuféglise was radeloos, de ochtend nadat het interieur van haar winkel aan de Visstraat aan gort was geslagen. Werkelijk alles was vernield. ‘Er zit bloed aan de muren, de ramen zijn gebroken, het kassasysteem is van de toonbank gerukt.’ Ze kreeg weer wat hoop toen ze in loop van de dag hoorde dat er meerdere crowdfundacties waren opgezet. Naast de website GeenStijl zamelen ook een vriend en een werknemer van de Jumbo in de straat geld in. ‘Ik ben overweldigd’, zegt de ondernemer.

Treurnis om de vernielingen die maandagavond zijn aangericht in de Primera in het centrum van Den Bosch. Beeld ANP

Neuféglise denkt niet dat ze het opgehaalde bedrag helemaal nodig heeft. Naast de financiële steun krijgt ze veel aanbod van leveranciers die gratis of tegen kostprijs willen komen helpen haar winkel weer op orde te maken. Voor het resterende geld heeft ze een plan: ‘Ik zoek iemand die het eerlijk kan verdelen over andere getroffen ondernemers, met een fonds of stichting. Eerst in Den Bosch, en als er dan nog overblijft ook daarbuiten.’

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid kondigde woensdag tijdens het Kamerdebat over de rellen een ‘Fonds bedrijvenschade coronarellen’ aan. Getroffen ondernemers die ‘niet de verzekeringsdekking krijgen die ze voor hun bedrijf zouden moeten hebben’ zouden daarop een beroep kunnen doen. De minister stuurt de Kamer ‘snel’ een uitgewerkt plan, zie hij. Onderdeel van het plan is overigens dat de overheid eventueel uitgekeerde gelden zal gaan verhalen op veroordeelde relschoppers, ‘zoals verzekeraars dat ook doen’.

De winkelier put veel kracht uit de hartverwarmende reacties die ze krijgt. ‘We hebben extreem veel bloemen gekregen, ik kan ze thuis niet meer kwijt.’ Ook die deelt ze met andere getroffen winkeliers in de straat. Ze wil niets verdienen aan de hulp die ze krijgt. ‘Doordat onze winkel nu veel aandacht heeft gekregen, hopen we veel ondernemers te kunnen helpen er bovenop te komen.’

Ook in andere steden werden inzamelingsacties opgezet voor slachtoffers van de rellen. Zoals voor Tonnie (78) in Tilburg, wiens auto was vernield. In eerste instantie was de actie die volgde bedoeld voor reparatie. Nu de teller de 6.000 euro overschrijdt, krijgt ze een nieuw exemplaar. In Urk zamelde een groep jongeren geld in om de afgebrande GGD-testlocatie opnieuw te kunnen opbouwen. Daar is bijna 10 duizend euro opgehaald.

De piano in het Centraal Station van Eindhoven, die zondag werd vernield, is vervangen. Ondernemersgroep Rotary Soeterbeek kocht een nieuwe. De NS is er blij mee, liet een woordvoerder persbureau ANP weten: ‘Het station is van de stad, dus het is mooi dat de nieuwe piano ook uit de stad komt.’ Het kapotte instrument krijgt een mooi tweede leven: het wordt door de vervoerder aan het Spoorwegmuseum geschonken.