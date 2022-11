Crisis? Permacrisis! Het Britse woord van het (niet vrolijke) jaar

De voormalige premier Boris Johnson samen met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in Kyiv. Beeld AFP

‘Crisis? What crisis?’ Dat was eind jaren zeventig, met een knipoog naar het album van popgroep Supertramp, een fameuze kop in The Sun. De Britse krant refereerde aan de laconieke reactie van toenmalig premier James Callaghan op de puinhopen in het door stakingen geteisterde land. Ruim vier decennia later hebben de Britten te maken met een nieuw soort crisis: een ‘permacrisis’. Het is dinsdag uitgeroepen tot het Britse woord van het jaar.

‘Een aanhoudende periode van instabiliteit en onzekerheid, in het bijzonder eentje die het gevolg is van een reeks catastrofale gebeurtenissen’. Dat is de omschrijving die Collins Dictionary, een online-woordenboek van de Brits-Amerikaanse uitgeverij HarperCollins, heeft gegeven aan dé term van rampjaar 2022. ‘Het vat samen hoe verschrikkelijk 2022 voor veel mensen is geweest’, zo verantwoordde Collins-medewerker Alex Beecroft de keuze tegenover de BBC.

Aan crises was er inderdaad geen gebrek: de Oekraïnecrisis, de koopkrachtcrisis, de klimaatcrisis, de energiecrisis, de migratiecrisis en een crisis op de arbeidsmarkt als gevolg van de lockdowns. Alle Europeanen hebben met deze toestanden te maken. ‘We leven in een tijd van een permacrisis, waarbij de ene uitdaging naadloos overgaat in de volgende’, schreven drie onderzoekers van het European Policy Centre vorig jaar maart al in een essay over onze crisistijd.

Maar voor de Britten is het huidige jaar nog een tikkeltje roeriger dan voor hun vrienden op het vasteland. Zo beleefden de eilandbewoners binnen twee maanden tijd twee premierswisselingen, met tussendoor het overlijden van koningin Elizabeth. De politieke crisis vloeide voort uit een combinatie van covid en Brexit.

Geheel nieuw is de term permacrisis overigens niet. Het werd in de jaren zeventig al eens gebruikt in academische literatuur, maar nu is het gepopulariseerd. Permacrisis behoort tot een top-10 van woorden die is opgesteld na het analyseren van een gegevensbestand met acht miljard woorden. Een andere modieuze term is ‘lawfare’, het eindeloos aanspannen van juridische procedures in een politieke strijd. Nieuw is ‘sportswashing’, het inzetten van sport in een poging het imago van een land te verbeteren. Het WK in Qatar is een schoolvoorbeeld daarvan. Specifiek Brits is ‘partygate’, het schandaal omtrent de lockdownborrels in Johnsons Downing Street.

Eigentijds is de term ‘quiet quitting’. Dat heeft betrekking op werknemers die alleen maar de arbeid verrichten waar ze contractueel toe zijn verplicht, een soort Britse variant op de zesjesmentaliteit. Specifiek Brits lijkt ‘warm bank’ te zijn. Dat zijn warme plekken waar mensen ’s winters heen kunnen gaan als ze de energierekening niet kunnen betalen. In voorgaande jaren zijn onder meer de woorden ‘lockdown’, ‘climate strike’, ‘single-use’, ‘Brexit’ en ‘fake news’ door de lexicografen van Collins uitverkoren.