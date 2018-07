Cricketlegende Imran Khan eist verkiezingsoverwinning Pakistan op

Imran Khan zag de verkiezingen van woensdag volgens ingewijden als zijn laatste kans om premier van Pakistan te worden. De voorman van anti-corruptiepartij Pakistan Tehreek-i-Insaf (PTI) ging in 1996 de politiek in om van Pakistan een modern, islamitisch land te maken. Bij de verkiezingen van 2013 wist hij een massale volksbeweging op gang te brengen, maar eindigde de PTI tot zijn frustratie als tweede. Ditmaal, op zijn 65ste, moest het hem eindelijk gaan lukken.

De eerste resultaten wezen er al op dat Khans droom in vervulling gaat. Zijn PTI leek de Pakistan Muslim League (PML-N) van de wegens corruptie tot tien jaar cel veroordeelde ex-premier Nawaz Sharif met grote overmacht te hebben verslagen, al zal Khan vermoedelijk niet de vereiste meerderheid behalen om zelf een regering te vormen, zodat een coalitie nodig is.

Pakistan Muslim League (Nawaz) wholly rejects the results of General Elections 2018 due to manifest & massive irregularities. Form 45 was not given to our agents, results were stopped & votes were counted in the absence of our poll agents. This is both unbearable & unacceptable! Shehbaz Sharif

Protest

Terwijl de aanhangers van Khan woensdagavond al een voorschot namen op de overwinning, tekenden de PML-N en vijf andere grote partijen meteen protest aan tegen de uitkomst van de verkiezingen, die volgens Sharifs broer en opvolger Shahbaz Sharif ‘schaamteloos’ waren gemanipuleerd. Zo zouden de stemprocedures opzettelijk zijn vertraagd en waarnemers van andere partijen dan de PTI bij de tellingen door militairen uit stembureaus zijn gezet.

In het oude centrum van Lahore – hoofdstad van Punjab en bolwerk van Sharifs PML-N – was de straat woensdag al van PTI. Alleen Khan had aan het eind van de campagne blijkbaar nog geld voor vlaggen en affiches. Stem PTI, riepen gasten op brommers de menigte toe. ‘Ik heb ruzie gekregen met mijn vader, want die stemt PML-N’, zei een winkelier. ‘Ik hoop zo dat Khan met overmacht wint, maar ben bang dat we met een slappe coalitieregering eindigen.’

Khan was in de aanloop naar de verkiezingen van meet af aan favoriet. Om zijn kansen te vergroten sloot hij echter veel compromissen. Hij schurkte aan tegen radicaal-islamitische partijen door hun madrasa’s te steunen en de omstreden blasfemiewet te onderschrijven en tegen het ‘establishment’ (ofwel leger en veiligheidsdiensten), dat hem in veel kiesdistricten ‘onafhankelijke’ kandidaten bezorgde. Dat heeft een deel van zijn aanhang van hem vervreemd.

People of Pakistan must come out and vote tomorrow in this historic election. This is the first time in 4 decades the nation has a chance to defeat the entrenched status quo. Don’t miss this opportunity. Imran Khan

Imran Khan spreekt aanhangers toe op een verkiezingsbijeenkomst in Karachi. Foto AP

‘Misschien moest hij het systeem wel omarmen om het te veranderen, maar ik vraag me af of dit het allemaal waard is geweest’, zei Amnah Mustafa (40), PTI-activist van het eerste uur. ‘We hadden in 2013 in Khan eindelijk iemand die de status quo en de elite uitdaagde en zei wat niemand in Pakistan ooit had durven zeggen. We waren een volksbeweging tegen het establishment, maar ik heb nu het gevoel dat we door dat establishment zijn gekaapt.’

