Crisis of geen crisis, Forum voor Democratie regeert door in Noord-Brabant

Statenleden van Forum voor Democratie voor het Provinciehuis Brabant, onder wie Hans Smolders (derde van links), Loek van Wely (tweede van links) en lijsttrekker Eric de Bie (rechts). Beeld Marcel van den Bergh

Naar het standpunt van Forum in Brabant werd binnen de provinciale politiek reikhalzend uitgekeken, want de partij van Thierry Baudet zit ook (met twee gedeputeerden) in het provinciebestuur. Een afsplitsing had grote gevolgen kunnen hebben voor het bestuur, dat slechts kan bogen op een meerderheid van één zetel.

Forum is met negen zetels de één na grootste partij in Brabant, na de VVD (met tien zetels). Al langer was bekend dat binnen de fractie verdeeldheid heerst over het al dan niet steunen van Baudet. Zo hebben Tilburger Hans Smolders en Joris van den Oetelaar (uit Schijndel) al eerder openlijk hun steun uitgesproken voor de Forum-leider. Maar hun collega Loek van Wely, de schaker uit Oss, stapte deze week nog uit de senaatsfractie van Forum om zich aan te sluiten bij de kersverse fractie-Van Pareren, bestaande uit andere opgestapte Forum-senatoren.

‘Wij blijven handelen op basis van eigen Brabantse afwegingen, dus zonder dat landelijke partijdiscussies onze besluitvorming beïnvloeden’, aldus de verklaring van de Brabantse statenfractie. Dat komt overeen met de reactie die de Brabantse afdeling het afgelopen jaar steeds gaf op relletjes die Baudet in Den Haag veroorzaakte: wij zijn Brabant, Baudet is Den Haag.

Alle kikkers in de kruiwagen

Binnen de fractie worden individuele standpunten voor of tegen Baudet gerespecteerd, aldus de verklaring. Daarmee probeert de Brabantse afdeling alle kikkers in de kruiwagen te houden. Die oplossing is ook nodig om de coalitie met VVD, CDA en Lokaal Brabant te redden. Forum wil blijven meebesturen en ‘bestuursverantwoordelijkheid in lijn met het bestuursakkoord’ nemen.

‘De Statenleden blijven binnen FvD, handelen zonder last of ruggespraak (conform de wet) en de gedeputeerden blijven op hun plaats’, reageert Eric de Bie, voormalig fractieleider en nu gedeputeerde met de portefeuille Energie, Erfgoed en Bestuurlijke Vernieuwing woensdag via whatsapp. Hij erkent dat de autonomie van de Statenfractie al langer bestaat. ‘Dit aspect wordt nogmaals benadrukt’, aldus de voormalige kandidaat-notaris uit Prinsenbeek. ‘En tevens wordt benadrukt dat individuele Statenleden de vrijheid hebben om hun eigen keuzes te maken buiten de provincie.’

Fractieleider Willem Rutjens onderstreept dat de fractie kiest voor Brabant, los van wat elk individu vindt over wat er landelijk gebeurt binnen de partij. Eind november hield hij zich in Brabants Dagblad al op de vlakte over wat hij zelf vindt van alle commotie. Maar de consultant uit Den Bosch zei ook: ‘Het allerbelangrijkste is dat antisemitisme en racisme hier niet thuishoren. Niet in Nederland en niet bij Forum voor Democratie.’

De enige andere provincie waar Forum ook in het provinciebestuur zit, is Limburg. De Limburgse gedeputeerde Ruud Burlet heeft al eerder bekendgemaakt dat hij de partij verlaat, maar wel in het provinciebestuur blijft. Dat kan hij ook makkelijk, want Limburg heeft een zogenaamd extraparlementair college, waarbij de leden meer op persoonlijke titel dan namens hun partij besturen. Door alle perikelen in Forum keerden onlangs veel Statenleden in Utrecht, Drenthe, Overijssel, Noord-Holland en Flevoland de partij de rug toe.