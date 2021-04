‘Cowboys’ maken geen kans op jonge markt voor commerciële corona-sneltesten

Ouwehands Dierenpark in Rhenen doet mee aan 'Testen voor Toegang'. Bezoekers moeten een negatieve coronatestuitslag laten zien en mogen dan het park in. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Bij het woord ‘teststraat’ doemt het beeld op van lange rijen auto’s voor grote hallen waar personeel in beschermende kleding routineus wattenstaafjes in neuzen drukt. Dat is niet overal zo. In Noordwijkerhout opende vorig jaar november Corona Sneltest Duin- en Bollenstreek zijn deuren. Dat heeft een enkele teststraat en een rij staat er niet altijd.

‘Het wisselt enorm in drukte’, vertelt Dennis van Wieringen, een van de initiatiefnemers, aan de telefoon. ‘In maart had ik richting de derde golf van besmettingen in een dag net zoveel klanten als in een week in januari, toen het stil was.’ Is het lonend? ‘Mensen denken dat je goudgeld verdient. Dat is niet zo. Ook in stille maanden heb ik de huur van deze grote hal en de kosten van een verkeersregelaar, die we verplicht moeten inhuren.’

Gat in de markt

Van Wieringen, mede-eigenaar van uitzendbureau NWH Jobs, zette de commerciële teststraat samen met verpleegkundige Alies Haasnoot en anderen op. Zij hadden samen geconstateerd dat de gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’s) de vraag naar testen niet aankonden en sprongen in het gat.

Die gedachte hadden meer ondernemers. Rasmus Emmelkamp, uitbater van horecazaken in Amsterdam en Haarlem en exploitant van rondvaartboten, kwam op het idee toen een van zijn koks een loopneus kreeg. ‘Die zou een week uit de roulatie zijn, omdat hij niet snel terecht kon bij de GGD en daarna dagen zou moeten wachten op de uitslag.’

Emmelkamp verzamelde mensen om zich heen, waaronder zorgverleners met de juiste papieren, en begon Spoedtest.nl. Dat telt inmiddels meer dan zestig testlocaties. Emmelkamp was donderdag bij het kort geding tegen de Nederlandse Staat over de toekenning van honderden miljoenen euro’s aan de Stichting Open Nederland, die op grote schaal toegangstesten voor evenementen gaat uitvoeren. Tot chagrijn van veel sneltestbedrijven hanteert de stichting volgens hen te strikte voorwaarden.

Miljoenenpot

Nog voor het gekrakeel uitbrak rond de miljoenenpot klonken er vorig jaar andere kritische geluiden. Werken die commerciële aanbieders wel volgens de regels? Of zitten er ‘cowboys’ tussen met fluttesten?

De vrees voor wildwesttaferelen is onterecht, blijkt uit onderzoek van de inspectie gezondheidszorg. ‘De kwaliteit van de zorg in de commerciële teststraten is over het algemeen voldoende tot goed.’ Net als iedere andere medische zorgverlener moeten de aanbieders voldoen aan een hele trits wetten en worden ze op naleving daarvan gecontroleerd.

Slechts af en toe moet de inspectie ingrijpen. Zo kreeg kreeg Q-Comed in Schiphol, opgericht in juli 2020, in februari te horen dat het geen antigeensneltesten meer mocht afnemen of analyseren, aangezien ‘nieuwe risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg’ aan het licht waren gekomen. Het bedrijf had in november al een aanwijzing gekregen om de boel op orde te brengen, in december werd een dwangsom opgelegd van 10 duizend euro per week.

Het lijkt een uitzondering. De nieuwe groep zorgaanbieders is volgens de inspectie ‘divers en dynamisch’, maar kent ook oude bekenden – in gunstige zin. ‘De grotere aanbieders in de commerciële testmarkt zijn vaak ontstaan uit de bestaande arbodiensten. Zij hebben ervaring met de wet- en regelgeving.’

Oudgedienden

Tot de oudgedienden behoort als Microbe&Lab in Amsterdam, dat zich tien jaar geleden al specialiseerde in medische testen. Inmiddels telt het bedrijf twaalf klinieken. Vorig jaar betrad het de nieuwe markt met het merk ‘Coronalab.eu’.

Na een poosje merkte Microbe&Lab dat sommigen ‘graag gebruik maken van onze goede naam’, zegt business developer Koen Hilbrink. ‘We kregen telefoontjes van klanten die we niet kenden met rare vragen.’ Het bleek dat de concurrentie een naam gebruikte die sterk op Coronolab.eu lijkt. Juridische stappen heeft het bedrijf nog niet genomen. ‘We besteden onze tijd liever aan de bestrijding van het coronavirus. Maar we sluiten actie ook niet uit.’

Het verloop onder de commerciële testaanbieders is minder groot dan in een jonge sector gebruikelijk is. ‘Teststraten komen en gaan, op dit moment zijn ruim tweehonderd aanbieders bekend bij de inspectie, waarvan er rond de 180 nog actief zijn’, zegt de inspectie. Diezelfde cijfers noemde de dienst ook in zijn eerste rapportage, een half jaar geleden.

Of Corona Sneltest Duin- en Bollenstreek straks nog op de lijst staat, is de vraag. Maar Dennis van Wieringen wil niet klagen. ‘We hebben er heel veel mede-ondernemers mee geholpen. En we hebben er heel veel van geleerd.’