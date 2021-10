Crisis? Welke crisis? Autofabrikanten verdienen veel meer dankzij chiptekort

Er is een wereldwijd tekort aan microchips. Beeld Liu Yucai / Getty

Jarenlang streden Volkswagen en Toyota om wie de meeste auto’s verkocht. Wijlen de autogod Sergio Marchionne (ceo van voormalig Fiat Chrysler, dat met het Franse PSA is versmolten tot Stellantis om te groeien) zei dat autofabrikanten die minder dan tien miljoen wagens bouwden, ten dode opgeschreven zijn.

Diezelfde autobazen hebben het afgelopen jaar een nieuwe les geleerd. Toen hun klanten na de lockdown weer massaal wagens begonnen te kopen, en topmannen droomden van recordwinsten, leidde het tekort aan computerchips er aanvankelijk toe dat de kassa niet rinkelde, maar reutelde.

Het gevolg van het chiptekort pakt op iets langere termijn toch positief uit voor de autofabrikanten: auto’s zijn relatief schaars geworden. Bijgevolg: klanten zijn bereid meer te betalen voor een nieuwe auto (ook voor een occasion trouwens). Vervolggevolg: veel autofabrikanten schrijven mooie winsten, hoewel ze minder voertuigen verkopen dan verwacht.

Deze ontwikkeling bracht Jim Farley, de baas van Ford, ertoe te breken met het oude systeem, waarin de lopende band zo hard mogelijk draait en pas bij de fabriekspoort te kijken of er wellicht klanten zijn. Deze methode leidde tot mooie verkoopaantallen, maar vaak niet tot dito winsten, omdat auto’s vanwege overschotten met forse kortingen aan de man moesten worden gebracht.

Die tijd is voorbij, zegt Farley. Ford bouwt vanaf nu op basis van de vraag uit de markt. Door het aanbod geforceerd krap te houden, ook als er straks genoeg chips zijn, blijft de prijs hoog, is het idee. Ook de baas van General Motors, Mary Barra, zegt deze strategie te gaan toepassen. BMW en Daimler lieten in september al weten dat ze hun prijzen hoog houden, ook als het chiptekort straks voorbij is.

Met goede redenen: volgens Bloomberg, dat sprak met consultant AlixPartners in Detroit, verdienen fabrikanten aan elke nieuwe auto nu omgerekend 2.600 tot 8.500 euro meer dan vóór de chipcrisis.

Er is slechts één probleem: als de toevoer van chips straks is hersteld en de lopende band weer onbelemmerd auto's kan uitspuwen, zal er altijd wel een fabrikant zijn die bereid is marge in te leveren voor marktaandeel. Zodra één grote partij haar prijzen verlaagt, zullen andere vermoedelijk volgen.

Dan zal alles snel weer bij het oude zijn.