Coupplegers Niger willen afgezette president vervolgen vanwege hoogverraad

Legerleider generaal Abdourahmane Tiani (midden), aanvoerder van de coup in Niger. Beeld REUTERS

De coupplegers willen de afgezette president en zijn lokale en buitenlandse handlangers ‘vervolgen wegens hoogverraad en het ondermijnen van de interne en externe veiligheid van Niger’, aldus de verklaring.

Ook werden de sancties veroordeeld die zijn opgelegd door de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS). Volgens het militaire regime is de bevolking van Niger ‘zwaar getroffen door de illegale, onmenselijke en vernederende sancties’. De mensen zouden geen medicijnen, voedsel of elektriciteit meer kunnen krijgen, aldus de coupplegers.

Het Nigerese leger, onder leiding van generaal Abdourahamane Tiani, nam eind juli de macht over in het land en zette Bazoum uit zijn functie. Ecowas kondigde daarop strenge economische sancties af en gaf de militaire junta tot 6 augustus de tijd om de president te laten terugkeren en dreigde met militaire interventie als dat niet zou gebeuren.

Het ultimatum verliep zonder directe actie, al werd afgelopen week wel een zogenoemde stand-by interventiemacht in paraatheid gebracht. Maar niet alle landen van het economische blok zitten op één lijn en er zijn twijfels of Ecowas het land echt wil binnenvallen. Ook is niet duidelijk hoe zo'n militaire interventie precies zou moeten plaatsvinden.

Bazoum wordt sinds de coup vastgehouden in zijn presidentiële residentie. Er bestaan internationaal grote zorgen over zijn gezondheid. Zaterdag kreeg hij bezoek van een medische delegatie. Hoe het precies met hem gaat, werd niet direct duidelijk.