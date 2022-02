Criminelen en corrupte politici kind aan huis bij Credit Suisse

Een kantoor van Credit Suisse in Londen. De Zwitserse bank verkeert in zwaar weer nu blijkt dat criminelen en corrupte politici er het afgelopen decennium een rekening hadden lopen. Beeld Getty Images

Wat is er aan het licht gekomen over Credit Suisse?

Tientallen discutabele namen hadden de afgelopen decennia een bankrekening bij de op één na grootste bank van Zwitserland. Het gaat onder meer om veroordeelde criminelen en prominente leden van corrupte regimes. Op potentieel problematische rekeningen stond in totaal meer dan 7 miljard euro.

De documenten, met informatie over 30 duizend bankrekeningen, werden door een anonieme klokkenluider gelekt aan een internationaal journalistenconsortium met onder meer Süddeutsche Zeitung en The New York Times. De eerste rekeningen werden geopend in de jaren veertig, de laatste tot ‘diep in de jaren tien’ van de 21ste eeuw. Meer dan tweederde stamt van na 2000.

Zo kon een Zweed die betrokken was bij mensensmokkel in de Filipijnen nog tweeënhalf jaar na zijn veroordeling een rekening behouden. Een van drugssmokkel verdachte Serviër kon miljoenen kwijt op de bank, nadat hij voor financiële fraude was veroordeeld in de VS.

Ook twee zonen van Hosni Mubarak, de voormalige dictator van Egypte, waren klant. Op een van hun rekeningen, uit 2003, stond zo’n 170 miljoen euro. De broers werden na de Arabische Lente van 2015 in Egypte veroordeeld voor corruptie, al was die zaak volgens hen politiek gemotiveerd.

Mag Credit Suisse gewoon iedereen als klant binnenhalen?

Ook Zwitserse banken moeten uitzoeken wie hun klanten zijn en mogen geen crimineel verkregen geld stallen. Het is ernstig de vraag of dat gebeurd is.

Neem de voormalige viceminister van Energie van Venezuela: Credit Suisse had nota bene een rapport in handen over verdenkingen van ernstige corruptie aan zijn adres, schrijft The New York Times. Toch kon hij in 2011 een rekening openen. Financiële deskundigen die de bevindingen bekeken in opdracht van de journalistieke onderzoeksgroep, stellen dat de bank in veel gevallen fout zat.

Of inderdaad sprake is van illegaal handelen, is op korte termijn lastig te beoordelen, zegt Jan van Koningsveld, directeur van het Offshore Kenniscentrum en voormalig rechercheur bij de fiscale opsporingsdienst Fiod. ‘We moeten goed kijken naar het moment: kon de bank weten dat er sprake was van crimineel geld? Als dat evident is, is het natuurlijk ernstig. Dan zal er vervolging plaatsvinden.’

Credit Suisse stelt dat de conclusies zijn getrokken op basis van ‘gedeeltelijke, onnauwkeurige of selectieve informatie die uit de context is gehaald’. De meeste rekeningen die ter discussie worden gesteld, zouden al zijn gesloten. De bank benadrukt ook dat er de laatste jaren veel is veranderd in het Zwitserse bankwezen.

Zijn de tijden inderdaad veranderd, zoals Credit Suisse stelt?

Het Zwitserse bankgeheim is niet meer wat het geweest is, aldus Van Koningsveld. Zo wisselen EU-landen en Zwitserland sinds 2020 automatisch fiscale gegevens uit, zodat de Belastingdienst kan zien wat Nederlanders in Zwitserland op hun rekeningen hebben staan. Ook zijn antiwitwasrichtlijnen in Zwitserland volgens Van Koningsveld strenger geworden.

Maar, zo merken de onderzoeksjournalisten zelf op: Zwitserland wisselt dit soort informatie met meer dan negentig landen niet uit. Het gaat veelal om ontwikkelingslanden, waarvandaan met corruptie verkregen geld in principe nog steeds ongezien in Zwitserland kan worden gestald.

Want binnen Zwitserland zelf zijn de regels rond het delen van bankgegevens nog altijd streng. Dit was zelfs aanleiding om geen Zwitserse media in het onderzoek te betrekken. Mogelijk zouden die vervolgd kunnen worden, was de vrees, al geeft het consortium toe dat de kans hierop klein was.

Is Credit Suisse niet eerder negatief in het nieuws geweest?

Herhaaldelijk zelfs. Zo bleek in 2014 dat meer dan 20 duizend Amerikaanse rekeninghouders belasting wisten te ontduiken via de bank. Begin 2020 moest de toenmalige ceo opstappen toen uitkwam dat de bank een voormalige hoge werknemer liet schaduwen die was overgestapt naar concurrent UBS, uit vrees dat hij private bankiers of klanten zou meenemen.

En recentelijk nog kreeg Credit Suisse boetes van in totaal honderdduizenden euro’s vanwege onverantwoorde leningen aan Mozambique. De minister van Financiën van het Afrikaanse land beloofde de ongeveer 1 miljard euro in de tonijnindustrie te steken, maar het geld belandde door corruptie voor een deel in de verkeerde zakken, waardoor het land met de schulden bleef zitten.