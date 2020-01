Crimineel Omar L. per helikopter overgebracht naar Extra Beveiligde Inrichting na uitbraakpoging

De politie heeft een gebied bij de gevangenis in het Gelderse Zutphen afgezet nadat in een busje in de buurt van de ingang brand was ontstaan. Beeld ANP

Zondagochtend tegen 11 uur probeerden meerdere personen in te breken in de penitentiaire Inrichting Achterhoek, vermoedelijk in een poging L. te bevrijden. Tegen een toegangspoort van de gevangenis stond een brandende bestelwagen. De ontsnappingspoging mislukte, waarna de politie op jacht ging naar de daders. Daarbij werden onder meer de Duitse politie, de Marechaussee en de Dienst Speciale Interventies gealarmeerd.

Zondagmiddag werden in Gelderland vier personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de uitbraakpoging. De eerste verliet de auto bij Zevenaar en sloeg tevergeefs op de vlucht. De wagen was doorgereden en werd op de provinciale weg N813 nabij Wehl alsnog gestopt. Daarbij werd een waarschuwingsschot gelost. Kort na de uitbraakpoging landde een helikopter op de binnenplaats van de gevangenis om Omar L. over te brengen naar Vught.

Omar L. werd in juni vorig jaar door de rechtbank Amsterdam veroordeeld tot een levenslange celstraf vanwege zijn leidinggevende rol bij twee liquidaties en drie pogingen tot moord. Hij wordt gezien als een belangrijke lid van de zogenoemde ‘Mocro mafia’; Marokkaans-Nederlandse criminelen die zich bezighouden met cocaïnehandel en daarbij grof geweld niet schuwen. Volgens de rechtbank lijken de betrokkenen ‘gewetenloos. De dood van toevallige omstanders werd op de koop toegenomen.’ Hoger beroep tegen de veroordeling loopt nog.