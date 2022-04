Crimineel Mink K. aangehouden in Libanon op verdenking van drugshandel

K. en Z. worden in verband gebracht met partijen drugs die zijn onderschept in de havens van Antwerpen en Rotterdam. Foto ter illustratie. Beeld ANP

De medeverdachte zou zijn schoonzoon Najim Z. zijn, zo melden Het Parool en De Telegraaf. Beide kranten brengen Z. in verband met de organisatie van Ridouan T., de hoofdverdachte in het Marengo-proces.

K. en Z. werden internationaal gezocht; het Nederlandse Openbaar Ministerie had Libanon gevraagd het tweetal te arresteren. Op basis van onderschepte berichten uit gekraakte cryptocommunicatie denkt het OM dat de mannen betrokken zijn bij cocaïnetransporten van honderden kilo’s van Zuid-Amerika naar Nederland. K. en Z. worden in verband gebracht met partijen drugs die zijn onderschept in de havens van Antwerpen en Rotterdam.

De 60-jarige Mink K., alias ‘De Lange’, is meermaals veroordeeld voor drugs- en wapenhandel en al decennialang een grote, bekende speler in de Nederlandse onderwereld. In het verleden werkte hij onder meer samen met de beruchte criminelen Klaas Bruinsma, Stanley H. en Dino S. K. verblijft al jaren in Libanon, waar hij een celstraf van acht jaar heeft uitgezeten voor cocaïnesmokkel. In 2016 kwam K. vrij. Omdat Nederland zijn verlopen paspoort weigerde te verlengen, vanwege een conflict met de Belastingdienst, kon hij niet vrij reizen.

Het OM heeft Libanon gevraagd beide verdachten uit te leveren. Hoelang dat gaat duren, is nog onbekend.