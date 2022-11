Covidprotesten in China richten zich ook tegen regime, in Shanghai klinkt roep om vertrek president Xi

Inwoners van Shanghai herdenken de slachtoffers van de flatgebouwbrand in Urumqi. Coronarestricties zouden het blussen hebben belemmerd. Beeld AP

Op universiteitscampussen kwamen studenten bijeen met bloemen en kaarsen, in Shanghai riepen betogers op tot het vertrek van president Xi Jinping. De protesten begonnen vrijdagavond in Urumqi, de hoofdstad van Xinjiang, na een dodelijke brand in een flatgebouw. Volgens inwoners werden de bluswerken gehinderd als gevolg van de covidrestricties en konden de slachtoffers niet ontsnappen door gesloten deuren. Lokale autoriteiten ontkennen dit en wijten het hoge dodental aan fout geparkeerde auto’s en ‘zwakke zelfredzaamheid’ van de bewoners. Verontwaardiging hierover leidde tot demonstraties op minstens twee plaatsen in Urumqi.

Zaterdag en zondag breidde het protest zich uit naar minstens tien steden en tal van universiteiten, waar stille waken voor de slachtoffers van de brand overgingen in politieke verzetsacties. In Shanghai verzamelden honderden betogers zich in de Urumqistraat en riepen sommigen op tot het aftreden van Xi Jinping en de Communistische Partij van China. In Beijing kwamen zondagavond zo’n vierhonderd mensen op straat. Naast slogans tegen het zerocovidbeleid werd geroepen om vrijheid van meningsuiting, een rechtsstaat en stemrecht. Het gaat om de grootste protesten sinds het aantreden van Xi Jinping tien jaar geleden.

Kiosken omver geduwd

Veel demonstranten verwezen naar slogans van een eerdere eenmansactie op een brug in Beijing, net voor het Partijcongres in oktober. In Shanghai klonk het bijvoorbeeld: ‘We willen geen PCR-tests, we willen vrijheid.’ Ook hielden veel betogers een leeg wit blad omhoog, als teken van stil verzet tegen de hevige censuur in China. Op andere plaatsen – onder meer in Beijing, Guangzhou, Wuhan – kwamen inwoners in verzet tegen lockdowns in hun eigen wijk. In Lanzhou duwden demonstranten de kiosken omver waar ze normaal hun PCR-tests moeten halen.

‘Ik denk niet dat deze actie vandaag een verschil zal maken, maar verandering kan komen als mensen zich blijven verzetten’, zegt Chang, een 24-jarige student filmstudies, zondag tijdens een urenlange betoging in het centrum van Beijing. Ze komt tegen het zerocovidbeleid protesteren, maar ook voor vrijheid van meningsuiting. ‘Ik wil documentaires maken, maar ik mag nergens over praten. Dit protest kan ik niet filmen.’

De onvrede in China over het zerocovidbeleid neemt al maanden toe en leidde de voorbije maand tot steeds meer lokale aanvaringen, zoals vorige week in de Foxconnfabriek in Zhengzhou. Maar de brand in Urumqi, waarbij minstens tien doden en negen gewonden vielen, lijkt een omslagpunt. De protesten van dit weekeinde richtten zich niet langer alleen tegen lokale lockdowns, maar ook tegen het zerocovidbeleid zelf en in sommige gevallen zelfs het Chinese regime. Het is onwaarschijnlijk dat de Chinese overheid dit lang zal dulden.

412 miljoen Chinezen in lockdown

Lokale overheden reageerden dit weekeinde met concessies op de protesten. In minstens tien wijken in Beijing werd een lokaal uitgaansverbod beëindigd of afgezwakt na verzet van inwoners. Vrijgelaten inwoners vertrokken met volgepakte koffers uit hun huizen, angstig dat de versoepeling snel zou worden teruggedraaid. In Urumqi werd de stadswijde lockdown opgeheven, maar werden tegelijk 273 wijken tot hoogrisicogebied uitgeroepen, waardoor deze wijken gesloten bleven. Tegelijk herhaalde de centrale overheid zondag ‘onwrikbaar’ vast te houden aan het zerocovidbeleid.

De protesten illustreren de onhoudbaarheid van zerocovidbeleid, dat aanvankelijk door veel Chinezen als positief werd ervaren. Sinds de opkomst van de uiterst besmettelijke omikronvariant leidt het beleid tot eindeloze lockdowns en zware economische en sociale schade. Terwijl de rest van de wereld covid achter zich lijkt te hebben gelaten, zitten volgens de Japanse zakenbank Nomura 412 miljoen Chinezen in een gedeeltelijke of hele lockdown. De Chinese overheid lijkt geen exitplan te hebben.

De frustratie onder de Chinese bevolking werd nog vergroot door het recente flipflopbeleid, waarbij versoepelingen even snel worden teruggedraaid als ze zijn aangekondigd. De chaos is het gevolg van tegenstrijdige orders van de centrale overheid, die enerzijds vasthoudt aan zerocovid, maar anderzijds eist dat de economie blijft draaien. Dit plaatst lokale besturen, die het beleid moeten uitvoeren en afgerekend worden op hun besmettingscijfers, voor een onmogelijke opdracht. Veel inwoners klagen over chaotische maatregelen en een gebrek aan informatie.

Een inwoner van Urumqi, die om veiligheidsredenen anoniem wil blijven, bevestigde zaterdagavond dat de stad ‘beperkt heropend’ is. ‘We mogen onze wijk uit en sommige winkels zijn heropend. Maar we mogen niet in een auto rijden, het openbaar vervoer werkt niet en mensen kunnen niet naar hun werk. En niet alle wijken zijn heropend.’

Het is onwaarschijnlijk dat Beijing het zerocovidbeleid loslaat, zeker nu het aantal besmettingen sterk stijgt. Zondag werden in heel China 39.506 nieuwe besmettingen gemeld, een nieuw record en zo goed als zeker een onderrapportage. Het lijkt er steeds meer op dat de Chinese overheid de controle over het virus aan het kwijtraken is, terwijl het zich daar onvoldoende op heeft voorbereid. De nadruk ligt nog steeds op het handhaven van lockdowns en quarantaines, in plaats van het verhogen van de ziekenhuiscapaciteit of vaccinatiegraad.

Repressie

De protesten zijn vooral opmerkelijk omdat kritiek op de overheid in China met grote risico’s gepaard gaat. In Shanghai werden minstens zes betogers gearresteerd. Ook achter de schermen lijkt de repressie begonnen. Op video’s op sociale media is te zien hoe in Urumqi inwoners worden opgepakt omdat ze deelnamen aan de protesten of op WeChat video’s van de brand deelden. Zij worden beticht van het ‘verspreiden van geruchten’ of ‘verstoren van de orde’. Lokale autoriteiten riepen inwoners in een WeChat-bericht op om betrokkenen te verklikken, tegen een beloning van 140 euro.

‘Ik ben niet bang om hier te komen, ik heb niets te verliezen’, zegt de 29-jarige Song tijdens de betoging in Beijing. Ze zat eerder in lockdown en verloor haar werk door het zerocovidbeleid. ‘Er zijn nu nauwelijks kansen om werk te vinden en geld te verdienen.’

Op de Communicatie Universiteit in Nanjing dreigde de onderdirecteur dat de studenten ‘een prijs zouden betalen voor hun acties’, al werd dit later door de directie ingetrokken. Op sociale media riepen burgers bedrijven op om studenten aan te nemen die door hun deelname aan deze protesten geen diploma zouden krijgen.