CPNB-directeur Eveline Aendekerk krijgt kinderen aan het lezen in de McDonald’s

Eveline Aendekerk Beeld Anneke Janssen / ANP

De deuren waren loodzwaar in het fraaie Amsterdamse pand waarin de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) voorheen huisde. ‘Waarom hebben we niet gewoon een deur die makkelijk openzwaait?’, vroeg directeur Eveline Aendekerk zich vlak na haar aantreden af. ‘De symboliek van de ivoren toren lag erbovenop. Ook door de lange gangen waar je veel marmer, maar weinig mensen zag.’

En dus verhuisde de stichting van de Herengracht naar de Overtoom. Weg van de hoge kosten en het grachtengordelimago. In de denkwereld van Eveline Aendekerk bestaan geen heilige huisjes. Als directeur van het marketing- en communicatiebureau van het Nederlandse boek — waarmee ze de belangen behartigt van de boekhandels, bibliotheken en uitgeverijen — ziet ze ‘de leeslust in Nederland aanwakkeren’ als haar enige taak.

Dat gaat niet onverdienstelijk. De coronajaren hielpen mee. Sinds 2012 werden er niet zo veel boeken verkocht als afgelopen jaar. Dat waren twee miljoen meer boeken dan in 2020. ‘Daar kan je de weg van Utrecht naar Amsterdam mee beleggen’, merkt Aendekerk fijntjes op. In de eerste twaalf weken van 2022 werden er alweer 17 procent meer boeken verkocht vergeleken met die periode vorig jaar. Of mensen ook na de coronacrisis blijven lezen, zal nog moeten blijken.

Happy Meal

Volgens Mark Beumer, directeur van uitgeverij De Bezige Bij en bestuurslid bij CPNB, heeft Aendekerk ook een aandeel in het succes. Beumer: ‘Ze heeft een duidelijke visie, waarin de lezer centraal staat. Ze schroomt niet om voor de boekenwereld ongebruikelijke methoden in te zetten.’ Zo ging Aendekerk partnerschappen aan met een fastfoodketen en een game-ontwikkelaar en wordt er momenteel met supermarkten gesproken. En krijgt een influencer als Bas Smit een uitnodiging voor het Boekenbal. Dat is een trendbreuk vergeleken met de koers die onder voorganger Eppo van Nispen tot Sevenaer werd gevaren. Beumer: ‘Eveline durft door muren heen te gaan.’

Vanuit de boekenwereld, die als behoudend bekendstaat, leidt dat regelmatig tot kritiek. Zoals toen ze een samenwerking aanging met McDonald’s, waardoor tijdens de Kinderboekenweek kinderen een boekje in plaats van een speeltje kregen bij hun Happy Meal. Het idee: daar komen kinderen die niet of weinig lezen en zo worden boeken op een speelse manier gekoppeld aan een voor hen leuke ervaring. ‘Nu zou je dus met je kinderen naar de McDonald’s móéten. Godallemachtig’, oordeelde chef boeken bij Het Parool, Marjolein de Cocq.

Of toen Aendekerk opriep om van lezen een ‘cup-a-soupmoment’ te maken, een vast moment op de dag dat mensen vrijmaken om te gaan lezen. ‘Dan toch wel cup-a-soup met lettervermicelli, mag ik hopen’, was de honende reactie van schrijver en literatuurcriticus Arie Storm op Twitter.

Altijd is er wel iemand die ze tegen zich in het harnas jaagt. Toen Aendekerk het Australische duo Andy Griffiths en Terry Denton van de populaire reeks De waanzinnige boomhut vroeg om het Kinderboekenweekgeschenk te schrijven, voelden Nederlandse auteurs zich gepasseerd. ‘De bekendheid van het Kinderboekenweekgeschenk liep duidelijk terug’, legt Aendekerk uit. ‘We hadden auteurs nodig die kinderen weer naar de winkels doen rennen.’ Het geschenk is een marketinginstrument, geen oeuvre-award, vindt Aendekerk.

Een gesprek met Aendekerk leidt langs termen als customer journey, touch points en media visibility. Voor romanciers is marketingjargon misschien een gruwel. Maar, zegt Aendekerk, ‘wij zijn als stichting niet op aarde om de goede literaire smaak te bewaken, maar om mensen aan het lezen te krijgen’.

Bibliotheekjuf in Bolivia

Voor buitenstaanders lijkt het alsof ze de kritiek telkens weer van zich af laat glijden, maar dat is schijn. ‘Je kunt het meisje wel uit Limburg halen, maar Limburg niet uit het meisje’, zegt Aendekerk. ‘Ik kom echt uit een cultuur van: wat zullen mensen van me denken? Ik blijf het lastig vinden. Je hoort liever: die vrouw is goed bezig.’

Als kind las ze graag en veel en was ze goed in talen. Maar de werkloosheid in de jaren tachtig vroeg naar eigen zeggen om een pragmatische keuze: ze ging economie in Amsterdam studeren. Na banen bij consultancykantoor KPMG en marketingbedrijf Lost Boys worstelde ze als vroege dertiger met een klassiek zingevingsvraagstuk, vooral gemotiveerd doordat het aanvankelijk niet lukte om kinderen te krijgen met haar geliefde Bart. ‘Ik begon heel erg na te denken over wat ik dan wilde achterlaten op deze wereld’, vertelt Aendekerk.

De relatie werd verbroken en Aendekerk vertrok naar Bolivia om daar ruim een half jaar als ‘bibliotheekjuf’ op een school te werken. In de zomer van 2007 keerde ze terug naar Nederland, als directeur van Dance4Life, een maatschappelijke organisatie die als doel heeft om de seksuele rechten en gezondheid van jongeren wereldwijd te bevorderen. Stip aan de horizon: een wereld zonder aids.

Tijdens de elf jaar van haar directeurschap boetseerde Aendekerk haar vaardigheden om ondanks een bescheiden budget door middel van marketing en branding maatschappelijke problemen te bevechten. Daardoor kwam ze in het vizier van de CPNB, als kandidaat om het verval van het boek in Nederland een halt toe te roepen.

Bijna dag en nacht is Aendekerk – ze omschrijft zichzelf als een ‘totale workaholic’ – daarmee bezig. Ook ging een diep gekoesterde wens alsnog in vervulling: ze heeft inmiddels twee kinderen met Bart.