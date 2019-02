Crisis in Venezuela: hoe de onrust ontstond en waarom gevreesd wordt voor oorlog

Na de socialistische revolutie in Venezuela kreeg Hugo Chávez de macht in handen. Hij regeerde het land tot zijn dood, waarna Nicolás Maduro het van hem overnam. Vrij snel na zijn aantreden werd het onrustig in het land. Venezuela zat al in een economische crisis en die is onder Maduro alleen maar dieper geworden.

Terwijl Maduro zich in de jaren steeds meer heeft ontpopt als dictator, is de maatschappij inmiddels totaal ontwricht door zijn falende beleid. Er heerst wijdverspreide honger, er is grote schaarste aan vrijwel alles en in 2018 bedroeg de inflatie maar liefst 2 miljoen procent. Steeds meer Venezolanen kiezen ervoor om het land te ontvluchten. De stroom vluchtelingen uit Venezuela zorgt in veel buurlanden voor problemen. Ook Curaçao – dat maar 75 kilometer van de kust van Venezuela ligt – heeft hiermee te maken.

Sinds begin dit jaar heeft de oppositie tegen Maduro zich verzameld rond de 35-jarige parlementsvoorzitter Juan Guaidó. Sinds hij zichzelf uitriep tot interim-president, krijgt hij steeds meer steun uit de internationale gemeenschap. Het kwam als een grote verrassing toen de Amerikaanse president Donald Trump hem erkende als de rechtmatige president van Venezuela. Sindsdien steunen veel andere landen Guaidó ook, waaronder Nederland en andere EU-landen.

Toch peinst Maduro er niet over om af te treden, terwijl hij zijn aanhang snel aan het verliezen is. Daardoor groeit de angst dat het politieke conflict zal uitmonden in oorlog, zeker nu er binnen het leger een scheiding is ontstaan en president Trump militair ingrijpen als optie oppert.