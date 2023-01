Crisis bij Bitvavo, maar het cryptobedrijf bezweert: niet nog meer lijken in de kast

Advertentie van de Nederlandse beurs voor digitale valuta Bitvavo. Beeld ANP / Tobias Kleuver Media

Sinds de cryptocrisis eind vorig jaar in alle hevigheid losbarstte, is het paniek en lijkt de top van Bitvavo doodsbang de pers te woord te staan. Immers: het Amsterdamse fintechbedrijf moet nog zien alle uitgeleende miljoenen uit de Verenigde Staten terug te halen. Communicatie gaat alleen nog over de mail: ‘We zitten in een proces van onderhandelingen en moeten rekening houden met complexe juridische aspecten. Over sommige zaken – juist over de zaken waar jullie over willen praten – moeten we heel voorzichtig zijn om onze positie in die onderhandelingen niet te schaden.’

Voor die onderhandelingen heeft Bitvavo de expertise ingeschakeld van het Amerikaanse advocatenkantoor Kirkland & Ellis en van (de eveneens Amerikaanse) investeringsbank Houlihan Lokey. Het doel is nog altijd het complete uitgeleende bedrag van 280 miljoen euro terug te krijgen van cryptoleenbedrijf Genesis. Het gaat om geld van klanten van Bitvavo die hebben aangegeven dat hun tegoeden gebruikt mogen worden om uitgeleend te worden, in ruil voor potentieel hoge rendementen.

Miljoenenverlies

Dit staat bekend onder term staking (uitgesproken op zijn Engels). Niet iedereen doet dat overigens: het merendeel van het geld dat de ongeveer 1 miljoen Nederlandse klanten aan Bitvavo toevertrouwen om aan- en verkopen van onder meer bitcoins te doen, wordt niet uitgeleend, maar staat vast op een rekening van een stichting die los staat van de bv Bitvavo.

Probleem met die staking-gelden is: Genesis kwam in moeilijkheden door het faillissement van weer een ander cryptobedrijf, FTX. Sindsdien bevroor Genesis zijn tegoeden. Eerder deze maand boden de Amerikanen al aan om 70 procent van het verschuldigde bedrag van 280 miljoen euro terug te betalen, maar dat is voor Bitvavo niet genoeg. Het zou de in 2018 opgerichte en grootste cryptobeurs van Nederland immers opzadelen met een verlies van 84 miljoen euro.

Jonge miljonairs

Om klanten gerust te stellen, stortten de drie oprichters en voornaamste aandeelhouders van het bedrijf (Tim Baardse, Jelle de Boer en ceo Mark Nuvelstijn) in totaal 100 miljoen aan eigen vermogen op de rekening van Bitvavo, waarmee zij garant staan voor het uitstaande bedrag bij Genesis. De boodschap aan de klanten die zij hiermee willen afgeven: jullie hoeven je geen enkele zorg te maken. Zijzelf overigens ook niet: zakenblad Quote schat het eigen vermogen van de drie op 150 miljoen euro. Per persoon.

Het staaltje crisismanagement was hard nodig, want hiervoor ging het tot twee keer goed mis. In eerste instantie zei Bitvavo dat het debacle bij Genesis geen enkel gevolg had voor het bedrijf. Daar moest het na een onthulling van cryptonieuwsite Protos op terugkomen. Vervolgens beweerde Nuvelstijn dat zijn bedrijf genoeg geld op de rekening had om de ontbrekende miljoenen van de klanten op te vangen. Ook dat klopte niet.

‘Grondige herziening’

Op vragen van de Volkskrant of Bitvavo nog meer miljoenen van klanten heeft uitstaan bij andere cryptoleenbedrijven dan Genesis, zegt Bitvavo nu dat dit niet het geval is: ‘Nee, er staan geen klanttegoeden bij andere leenplatformen.’

De huidige crisis is voor het Amsterdamse bedrijf in ieder geval wel reden zijn staking-diensten in het eerste kwartaal van 2023 te herzien. ‘Daarbij hoort ook een grondige review van de informatievoorziening.’ Op dit moment krijgen klanten nog de volgende tekst in hun app te zien onder het kopje Staking: ‘Bij Bitvavo kunt u stakingopbrengsten verdienen op uw digitale valuta. Onze stakingservice biedt opbrengsten tot 10 procent op ingezette valuta.’ Op een volgende pagina staat een link naar een lange, in het Engels opgestelde juridische tekst waarin ook de risico’s staan uitgelegd. De laatste weken zou ‘een beperkt aantal klanten’ alsnog zijn gestopt met de stakingdienst.

In een eerdere versie van dit artikel stond vermeld dat de onthulling over Bitvavo’s problemen afkomstig was van Het Financieele Dagblad. Cryptonieuwssite Protos was hier verantwoordelijk voor.