Crisis in het Britse koningshuis: The Firm clasht met Planeet Hollywood

Koningin Elizabeth kijkt op 10 juli 2018 met Meghan en Harry aan haar zijde op Buckingham Palace naar een overvliegende formatie van de Royal Air Force, die zijn honderdjarig bestaan viert. Beeld Matt Dunham / AP

Koningin Elizabeth heeft twee nieuwe corgi’s gekregen. De Welshe hondjes, waar ze al sinds haar kinderjaren zo dol op is, moeten de 94-jarige vorstin gezelschap houden in een van de zwaarste tijden van haar eindeloze koningschap. Haar 99-jarige echtgenoot Philip herstelt in een ziekenhuis van een hartoperatie, terwijl haar kleinzoon Harry en diens vrouw Meghan Markle in een interview met Oprah Winfrey, dat maandagavond bij de Britse omroep ITV te zien zal zijn, de aanval openen op het Britse koningshuis.

Er was druk op Harry en Meghan uitgeoefend om de uitzending van het reeds opgenomen interview wegens Philips gezondheidstoestand uit te stellen, maar de twee willen hun verhaal zo snel mogelijk wereldkundig maken. Uit reeds vrijgegeven fragmenten uit het anderhalf durende gesprek met ’s werelds bekendste talkshowpresentatrice, hun buurvrouw in Santa Barbara, is al gebleken dat het weinig kijkplezier zal opleveren voor de eenzame Elizabeth en haar naaste familieleden.

Meghan en Harry zeggen dat ze na hun sprookjeshuwelijk in het voorjaar van 2018 zijn weggepest uit koninklijke kringen, met name door Harry’s broer William en zijn vrouw Kate, maar de beschuldigende vinger gaat ook naar Camilla, de echtgenote van kroonprins Charles. Tevens hadden de Hollywood-actrice en haar ooit zo populaire reserveprins geen goed woord over voor de hofhouding en de Engelse pers. Meghan beweerde dat haar Britse dagen haar ‘bijna fataal’ waren geworden, reden dat de twee een jaar geleden naar Amerika waren verhuisd.

Bij Harry speelt mee dat hij al sinds het dodelijke ongeluk van zijn moeder Diana, opgejaagd door persfotografen, een afkeer heeft van de media, en hij heeft gezegd dat hij Meghan tegen zo’n tragisch lot wil beschermen. Recentelijk wonnen de twee nog een zaak tegen The Mail on Sunday, die volgens de rechter ten onrechte een onthullende, emotionele brief van Meghan aan haar vader had gepubliceerd. Mediaschuw, echter, is het duo allerminst, zo toont ook het optreden bij Winfrey.

Harry en Meghan in het interview met Oprah Winfrey. Beeld Talpa

Het vriendelijke vraaggesprek zal veelzeggend zijn, en niet alleen vanwege wat er gezegd wordt. Het bloemmotief op de jurk van Meghan is al geïnterpreteerd als een knipoog naar die andere Amerikaanse die het huis van Windsor op stelten zette, Wallis Simpson. De relatie tussen deze gescheiden Amerikaanse socialite en koning Edward VIII leidde in 1936 tot een paleiscrisis en een troonsafstand. De koning en zijn vrouw vertrokken naar Parijs, waar ze tot aan hun dood als hertog en hertogin van Windsor zouden wonen.

Schaduw van Diana

Maar het is vooral de schaduw van Diana die over het interview hangt, al is het maar omdat Meghan juwelen van Harry’s moeder draagt. Voor Meghan is Diana met haar glamour en liefdadigheid een bron van inspiratie. Het grote verschil is dat Diana, als vrouw van de kroonprins, een toekomstige koningin was, een functie die nu is weggelegd voor Catherine Middleton, de hertogin van Cambridge. Critici van het stel hebben hun vermoeden geuit dat Meghan bewust op ruzie af heeft gekoerst om Harry mee terug te nemen naar Californië.

Het interview met Winfrey is, zonder dat het nog is uitgezonden, al vergeleken met het beroemde gesprek dat Martin Bashir in 1995 had met Diana. De openbaringen, onder meer over het overspel van Charles, leidden er indertijd toe dat koningin Elizabeth aandrong op een scheiding tussen Charles en Diana. Dit keer probeert Buckingham Palace de ellende voor te zijn. Afgelopen dinsdag melddeThe Times opeens dat er een onderzoek komt naar de slechte manier waarop Meghan haar paleispersoneel zou hebben behandeld.

Koningin Elizabeth en prins Philip bewonderen hun pasgeboren achterkleinkind Archie op Windsor Castle, in 2019. Harry en Meghan deelden op Instagram een foto van dit moment. Beeld EPA

Preventieve actie

Twee assistenten zouden om die reden zijn vertrokken, en een derde voelde zich ondermijnd. De krant baseerde zich op informatie die regelrecht van het paleis kwam. Met de klachten over Meghan was indertijd niets gedaan om de nieuwe ster binnen koninklijke kringen te beschermen. Harry had gesmeekt om de zaak stil te houden. Om te voorkomen dat twee nu de slachtofferrol opeisen, is nu alsnog besloten tot een onderzoek. Tien voormalige hulpjes van Meghan hebben gezegd daaraan te zullen meewerken.

Het is niet de enige preventieve actie die het paleis onderneemt. Enkele uren voordat Harry en Meghan te zien zullen zijn op de Amerikaanse televisiezender CBS zendt de BBC A Celebration for the Commonwealth Day uit. In dit speciale programma voor alle inwoners van de Gemenebest spreekt koningin Elizabeth via Zoom haar dank uit voor de gezamenlijke strijd tegen de coronapandemie en deelt Charles zijn zorgen over de teloorgang van de biodiversiteit, terwijl William en Kate het belang benadrukken van hulporganisaties in ontwikkelingslanden.

Het is een lofzang op ‘de familie van naties’, zo geliefd bij Elizabeth. Op het spel, echter, staat nog iets anders: de reputatie van een heel andere, exotische familie. Van The Firm.

Het interview van Oprah Winfrey met Meghan en Harry wordt dinsdag 9 maart om 20.30 uur uitgezonden.