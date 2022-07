CPB: veel bv’s enkel opgericht om weinig belasting over vermogen te betalen

Een man en vrouw koelen op een warme dag in 2021 af in hun buitenzwembad. Beeld David Rozing / ANP

Een groot aantal bv’s in Nederland wordt door vermogende huishoudens en individuen gebruikt om via belastingplanning zo min mogelijk belasting te betalen. Deze worden juridisch en fiscaal hetzelfde behandeld als bv’s die diensten leveren of spullen maken en verhandelen. Dat staat ‘op gespannen voet met maatschappelijke opvattingen over bv’s’.

Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) na een onderzoek dat voor het eerst de verschillende functies van bv’s (waaronder ook pensioen-, spaar- en vastgoed-bv’s) in kaart brengt. Bv’s zijn sinds 2007 – het eerste jaar dat er cijfers over zijn – steeds belangrijker geworden voor de Nederlandse economie, zowel in aantal als in omvang. In 2018 waren er bijna een miljoen bv’s, met een totale omzet van 500 miljard euro.

Eenderde van de bv’s is een werkmaatschappij, die met werknemers goederen maakt of verhandelt, of die diensten levert. Deze werkmaatschappijen waren in 2018 goed voor 90 procent van de omzet van alle bv’s en genereren de meeste werkgelegenheid. Het aandeel van deze bv’s in de totale bezittingen en het totale eigen vermogen is echter veel kleiner.

Van die totale bezittingen en eigen vermogen staat ongeveer 60 procent op de balans van holdings. Hun fiscale winsten zijn relatief hoog, vaak afkomstig uit een deelneming in een andere bv. De omzet en arbeidskosten van deze holdings zijn relatief laag.

Op basis van de gegevens kan het CPB niet concluderen dat die holdings zich allemaal bezighouden met belastingplanning, maar ze maken of verhandelen in elk geval geen producten en leveren geen diensten. ‘We kwamen ook veel bv’s tegen waarin niets gebeurde, met 0 euro vermogen. Dus je kunt niet zeggen dat – naast de eenderde werkmaatschappijen – tweederde van de bv’s wordt gebruikt voor belastingplanning’, zegt CPB-onderzoeker Arjan Lejour. ‘Maar het zijn er wel veel.’

Geld in bv om belasting uit te stellen

Het CPB begon de studie vanwege de maatschappelijke discussie over bv’s. Daarvan zijn er dus veel die met ondernemingsvermogen economische activiteiten ontplooien, maar ook veel die zich richten op het betalen van zo weinig mogelijk belasting over vermogen. ‘Vertegenwoordigers van het midden- en kleinbedrijf zeggen vaak dat het bij de bv’s allemaal hardwerkende ondernemers zijn, maar dat is dus niet zo’, zegt Lejour.

Bijna 10 procent van alle bv’s zijn investerings- en spaar-bv’s, waarvan er sinds 2010 steeds meer komen. Vooral in 2017 was er een sterke stijging, toen er wat meer belasting werd geheven over grote vermogens. Die vermogens werden vervolgens vaker in een bv ondergebracht. Ook de steeds lagere rente speelt een rol. Doordat over spaargeld – tot voor kort – een fictief rendement werd geheven terwijl de rente bijna nul was of zelfs negatief, is er ook veel spaargeld ondergebracht in bv’s. De eigenaar daarvan kan het betalen van belasting vaak langdurig uitstellen, zolang de bv geen uitkering doet.

Rentenierseconomie

De CPB-studie komt op een pikant moment. Eind vorig jaar zette de Hoge Raad een streep door de ‘spaartaks’, omdat er belasting werd geheven met een fictief, dus verzonnen rendement. Sindsdien is staatssecretaris Marnix van Rij (CDA) bezig met het compenseren van spaarders die geklaagd hebben, en met het opzetten van een systeem om vermogens anders en zwaarder te belasten. Dit omdat arbeid in Nederland relatief zwaar wordt belast, en vermogen relatief licht.

President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank waarschuwde in februari nog dat Nederland een ‘rentenierseconomie’ dreigt te worden. Daarbij ontmoedigen hoge belastingen op inkomen uit werken en ondernemen mensen om de handen uit de mouwen te steken. Tegelijk maken lage heffingen op inkomen uit vermogen het profijtelijk om geld op te potten en te leven van de opbrengsten uit beleggingen.

Het CPB mengt zich niet in die actuele discussie. ‘Als onderzoeksinstituut leveren wij informatie aan’, zegt onderzoeker Lejour. ‘Het is vervolgens aan de politiek om keuzes te maken.’