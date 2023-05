Crisisberaad over pasta: Italiaanse regering buigt zich over prijsstijging van nationale trots

Een vrouw in het Zuid-Italiaanse Bari maakt orecchiette (pastaschelpjes). Beeld Getty Images

Omdat pasta een relatief goedkoop product is, scheelt de prijsstijging Italianen in de portemonnee op jaarbasis nog geen tien euro. Gemiddeld betaalden Italianen afgelopen voorjaar ongeveer 17 procent meer voor hun spaghetti, fusilli en penne dan een jaar eerder, een stijging die twee keer zo hoog is als het algemene inflatiecijfer in het land. In de meeste regio’s ligt de prijs per kilo tussen de 2 en 2,50 euro.

De prijsstijging lijkt vooral voer voor discussie omdat zij nu een product aangaat dat verankerd ligt in de Italiaanse identiteit. Begin dit jaar nog droeg de Italiaanse regering de keuken van het land voor als Unesco-werelderfgoed. Bij twee op de drie Italianen staat pasta vrijwel iedere dag op het menu. Ter vergelijking: Nederlanders eten hun vertrouwde aardappel gemiddeld drie dagen per week.

Over de auteur

Pepijn de Lange is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Over de oorzaak van de pastaprijsstijging lopen de meningen uit. Voor een deel lijkt die te wijten aan de geldontwaarding waar landen wereldwijd mee kampen. Daarnaast speelt de Russische invasie in Oekraïne een rol: door die oorlog was graan maandenlang fors duurder. Maar de Italiaanse minister van Handel, Adolfo Urso, vermoedt ook dat producenten of tussenhandelaren op de prijsstijging hebben gespeculeerd. Het crisisteam dat donderdag bijeenkomt, krijgt de opdracht om na te gaan of dat daadwerkelijk gebeurd is.

Gastro-nationalisme

Voedsel is in Italië vaker een zaak van nationale trots gebleken. Eind maart viel het hele land over een voedselhistoricus heen die het gewaagd had enkele mythes over de authenticiteit van traditionele Italiaanse gerechten door te prikken. Hij beweerde onder meer dat pasta carbonara – het best bereid met een stuk varkenswangspek – een Amerikaanse uitvinding was.

Bij dit zogeheten gastro-nationalisme spelen op de achtergrond ook grote zakelijke belangen mee. De Italiaanse voedselproductie was in 2021 goed voor een kwart van het bnp. Dat succes is mede te danken aan geslaagde marketing in het buitenland, waarin de voedselmythes een essentieel belang zijn.

Het is niet de eerste keer dat de hoogte van de pastaprijs in Italië de gemoederen bezighoudt. In 2009 bleek dat ruim twintig pastaproducenten, waaronder marktleider Barilla, onderling afspraken hadden gemaakt om de prijs kunstmatig hoog te houden. De Italiaanse autoriteiten legden de bedrijven daarvoor een boete op van in totaal 12,5 miljoen euro.