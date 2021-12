Cristiano Ronaldo maakt zijn 800ste (en 801ste) doelpunt

Cristiano Ronaldo nadat hij uit een penalty de derde goal van Manchester United tegen Arsenal heeft gemaakt, de 801ste uit zijn voetballoopbaan. Beeld AFP

Nadat hij zondag in de uitwedstrijd tegen Chelsea op de reservebank was begonnen, stond Ronaldo tegen Arsenal weer gewoon in de basis. In het verre verleden, toen Manchester United en Arsenal het Engelse voetbal domineerden, heeft de vijfvoudig Ballon d’Or-winnaar vele memorabele wedstrijden tegenThe Gunners gespeeld. Zeventien jaar geleden scoorde hij twee keer op Highbury, het oude stadion van de Londenaren.

Tegenwoordig is de ontmoeting tussen deze grootmachten meer een subtopper. Manchester United bungelt in de middenmoot, terwijl Arsenal na een dramatische seizoensstart naar boven is geslopen. De jonge ploeg van Mikel Arteta was onbevangen aan de wedstrijd op het sfeerrijke Old Trafford begonnen. Bij Manchester United had de Braziliaan Fred wederom de voorkeur gekregen boven Donny van de Beek.

Curieus

Vanaf de tribune zag de nieuwe trainer van Manchester United, de Duitse ‘professor’ Ralf Rangnick, dat de gasten na ruim een kwartier spelen op curieuze wijze de voorsprong pakten. Bij een hoekschop ging Fred per ongeluk op de enkel van zijn eigen doelman staan, David de Gea. Terwijl de Spanjaard op de grond lag, schoot Emile Smith Rowe de bal knap binnen. De VAR adviseerde de veldscheidsrechter om het doelpunt goed te keuren.

Kort voor rust kwam United op gelijke hoogte toen Bruno Fernandes mooi teamspel afrondde. Maar het was zijn oudere landgenoot die de show stal. In de 52ste minuut bereikte Ronaldo een mijlpaal in zijn glansrijke carrière door een voorzet van Marcus Rashford makkelijk in te tikken. Het was zijn 685ste clubdoelpunt. Terwijl de fans de naam van hun held scandeerden, kwam Arsenal terug dankzij een treffer van de Braziliaan Gabriel Martinelli.

Genoeg was het niet. Twintig minuten voor tijd kreeg United een strafschop. Er was maar een speler die deze ging nemen – en scoorde: Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro .