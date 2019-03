Crisis in het Verenigd Koninkrijk: May zit klem

Opgesloten in de bunker die 10 Downing Street is geworden, zit de premier nu te peinzen over het uitstelverzoek dat ze naar Brussel moet sturen. Het liefst heeft ze een technisch uitstel van enkele maanden, maar dat is alleen haalbaar wanneer haar akkoord door het Lagerhuis komt.

Die kans was al klein voordat Bercow besloot dwars te gaan liggen, en nu helemaal. Blijft over een lang uitstel, maar dat moet gepaard gaan met een goede onderbouwing. Het afzwakken van de Brexit staat voor haar gelijk aan politieke zelfmoord.

Kortom: ze zit klem.

De Europese Unie kijkt met geduld en scepsis uit naar eerste-klassepost uit 10 Downing Street. Tijdens een persconferentie maakte EU-onderhandelaar Michel Barnier bekend elk voorstel met zorg te zullen bestuderen. ‘De vraag die voorligt is: uitstel waarvoor? Met welk nut? Er moet een concreet plan liggen voor een nieuw politiek proces, zodat de kans toeneemt dat het Brexitakkoord wel wordt ondertekend.’

Aangenomen wordt dat Brussel bij een lang uitstel een nieuw referendum of een zachtere Brexit als voorwaarde zal stellen. Na overleg met de ministers van Europese Zaken van de lidstaten waarschuwde de Fransman dat een No Deal nog steeds tot de mogelijkheden behoort. ‘Het Lagerhuis stemde tegen een No Deal en tegen het Brexitakkoord. Maar ergens tegen stemmen is geen garantie dat het niet gebeurt.’

De Europese grootmachten Duitsland en Frankrijk slaan een wat andere toon aan. Bondskanselier Angela Merkel verklaarde dat ze tot het laatste moment wil vechten voor een ordentelijke Brexit. Voor Berlijn staan er grote economische belangen op het spel. Vanuit Parijs liet Emmanuel Macron weten bereid te zijn om zijn veto uit te spreken over een niet onderbouwd uitstelverzoek uit Londen.

Franse irritatie over de Britse weifelachtigheid bleek ook uit het bericht dat de Franse minister van Europese Zaken Nathalie Loiseau haar kat ‘Brexit’ heeft genoemd. ‘Hij miauwt dat hij naar buiten wil. Maar als je de deur opent, blijft hij zitten.’ De Franse voetballegende Eric Cantona dook op in een hilarisch reclamespotje van een Iers gokkantoor waarin hij de brexiteers bespot en zich ter voorbereiding van Brexit opsluit in een fort in Het Kanaal.

In Londen ondertussen dreunde Bercows klap nog na. Ministers zijn allemaal woedend op de Speaker, maar dat is meteen het enige waar ze het over eens zijn. Brexiteer Andrea Leadsom, zo meldde de BBC, klaagde tijdens een kabinetsberaad dat ze deel uitmaakt van ‘een Remain-regering, niet van een Brexit-regering’. Opvallende gast op 10 Downing Street was oud-minister Boris Johnson, die niets losliet over de reden van zijn bezoek.

Ondanks de crisis op Downing Street blijft minister van Internationale Handel Liam Fox optimistisch over Brexit. ‘Onze onderhandelaars hebben net een handelsakkoord met IJsland en Noorwegen voor de EER ondertekend. (…) Dit komt bij het akkoord dat we met Liechtenstein hebben gesloten.’ Eerder had Fox akkoorden gesloten met Zwitserland, Chili, Israël, Palestina, Oostelijk Afrika en de kleine eilanden van Oceanië.