Crisis Ecuadoraanse gevangenissen escaleert: deze week al 21 gedetineerden vermoord

Politieagenten proberen wanhopige familieleden van gewonde gevangen te kalmeren in Guayaquil, Ecuador. Beeld Mauricio Torres / EPA via ANP

De 21 doden vielen tijdens rellen in twee verschillende Ecuadoraanse gevangenissen. De Nationale Dienst voor het gevangeniswezen (SNAI) meldde maandag zestien vermoorde gedetineerden en donderdag vijf. In beide gevallen raakten ook tientallen mensen gewond. Criminele bendes maken vaak de dienst uit in Latijns-Amerikaanse gevangenissen en dat zorgt geregeld voor dodelijk geweld.

Wat is er precies gebeurd?

Na een telling van de gevangenen brak maandagmiddag geweld uit in de Cotopaxi gevangenis, 80 kilometer ten zuiden van de Ecuadoraanse hoofdstad Quito. Gewapend met geweren en messen gingen gevangenen elkaar te lijf, de gevechten duurden tot dinsdagochtend. Tientallen soldaten herstelden dinsdag de orde en evacueerden het administratief personeel van de gevangenis. Volgens SNAI-onderdirecteur Jorge Flores lag een machtsstrijd tussen rivaliserende bendes aan de basis van het conflict.

Woensdagavond was het weer raak. Na confrontaties in de beruchte Litoral-gevangenis in havenstad Guayaquil zijn zeker vijf gedetineerden gedood. Volgens de politie zijn bewakers die de orde wilden herstellen onder vuur genomen. Vijf van hen raakten gewond. De SNAI liet ook weten dat enkele gedetineerden zijn verwond door ‘explosieven’ in de gevangenis. Meer dan 400 leden van de nationale politie en een helikopter kwamen eraan te pas om de situatie te bedaren.

Gebeurt dit vaker?

Sinds februari 2021 zijn in Ecuadoraanse gevangenissen al zeven keer eerder gewelddadige rellen uitgebroken onder gedetineerden, met meer dan dodelijke 400 slachtoffers tot gevolg. De ergste slachtpartij vond plaats in de Litoral-gevangenis waar woensdagavond wederom onlusten uitbraken. In september vorig jaar vielen er 125 doden en in november nog eens 65. Enkelen werden zelfs onthoofd. In totaal zijn dit jaar al 111 gevangenen vermoord in Ecuador.

Ook in andere landen in Latijns-Amerika worden mensen vermoord achter tralies. Het geweld hangt vaak samen met lokale spanningen en oplaaiende rivaliteit tussen bendes. De laatste grote moordpartij in een Braziliaanse gevangenis vond drie jaar geleden plaats en maakte 57 slachtoffers. In mei 2020 vielen veertig doden na een gevangenisopstand in Venezuela.

Wat veroorzaakt het geweld?

De moordcijfers in Ecuador tonen volgens het Ecuadoraanse dagblad El Tiempo hoe het gevangenissysteem klem zit tussen hoge misdaadcijfers en een overheid die de controle heeft verloren. Overvolle cellencomplexen en straffeloosheid na geweld verergeren de crisis. Als gevolg van het totale gebrek aan controle grijpen gedetineerden zelf de macht.

‘De afgelopen twintig jaar is de gevangenispopulatie exponentieel gegroeid, terwijl de budgetten achterbleven’, vertelde de Argentijnse politicoloog Gustavo Fondevila eerder aan de Volkskrant naar aanleiding van zijn onderzoek naar de Latijns-Amerikaanse gevangenispopulatie.

Elke gevangenis heeft zijn eigen machtsverhoudingen, maar volgens Fondevila is er vaak sprake van een akkoord tussen de heersende criminele bende en bewakers. ‘De gedetineerden bepalen de regels, maar bewakers hebben nog wel een zekere autoriteit binnen de gevangenismuren’, verduidelijkte hij.

Het gebrek aan investeringen in het gevangeniswezen heeft voor politici de laagste prioriteit, het levert immers geen politieke winst op, aldus Fondevila. ‘Gevangenissen zijn bedoeld als oplossing voor het criminaliteitsprobleem’, aldus de politicoloog. ‘Maar ze zijn een probleem op zich geworden. Bendes coördineren vanuit de gevangenis ook misdaden buiten de muren. Ik durf te concluderen dat gevangenissen criminaliteit verergeren.’