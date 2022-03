CPB voorspelt grootste koopkrachtdaling in ruim veertig jaar

Winkelend publiek in de Kalverstraat in Amsterdam. Beeld Evert Elzinga / ANP

Als het worst case-scenario van het CPB werkelijkheid wordt, kan de koopkracht in 2022 zelfs 3,4 procent lager uitvallen dan vorig jaar. De laatste keer dat Nederlanders er meer dan 2 procent op achteruitgingen was in 1983: toen daalde de koopkracht met 2,3 procent. Nederland zat toen in een zware recessie en de inflatie lag begin jaren tachtig boven de 6 procent.

Dat de doorsnee Nederlander dit jaar zo hard geraakt wordt in de portemonnee is te wijten aan de exploderende energieprijzen. Het CPB schat het inflatiecijfer voor dit jaar nu in op 5,2 procent (en in het slechtste geval 6 procent). In januari ging het planbureau nog uit van een gemiddelde inflatie van 3 procent voor dit en volgend jaar. ‘De extra stijging van de energieprijzen komt bovenop een toch al forse inflatie, mede als gevolg van de economische schokken van de coronapandemie’, schrijft het planbureau.

Grote spreiding

De gevolgen voor de koopkracht zullen niet voor iedere Nederlander hetzelfde zijn, waarschuwt het CPB. Er is een grote spreiding tussen mensen die weinig last hebben van de gestegen energieprijzen omdat ze een langlopend contract met een vaste energieprijs hebben afgesloten. Maar voor andere huishoudens (laag inkomen, hoog verbruik, variabel energiecontract) zullen de energiekosten als aandeel van het besteedbaar inkomen veel harder stijgen, schrijft het CPB.

Die grote spreiding in koopkrachtdaling maakt het voor het kabinet uiterst moeilijk om die gevolgen goed op te vangen. ‘Gezien de spreiding achter de koopkrachteffecten is een poging tot brede compensatie al gauw zeer ondoelmatig: het is niet voor iedereen nodig, en voor wie het nodig heeft juist ontoereikend’, merkt het planbureau op. ‘Een generieke lastenverlaging zonder dekkende lastenverzwaring verschuift lasten naar de toekomst en is daarnaast strijdig met de geldende begrotingsregels. Tegelijkertijd betekent de spreiding ook dat specifieke groepen met forse, in sommige gevallen problematische, koopkrachteffecten zullen worden geconfronteerd. Gerichte ondersteuning van deze huishoudens is wenselijk, maar uitvoeringstechnisch lastig.’

De sombere koopkrachtverwachting maakt deel uit van het Centraal Economisch Plan (CEP), de belangrijkste voorjaarsraming van het CPB. Het kabinet zat nagelbijtend op deze nieuwe raming te wachten. Op basis van deze cijfers wil het kabinet een poging tot gedeeltelijke koopkrachtreparatie doen. Premier Rutte zei dinsdag in de Tweede Kamer dat zijn kabinet binnen enkele weken voorstellen wil doen.

Positiever beeld

Het planbureau heeft ook een nieuwe raming gemaakt over de economie en de overheidsfinanciën. Die laten ondanks de oorlog in Europa een veel positiever beeld zien. Volgens het CPB is de Nederlandse economie niet zo afhankelijk van Rusland en heeft Nederland relatief weinig last van de economische sancties tegen Poetin. De economie blijft dit jaar gewoon groeien, denkt het CPB, en de arbeidsmarkt blijft krap. De recessie die de Rabobank dinsdag zag aankomen, ziet het CPB een dag later (nog) niet.

Ook de koopkracht kan trouwens nog meevallen. In het meest gunstige scenario keren de energieprijzen deze zomer terug naar het niveau van medio 2019. In dat geval zakt de inflatie naar 3 procent en zal de koopkracht slechts 0,6 procent dalen.