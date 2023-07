Crooner Tony Bennett (96), die zich tot op hoge leeftijd geliefd maakte met bijzondere duetten, overleden

Tony Bennett tijdens een optreden in Los Angeles ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag, 9 november 2006. Beeld AP

In 2021 maakte Susan, de vrouw van Bennett, bekend dat de legendarische zanger leed aan de ziekte van Alzheimer. Dat wist hij toen al vier jaar. Bennett nam de diagnose goed op. ‘Maar dat komt omdat hij het toen al niet begreep’, vertelde Susan aan ouderenorganisatie AARP. ‘Hij vroeg dan: ‘wat is de ziekte van Alzheimer?’ Als ik het dan uitlegde, snapte hij er niets van.’

De zanger kreeg de afgelopen jaren veel bekendheid met de muziek die hij samen met Lady Gaga maakte. In 2014 kwam Cheek To Cheek uit en in 2021 Love For Sale. In dat jaar gaf hij samen met Gaga nog twee shows in de Radio City Music Hall in New York. Het waren de laatste optredens van Bennett.

Tony Bennett werd op 3 augustus 1926 geboren als Anthony Dominick Benedetto in de New Yorkse wijk Queens. Zijn grote doorbraak kwam toen Bob Hope hem in 1949 hoorde zingen, Tony uitnodigde om in zijn show te verschijnen, maar wel adviseerde zijn naam te veranderen. In de jaren vijftig kende Tony Bennett vele hitsuccessen waaronder Cold, Cold Heart en I left my heart in San Francisco.

In 1993 wist Tony Bennett een hele nieuwe jonge doelgroep aan te boren door tijdens de MTV Awards op te treden met de Red Hot Chili Peppers. Door de jaren heeft Bennett met zeer uiteenlopende artiesten gewerkt, onder wie Count Basie, Nat Adderley, The London Philharmonic Orchestra, B.B. King, k.d. Lang, Elvis Costello, Diana Krall en Frank Sinatra.

Bennett, een veteraan uit de Tweede Wereldoorlog, heeft opgetreden voor elf Amerikaanse presidenten. De zanger heeft ooit een Citizen of the World-award gekregen van de Verenigde Naties als een van hun belangrijkste ambassadeurs.