Sympathy vote

Waarnemers hadden aanvankelijk gedacht dat de PML-N nog zou kunnen verrassen. De centrum-rechtse partij van Sharif is vanouds sterk in de grootste en rijkste provincie Punjab (broer Shahbaz was er premier), kon bogen op een economische groei van meer dan 5 procent over de afgelopen vijf jaar en kon wellicht rekenen op een sympathy vote voor een leider die ziek en in de ogen van zijn aanhang ten onrechte in de cel zit. Voor anderen was Sharif zelfs uitgegroeid tot een symbool van verzet tegen het machtige leger.

De derde grote partij, de centrum-linkse Pakistan People’s Party (PPP), werd vooraf als een belangrijke outsider beschouwd, hoewel voorman Bilawal Bhutto Zardari, zoon van de vermoorde ex-premier Benazir Bhutto, volgens velen een uitstekende campagne voerde. De voorlopige resultaten wijzen er echter op dat de partij alleen in thuisbasis Sindh echt goed scoorde.

De 105 miljoen kiesgerechtigde Pakistanen konden stemmen op 272 zetels in het nationale parlement (daarnaast zijn er 60 zetels voor vrouwen en 10 voor minderheden, samen 342) en 570 van de 577 zetels in de vier provinciale parlementen. De opkomst was goed, zei het hoofd van een stembureau voor vrouwen, zeker zo goed als in 2013 (55 procent van de geregistreerde kiezers). Om acht uur ’s ochtends stonden er al lange rijen bij de stembureaus.

Twintig jaar geleden: de opkomst van een ex-rokkenjager 'Tijdens deze ramadan zal ik premier worden', besloot de toen 44-jarige Imran Khan in 1997 een verkiezingstoespraak in Sant Nagar, Lahore. Kort daarvoor was hij de politiek in gegaan, na een jarenlang verblijf bij de jetset van Londen. Dat was al te optimistisch. 'Kandidaat-premier voor over een paar jaar', noemde de Volkskrant hem.

Trage stemprocedures

Buiten het stembureau stonden veel vrouwen te wachten, omringd door zwaarbewapende militairen. Ze mopperden dat ze er al anderhalf uur stonden en dat het binnen door een stroomstoring zo donker was dat je niet eens kon zien wat je stemt. Ook elders in het land klonken klachten over extreem trage stemprocedures. Het hoofd van het stembureau haalde haar schouders op. ‘Mensen krijgen een vrije dag, slapen uit, nemen een bad en komen aan het eind van de middag pas aanzetten. En dan klagen ze dat ze moeten wachten.’

Gewelddadige incidenten ontsierden de verkiezingsdag. In Quetta, Baluchistan, vielen 31 doden bij een zelfmoordaanslag van Islamitische Staat op een stembureau. Her en der werden explosieven geworpen, met minstens een dode tot gevolg. Afgelopen weken waren er al aanslagen op verkiezingsbijeenkomsten in onder meer Mastung (minstens 149 doden) en Peshawar (21 doden). Om die reden werden woensdag 371.000 militairen ingezet.

Veel waarnemers, onder wie de Human Rights Commission of Pakistan, hadden in de aanloop naar de verkiezingen scherpe kritiek op de pogingen van het leger om de uitslag te beïnvloeden ten gunste van PTI. Ook PML-N en PPP beschuldigden het establishment ervan de PTI in ‘pole position’ te hebben willen brengen door intimidatie, rechtsmisbruik en beknotting van de media. Zo werden meer dan 17.000 aanhangers van PML-N opgepakt.

In Lahore was van aperte onregelmatigheden niets te merken. Maar overal rond de gebarricadeerde stembureaus liepen zwaarbewapende militairen rond. Soldaten stonden ook binnen, één hing er bijna over het stemhokje heen, met zijn mitrailleur op de rug. In plaats van drie waren er twee partijwaarnemers, allebei van PTI. ‘Klopt, dat hoort niet’, fluisterde de vrouw die toezicht hield op het stemhokje, ‘maar u begrijpt dat ik er echt niet over kan klagen.’