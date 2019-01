Crisis biedt kansen, ook op de Venezolaanse vastgoedmarkt

Door de politieke chaos en de vluchtelingenstromen naar het buitenland zijn de woningen in Venezuela spotgoedkoop. Wie nu toeslaat op de vastgoedmarkt, kan straks spekkoper zijn.

Hassan Al Ankouchi kijkt uit het raam van de auto. ‘Ik weet niet meer precies waar het is’, mompelt hij. ‘Maar deze wijk komt me niet bekend voor.’ De Nederlandse ondernemer is in Caracas op zoek naar een appartement dat hij vorige week heeft gekocht. Zijn chauffeur heeft een verkeerde afslag genomen waardoor ze in een gevaarlijke sloppenwijk zijn beland. ‘Volgens mij is het daar’, zegt de 20-jarige Al Ankouchi. Hij wijst op een modern appartementencomplex op een heuvel in de verte.

Er heerst chaos in Venezuela. De bevolking eist massaal het aftreden van president Nicolás Maduro, ordetroepen hebben de afgelopen tien dagen zo’n duizend demonstranten opgepakt. Zowel de socialistische Maduro als parlementsvoorzitter Juan Guaidó claimt het wettige staatshoofd te zijn, de hele wereld bemoeit zich met het conflict. Te midden van deze orkaan is Al Ankouchi op huizenjacht.

Al Ankouchi komt uit Lelystad. Hij importeert huishoudelijke goederen uit China voor de verkoop in Nederland. Het is een goedlopend bedrijf. Het nieuws over de diepe crisis in Venezuela deed hem denken aan Irak, het land waaruit zijn ouders tijdens de Golfoorlog zijn weggevlucht. ‘Ik ken mensen die tijdens de Iraakse crisis in vastgoed hebben geïnvesteerd’, vertelt hij. ‘Dat heeft ze veel geld opgeleverd.’

Dus pakte Al Ankouchi in september het vliegtuig naar Caracas. Hij kende er niemand, maar gelukkig sprak de manager van zijn hotel Engels: ‘Toen de manager hoorde waar ik voor kwam, belde hij zijn oom. Die doet in vastgoed en heeft me geholpen.’ De Nederlander bezocht elf dagen lang huizen en appartementen en kwam begin januari terug. ‘Nu met een zakenvisum’, legt hij uit. ‘Dat is nodig om vastgoed te kopen en op mijn naam te zetten.’

Het zijn gouden tijden voor koopjesjagers in Venezuela. ‘De huizenprijzen zijn in vier jaar tijd met 75 procent gedaald’, vertelt Roberto Orta, voorzitter van de Kamer van Vastgoedhandel in Caracas. Er zijn drie miljoen Venezolanen het land ontvlucht, velen van hen hebben hun huis verkocht om de reis te bekostigen. ‘Er is veel meer aanbod dan vraag’, aldus Orta. ‘Dit is een uitstekend moment om te investeren.’

Hassan Al Ankouchi is zijn appartement grondig aan het inspecteren. Beeld Marco Bello

Leegstand

Nadat Hugo Chávez in 1999 aan de macht was gekomen, braken er slechte tijden aan voor vastgoedmagnaten. De socialistische Chávez was fel tegen speculatie en vond dat leegstaande panden gekraakt mochten worden. Orta: ‘Alleen al in Caracas zijn 155 panden gekraakt tussen 2003 en 2006. In het binnenland werden ook braakliggende terreinen en veebedrijven bezet.’

In 2011 verbood Chávez projectontwikkelaars om jaarlijks inflatiecorrectie door te rekenen in hun prijzen. ‘Destijds was de inflatie al 30 procent’, zegt Orta. ‘Het gevolg is dat er niks meer wordt gebouwd.’ In diezelfde periode kwam er een wet die huurders vergaande rechten geeft. ‘Sindsdien is het verboden om wanbetalers eruit te zetten. Daardoor daalden de koopprijzen.’

Voor die wet is Al Ankouchi ook gewaarschuwd: ‘De makelaar heeft gezegd dat ik beter niet kan verhuren’, zegt hij. ‘Het is het risico niet waard.’ De jonge Nederlander bezit inmiddels een appartement in Caracas, twee huizen in de kuststad Valencia en een appartement inde oliestad Maracaibo. ‘Ik ga hier niet wonen hoor’, aldus Al Ankouchi. ‘Het is een investering.’

Het appartement in Caracas meet ruim honderd vierkante meter en kostte 12 duizend dollar. Al Ankouchi: ‘Ik heb het in september bezichtigd. De vorige eigenaar, een arts, vertrok naar Colombia.’ Al Ankouchi deed in september een aanbetaling van zesduizend dollar in contanten, de andere helft betaalde hij bij het tekenen van het contract. ‘Ik kwam met tienduizend dollar cash aan op het vliegveld’, zegt hij grinnikend. ‘Gewoon in mijn jaszak.’

De makelaar vertelde Al Ankouchi dat het appartement in een fantastische buurt ligt. Daar bleken wel wat kanttekeningen bij te plaatsen. Het is inderdaad prachtig gelegen, pal naast een nationaal park en met schitterend uitzicht op groene bergen. Maar ook omringd door beruchte sloppenwijken. In het natuurschoon worden regelmatig lijken gedumpt.

Langs de weg omhoog liggen uitgebrande gestolen auto’s, door ontvoerders gebruikt om slachtoffers in te vervoeren. Hier had Al Ankouchi geen weet van. ‘Maar ik heb geen spijt van de aankoop’, zegt hij monter als hij het appartement eindelijk heeft gevonden en de woonkamer binnen stapt. ‘Het is een mooie woning, voor een goede prijs.’

2 miljoen procent inflatie

Al Ankouchi is niet de enige die kansen ziet in de Venezolaanse vastgoedmarkt, maar wel een van de weinige buitenlanders die op de bonnefooihun geluk beproeven. ‘Het is niet makkelijk om een zakenvisum te regelen’, legt Orta van de Kamer van Vastgoedhandel uit. ‘En je moet avontuurlijk zijn aangelegd. Venezuela heeft een dubbele wisselkoers en een inflatie van 2 miljoen procent. Het is hier ingewikkeld zaken doen.’

Makelaar Berta López beaamt dat. López biedt woningen aan uit het topsegment, met jacuzzi’s en zwembaden, maar ze verkoopt nauwelijks aan buitenlanders. Haar klanten zijn rijke Venezolanen, veelal uit regeringskringen. Zij investeren hun inkomsten uit corruptie in vastgoed. De gewone Venezolaan koopt allang niet meer: ‘Hypotheken zijn niet meer te krijgen’, aldus López. ‘Geen bank die zich daaraan waagt met deze inflatie.’

Vanuit investeerdersoogpunt deed Al Ankouchi zijn aankopen precies op het juiste moment. ‘De kans dat Maduro valt is aanzienlijk’, zegt Orta. ‘En zodra de situatie normaliseert, stijgen de huizenprijzen.’ De jonge Nederlander is niet van plan in Venezuela te gaan wonen. ‘Ik wil hier wel graag op vakantie’, zegt hij terwijl hij de lampen van zijn nieuwe appartement uittest. ‘Het is een mooi land, met ontzettend aardige mensen.’