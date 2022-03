Covidsterfte onder mensen met lagere inkomens 2,5 keer hoger dan onder rijkste Nederlanders

Verplegend personeel bij een coronapatiënt op de verpleegafdeling van het Maastricht UMC. Beeld Sem van der Wal / ANP

Covidsterfte bij armste Nederlanders 2,5 keer hoger dan bij de rijkste

Nederlanders met de laagste inkomens liepen in het eerste coronajaar 2,5 keer meer risico om aan covid-19 te sterven dan degenen met de hoogste inkomens. Het overlijdensrisico was bij personen jonger dan 70 jaar zelfs 3,8 keer groter bij de laagste inkomens, meldt het CBS in een nieuwe studie. Tijdens de tweede coronagolf, die eind september 2020 begon, was het sterfterisico voor lage inkomens beduidend groter dan bij de eerste golf. De eerste golf trof vooral het zuidoosten van het land hard, bij de tweede golf ging het virus sterk rond in de grote steden waar meer mensen met lage inkomens wonen. Het risico op overlijden bij andere doodsoorzaken dan covid-19 is ongeveer 2 keer hoger bij mensen met een lager inkomen. Bij mensen die zorg ontvangen is geen verschil zichtbaar bij inkomensniveau.

Huishoudensgrootte beperkt effect op sterfterisico

Het overgrote deel van de personen die tijdens het eerste coronajaar overleden, woonde alleen of samen met een ander persoon. 9 procent woonde in een huishouden met drie of meer personen. Mensen in grotere huishoudens die geen zorg kregen, blijken volgens de CBS-cijfers wel een iets groter risico te hebben gelopen om aan covid-19 te overlijden, vermoedelijk omdat ze wat meer kans hadden op besmetting. De kans dat een persoon uit een huishouden van vijf of meer kwam te overlijden, was 1,4 keer hoger ten opzichte van een tweepersoonshuishouden.

Overlijdensrisico door covid-19 bij Marokkaanse en Turkse Nederlanders hoger

Nederlanders met een migratieachtergrond hadden in het eerste jaar van de pandemie een hoger risico om te overlijden aan covid-19 dan personen met een Nederlandse achtergrond. Dit geldt met name voor Nederlanders met een Marokkaanse, Turkse, Surinaamse of Indonesische achtergrond. De sterfte van mensen van Antilliaanse komaf was lager dan gemiddeld, blijkt uit het CBS-onderzoek. Welke factoren bijgedragen hebben aan dit verschil is niet onderzocht, maar het CBS noemt de aanwezigheid van onderliggende medische aandoeningen en toegang tot en kwaliteit van de gezondheidszorg als mogelijke verklaringen. Bij Marokkaanse Nederlanders was van 26 procent van alle overledenen in die periode covid-19 de doodsoorzaak, ruim hoger dan de 16 procent die geldt voor de totale bevolking. Tijdens het eerste coronajaar overleden ruim 23 duizend personen met een Nederlandse achtergrond en ongeveer 4.500 personen met een migratieachtergrond aan covid-19.