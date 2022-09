Criminologen waarschuwen voor ‘maffianisering’ van België en Nederland

Een politieachtervolging na een gewapende overval op een waardetransport in Amsterdam Noord eindigde in november 2021 in een weiland in Broek in Waterland. Beeld Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

Afgelopen weekend hield de Nederlandse politie op verzoek van de Belgische autoriteiten vier verdachten aan voor de verijdelde ontvoering van Belgische minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Bij zijn huis in Kortrijk was een auto met een zwartgeel kenteken aangetroffen, waarin flessen benzine, een automatisch geweer en spanbanden lagen. Maandag bleek dat de verdachten langer worden vastgehouden.

Fijnaut is geschrokken van het nieuws. ‘Dit is de eerste keer dat ik zo’n concrete dreiging zie tegen zo’n hoge autoriteit’, zegt hij. ‘Voor ontvoering van een minister moeten we terug naar de tijd van het links-terrorisme in West-Europa, toen de Italiaanse Rode Brigades politicus Aldo Moro ontvoerden en vermoordden, en de Rote Armee Fraktion (RAF) procureur-generaal Siegfried Buback liquideerde en Hanns-Martin Schleyer, voorzitter van de Duitse werkgeversvereniging, werd ontvoerd en dood in een kofferbak werd gevonden.’

Jarenlang onderschat

Volgens de criminoloog hebben de autoriteiten jarenlang onderschat hoe verweven de drugsproblematiek in België en Nederland is geraakt. ‘Dat komt doordat beide landen een grote belangrijke haven hebben. Nederlandse criminelen gaan naar België en omgekeerd, ze misbruiken de grens om de eigen politie en justitie te ontlopen.’

Alleen al in Antwerpen komt jaarlijks voor tientallen miljarden aan harddrugs binnen, met alle gevolgen van dien. ‘Ik noem dat de maffianisering van België en Nederland. Gevestigde maffiastructuren, zoals in Italië, hebben we hier nog niet. Maar we zien wel dat kerntrekken van de maffia worden overgenomen, zoals geweld tegen de overheid, tot op het hoogste niveau.’

Van Quickenborne zou zijn gebruikt als ruilmiddel om gevangenen vrij te laten, denkt Fijnaut. ‘Dat de verdachten Nederlanders zijn, hoeft niet te betekenen dat deze groepering Nederlanders vrij wilde krijgen. Door die verwevenheid kan het ook heel goed om Belgische criminelen gaan.’

De Tilburgse criminoloog Toine Spapens sluit zich daarbij aan. ‘Het meest voor de hand liggende scenario is dat criminelen een laatste strohalm zochten om gedetineerden te bevrijden. We weten het niet zeker, omdat er nog zo weinig bekend is. Maar ik kan me niet voorstellen dat zulke organisaties een minister ontvoeren voor losgeld. Want in principe verdienen ze genoeg met drugshandel.’

De arrestaties maken eens te meer duidelijk dat sommige groeperingen zich niet alleen schuldig maken aan criminaliteit maar ook aan terrorisme, zegt hij. ‘Vroeger probeerden ze zo veel mogelijk onder de radar te blijven en conflicten met de autoriteiten te vermijden. Nu schrikken ze kennelijk nergens meer voor terug.’

Gezamenlijk probleem

De hoogleraar deed onder andere onderzoek naar de verwevenheid van Nederlandse en Belgische drugscriminaliteit. ‘België heeft heel lang naar Nederland gewezen: alle problemen komen uit jullie land, los dat op en dan hebben wij ook geen drugsprobleem meer. Dat was te kort door de bocht. Ze beseffen steeds beter dat het een gezamenlijk probleem is.’

Spapens pleit al jaren voor betere samenwerking tussen politie en justitie in beide landen. ‘Er is vooruitgang geboekt rond grote strafzaken. En de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant reageert een stuk sneller op rechtshulpverzoeken vanuit België, als het gaat om drugs. Maar het is te veel incident-gestuurd.’

Ook in België is het nodige aan de hand, waarschuwt Fijnaut. ‘Ik volg de criminele ontwikkelingen in België al heel lang, ook in het Waalstalige gebied. Het verschil met Nederland lijkt groot, omdat de Nederlandse media er veel over publiceren en België daar veel terughoudender mee is. Maar laat je niet bedriegen: dat verschil is in de praktijk veel kleiner dan de media suggereren.’