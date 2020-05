Couppoging moest toonaangevende beveiliger Fox-IT weer in Nederlandse handen brengen

Training bij Fox-IT. De kleine onderneming uit Delft groeide uit tot een toonaangevend Europees beveiligingsbedrijf. Beeld Julius Schrank / de Volkskrant

De drie directieleden, waaronder algemeen directeur en initiator Erik Ploegmakers, werden eerder deze week op non-actief gesteld. Het bedrijf is een onderzoek begonnen naar de couppoging en naar welke financiële informatie met de Nederlandse investeerder is gedeeld. Fox-IT werd in 2015 voor 135 miljoen euro gekocht door het beursgenoteerde NCC Group.

Het relatief kleine Delftse beveiligingsbedrijf (300 medewerkers) was na de oprichting in 2000 door Menno van der Marel en Ronald Prins in vijftien jaar tijd een toonaangevend Europees beveiligingsbedrijf geworden. Het heeft klanten over de hele wereld: van ruimtevaartorganisatie Nasa tot energiebedrijven, van Amerikaanse banken tot Defensie. Fox-IT, dat gespecialiseerd is in het monitoren van bedrijfsnetwerken en het tegengaan van digitale spionage, was betrokken bij verschillende grote spionageonderzoeken: onder meer bij DigiNotar, KPN en de Belgische telecomprovider Belgacom. Onlangs nog huurde de Universiteit Maastricht het bedrijf in na een aanval met gijzelsoftware.

Vertrouwensfunctie

NCC Group kocht Fox-IT om verder te kunnen groeien en Fox-IT een nieuwe afzetmarkt te bieden. Rond de overname door de Britten ontstonden zorgen over de bescherming van Nederlandse belangen. Fox-IT beveiligt Nederlandse staatsgeheimen, en er bestond angst dat die kennis en techniek mogelijk in Britse handen zouden vallen. De militaire inlichtingendienst MIVD wilde daarom invloed bij Fox Crypto – het bedrijfsgedeelte dat over de staatsgeheimen gaat. Verschillende personen bij Fox-IT hebben een vertrouwensfunctie en delen van het gebouw naast de A13 zijn afgesloten voor de meeste medewerkers. Het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging (NBV) van de AIVD ziet toe op de beveiliging van staatsgeheimen.

Van de wens om door te groeien kwam onder NCC Group weinig terecht. De Britten boekten een kleine 30 miljoen euro af op Fox-IT. Oprichters Van der Marel en Prins verlieten het bedrijf in de eerste twee jaar na de overname. Na enkele directiewisselingen trad Erik Ploegmakers, ex-KPN, in maart 2018 aan. Hij zou de Europese expansie van Fox-IT gaan leiden.

Onvoorspelbare inkomsten

Volgens betrokkenen ontstonden er in de laatste jaren steeds meer botsingen tussen NCC en de directie. NCC zou Fox-IT meer willen integreren in het Engelse bedrijf. Discussiepunten betreffen onder meer de sterke relatie van Fox-IT met de Nederlandse overheid, die commercieel niet de interessantste is. Een ingewijde: ‘Daar is al vijf jaar lang gedonder over.’

Ook de waarde van Fox Crypto en het belang van incident response – het onderzoek doen na een hackincident – zouden door NCC niet altijd begrepen zijn. Incident response levert onvoorspelbare inkomsten op: de ene maand kunnen er veel en grote incidenten zijn, de andere maand niets. NCC Group zou als beursgenoteerd bedrijf meer willen sturen op continue inkomsten. De angst van de directie was dat dit de unieke ‘eigen identiteit’ van Fox-IT teniet zou doen. Het bedrijf zou een middelmatige speler worden. Ook bestond er angst voor bezuinigingen en een vacaturestop.

Amerikaanse klant

Sommige bronnen weerspreken dit. Fox-IT, zeggen zij, heeft altijd de eigen positie kunnen behouden. Incident response is ook onder NCC een gewaardeerde tak van het bedrijf. Onlangs zou bijvoorbeeld, mede dankzij het netwerk van NCC Group in de Verenigde Staten, een groot onderzoek zijn begonnen bij een Amerikaanse klant – een voorbeeld van hoe het verbond met NCC beide bedrijven voordelen kan opleveren.

De samenwerking met de Nederlandse overheid kreeg in 2018 een structureler karakter met een ‘strategische samenwerking’ tussen Fox Crypto en het ministerie van Defensie. De vacaturestop zou niet bestaan: er zijn verschillende vacatures bij het bedrijf. De actie van de directie om Fox-IT los te weken zou volgens sommige Fox-IT-medewerkers eerder ingegeven zijn door eigenbelang en opportunisme.

De drie directieleden die het plan hadden opgezet – algemeen directeur Erik Ploegmakers, chief operating officer Jeremy Butcher en directeur crypto Jurgen Delfos – willen niet reageren. Een woordvoerder van Fox-IT zegt: ‘Uit respect voor de integriteit van het onderzoeksproces, en daarmee de privacy van alle betrokken partijen, geven we geen commentaar totdat het proces volledig is afgerond.’ Wanneer het onderzoek klaar is, is onbekend.