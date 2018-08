Creditcard van wanbetalers vanaf november meteen geblokkeerd

Mensen met een betalingsachterstand op hun creditcard krijgen vanaf 1 november geen boete meer. Hun creditcard wordt vanaf die datum meteen geblokkeerd, wanneer het openstaande bedrag na 21 dagen nog steeds niet binnen is. Dat blokkeren in plaats van beboeten moet voorkomen dat de betalingsachterstand nog groter wordt, en mensen steeds dieper in de schulden raken.

Creditcardmaatschappij ICS beheert ongeveer 3 miljoen Mastercards en Visa-cards. Foto ANP XTRA

Dat heeft creditcardmaatschappij ICS zaterdag bevestigd na een bericht in De Telegraaf. ICS beheert ongeveer 3 miljoen Masterdcards en Visa-cards van onder meer ABN Amro, de Volksbank (SNS, ASN), de ANWB en de Bijenkorf. Klanten van ICS die hun openstaande saldo niet na 21 dagen hadden voldaan, kregen tot voor kort een boete opgelegd van 2 procent over het openstaande bedrag. Als het bedrag dertig dagen later nog niet binnen was, volgde nog eens een boete van 2 procent. Ook werd op dat moment de creditcard geblokkeerd.

Die boetes heeft ICS per 1 mei al geschrapt. Per 1 november wordt de creditcard direct geblokkeerd na de eerste wanbetaling na 21 dagen, waardoor nieuwe aankopen niet meer mogelijk zijn. De creditcard kan pas weer gebruikt worden als het openstaande saldo is betaald.

Beide maatregelen moeten volgens een woordvoerder van ICS voorkomen dat de betalingsachterstand van de betreffende klanten verder oploopt, waardoor de problemen alleen maar groter worden. Schuldhulpdeskundigen zoals het Nibud zijn positief over de maatregelen, maar zouden graag zien dat ICS klanten met achterstanden ook actief gaat helpen.

Dat doet ICS, een dochterbedrijf van ABN Amro, nu nog niet. De woordvoerder kan niet zeggen of ICS klanten in de toekomst wel gaat benaderen voor hulp. Ook kan de woordvoerder niet zeggen waarom ICS nu met de verzachtende maatregelen komt. Problematische schulden staan de laatste tijd meer in de belangstelling, onder meer door de documentaireserie Schuldig.

Het is nog onduidelijk of andere grote creditcardmaatschappijen als American Express het soepelere beleid van ICS gaan volgen. Grote banken als de Rabobank en ING deelden al geen boetes uit aan wanbetalers. Deze banken geven alleen creditcards aan klanten die ook een betaalrekening hebben. Het openstaande saldo van de creditcard wordt automatisch afgeboekt van die betaalrekening, ook als dat leidt tot roodstand. Of een creditcard wordt geblokkeerd, wordt volgens de banken per geval bekeken. Volgens de Rabobank wordt sowieso contact gezocht met klanten als het om grotere bedragen gaat, en als er snel na het aflossen weer nieuwe schulden ontstaan.