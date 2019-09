Crisis bij vuilverbrander AEB eist nu ook een politiek slachtoffer

Een vuilnisman aan het werk in Amsterdam. Beeld Hollandse Hoogte / Ramon van Flymen

Verantwoordelijk wethouder Udo Kock (D66, Deelnemingen) schreef woensdagochtend een klinkende ontslagbrief aan burgemeester Femke Halsema. Hij kan zich niet vinden in de keuze van de wethouders van GroenLinks, PvdA- en SP-huize. Waar Kock de gemeentelijke aandelen in de afvalcentrale wil verkopen aan een marktpartij, geeft een meerderheid van het linkse college de voorkeur aan HVC, een ander overheidsbedrijf.

De klassieke discussie over de vraag of nutsfuncties het best kunnen worden toevertrouwd aan de markt, barstte meteen los nadat de leiding van AEB in juni had besloten vier van de zes verbrandingsovens in de Amsterdamse haven stil te leggen. Na een reeks van brandjes en andere gevaarlijke storingen was het volgens de leiding niet langer verantwoord de installatie aan de gang te houden. Maanden zijn er nodig om ovens op te knappen. Als enige aandeelhouder én belangrijkste klant van het bedrijf mag Amsterdam de rekening betalen. Die komt vooralsnog neer op tientallen miljoenen en een ernstig afvalprobleem.

In kleurrijke reconstructies van alles wat er mis is binnen AEB werd de eigendom-klantverhouding met Amsterdam steevast genoemd als een belangrijke oorzaak. De gemeente heeft, als aandeelhouder, steeds geëist dat het bedrijf jaarlijks dividend uitbetaalt. Maar als klant wilde Amsterdam juist zo laag mogelijke tarieven. Ook moest AEB de gemeente van lastig afval afhelpen en Amsterdam bijstaan bij allerhande afgeleide politieke doelen, variërend van CO 2 -reductie tot het helpen van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

Braindrain

Tegelijkertijd was het voor AEB vaak lastig dat het niet vrijuit kon ondernemen, vertellen bronnen rondom het bedrijf. Zo werden goede werknemers weggekocht door bedrijven die niet hoeven te voldoen aan de Wet Normering Topinkomens. Mede daardoor zijn de afgelopen jaren alle afdelingshoofden bij de organisatie vertrokken, een funeste braindrain voor een zeer technisch bedrijf.

Dat er een einde moet komen aan de situatie dat Amsterdam als enige eigenaar is van AEB, is op het stadhuis inmiddels onomstreden. Maar dinsdag bleken de wethouders het in meerderheid dus niet eens met Kocks opvatting dat de schade en verder risico voor de Amsterdammer zeker het kleinst zal zijn wanneer AEB volledig aan een marktpartij wordt verkocht. Kock wilde dat de gemeente zou verkopen aan een private onderneming die zich gemeld heeft; welke dat is werd niet bekendgemaakt. Desnoods zou AEB volgens Kock in stukken geveild moeten worden.

Maar de rest van het college gaf de voorkeur aan een coöperatie van 46 gemeenten en zes waterschappen, die onder meer twee verbrandingsovens in Alkmaar en Dordrecht exploiteert. De komende weken wordt gekeken of en hoe AEB door Amsterdam in de coöperatie kan worden ingebracht.

Onbegrip

Binnen het college begrijpen ze niet waarom Kock zo fel gekant is tegen die constructie. De ander coalitiepartijen zijn ervan overtuigd dat het ophalen van vuilnis en het leveren van warmte aan 27 duizend Amsterdamse huishoudens op die manier het best verzekerd is. Bovendien hebben juristen de gemeente gewaarschuwd dat het verkopen van de hele onderneming aan één commerciële partij al vrij snel als staatssteun kan worden aangemerkt, zo schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

Voorstanders van deze constructie wijzen erop dat er in Nederland en in het buitenland vele voorbeelden zijn van succesvolle afvalverwerkers in overheidshanden. En als Amsterdam straks een van de vele aandeelhouders is en in de aandeelhoudersvergadering nog maar een beperkte stem heeft, kan de stad haar positie als aandeelhouder niet meer gebruiken om lagere tarieven af te dwingen, of bepaalde milieueisen. En de braindrain zou onder HVC ook gestelpt moeten kunnen worden. Een deel van AEB’s techneuten vertrok namelijk juist naar dát bedrijf.

Kock ‘respecteert’ de keuze van zijn oud-collega’s, maar wil er ‘met pijn in het hart’ geen verantwoordelijkheid voor dragen. Hij wenst het college ‘veel wijsheid’.