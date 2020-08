CPB schetst (nog) geen doemscenario: krimp van 5 procent, volgend jaar weer groei

Dagjesmensen en toeristen in de Amsterdamse Kalverstraat, eind juli. Mocht er een tweede lockdown nodig zijn, dan zal de economische krimp veel groter zijn dan in de raming van het CPB. Beeld ANP

Volgend jaar zal de economie opkrabbelen en 3 procent groei laten zien, denkt het planbureau. De werkloosheid loopt dan op naar 7 procent. Een belangrijk voorbehoud is dat dit relatief optimistische scenario ervan uitgaat dat er géén nieuwe grootschalige lockdowns zullen komen.

De augustusraming van het CPB levert het economisch raamwerk voor de Miljoenennota. Het kabinet zal de komende maand met deze cijfers in de hand de nieuwe rijksbegroting in elkaar zetten. Minister Wopke Hoekstra van Financiën hoeft zich niet al te veel zorgen te maken over zijn schatkist, want de staatsschuld blijft volgens het CPB op 60 procent van het bruto binnenlands product steken. Dat is precies op de Europese begrotingsnorm, die vanwege de coronapandemie toch al formeel was losgelaten. ‘Hierdoor, en gezien de conjuncturele situatie, ligt het niet voor de hand nu maatregelen te treffen die het tekort beperken’, stelt het CPB-persbericht.

De overheidsfinanciën hebben een flinke klap gehad door alle steunmaatregelen en de dalende belastinginkomsten. Dit jaar zal het begrotingstekort rond de 7 procent liggen, een schatting die overeenkomt met eerdere ramingen. In 2021 verwacht het CPB nu een begrotingstekort van 4 procent. Het planbureau gaat er in dit basisscenario van uit dat het kabinet de bestaande steunmaatregelen voor bedrijven en zzp’ers in oktober zal beëindigen.

Omdat nog erg onzeker is hoe de pandemie verder zal verlopen, heeft het CPB ook een ‘tweedegolfscenario’ uitgewerkt. In dat scenario grijpt de ziekte opnieuw om zich heen, waardoor het kabinet zich gedwongen ziet opnieuw grootschalige contactbeperkingen af te kondigen. In dat geval zal de economie dit jaar 8,4 procent krimpen en volgend jaar maar liefst 11,1 procent. De werkloosheid zal in dit ‘doemscenario’ stijgen naar 10 procent. De staatsschuld schiet in dat geval omhoog naar 73 procent van het bbp, wat volgens het CPB overigens nog steeds geen alarmerend hoog niveau is.