Crisis in kamp van Boris Johnson om nieuwe stafchef

Beeld EPA

De kandidaat, communicatiedirecteur Lee Cain, is een vertrouweling van Johnson en Cummings, maar bleek slecht te liggen bij Symonds en andere topvrouwen rondom de premier. Cain kondigde zijn vertrek aan en de kans bestaat dat Cummings hem volgt.

Binnen Britse regeringskringen is al een jaar een sluimerende strijd gaande tussen Conservatieven, zoals Symonds, en de Cummings-clan. De topadviseur, geen lid van de Conservatieve Partij, heeft ervoor gezorgd dat veel oude vrienden uit de Vote Leave-campagne een functie hebben gekregen in 10 Downing Street. Onder hen is Cain, een oud-journalist die ooit, gekleed als een kip, oud-premier David Cameron achterna zat. Hij moest volgens Cummings de stafchef worden, iets waar Johnson mee instemde.

De premier had echter buiten zijn verloofde gerekend. Symonds, die reeds voor ze Johnson ontmoette een belangrijk partijlid was, moet niets hebben van Cain. In haar ogen is het een onbetrouwbare hork. Ook de vrouw die vanaf januari namens Johnson een dagelijkse persconferentie op televisie gaat geven, Allegra Stratton, bleek fel gekant te zijn tegen Cains promotie. Minister van Financiën Rishi Sunak, die goed bevriend is met Stratton, zou tegen een grote rol voor Cain zijn.

Het Downing Street-drama vond plaats op de dag waarop het aantal Britse coronadoden de 50.000 passeerde. Op de achtergrond speelt de coronacrisis een grote rol. Cummings is een groot voorstander van de lockdownpolitiek en Cain zou Johnson twee weken geleden in feite hebben gedwongen het land weer op slot te doen. Binnen de Conservatieve fractie bestaat veel weerstand tegen lockdowns en een benoeming van Cain zou tot een oorlog in de partij hebben geleid, iets dat door Johnson danig wordt onderschat.

De grote vraag is wat Cummings gaat doen: opstappen of blijven? Woensdagavond meldde de BBC dat EU-onderhandelaar David Frost zou denken aan opstappen, een gerucht dat door Cummings zou zijn verspreid om Johnson onder druk te zetten. Cummings heeft al laten weten dat hij al zijn mensen meeneemt als hij opstapt. Binnen het kabinet voelt hij zich gesteund door Michael Gove, de de facto minister van de Brexit die al jaren loert op het premierschap. Cummings is een voorstander van een akkoordloos vertrek uit de EU.

Bij de jongste crisis op 10 Downing Street is de vraag gesteld wat de premier zelf precies wil. Politieke commentator Dan Hodges omschreef het als volgt: ‘We horen wat Carrie wil, wat Lee wil, wat Dom wil, wat Allegra wil, wat David wil. Maar niets over wat Boris wil, de man die de baas zou moeten zijn.‘ In een recent gepubliceerde biografie over Boris Johnson schreef Tom Bower dat Johnson vooral geliefd wil zijn, en iedereen te vriend probeert te houden.