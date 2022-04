Costa Rica kiest president die wordt achtervolgd door aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag

De nieuwe president van Costa Rica, Rodrigo Chaves Beeld AFP

De outsider, die in 2019 na bijna drie decennia in het buitenland terugkeerde naar Costa Rica, versloeg oud-president José María Figueres. De ene kandidaat bleek nog minder populair dan de ander. In het land van ruim 5 miljoen inwoners stemde slechts een miljoen mensen op de zelfverklaard opschudder Chaves.

Een van de veiligste, meest welvarende en gelukkigste landen van Latijns-Amerika, een tropisch groen landje zonder leger, gaat een roerige tijd tegemoet. Komende maand treedt een president aan met amper politieke ervaring, een man wiens partij slechts 10 van de 57 zetels bezit in het parlement, een totale nieuwkomer die een nipte overwinning boekte met een stevige anti-campagne. ‘Laten we Costa Rica weer gelukkig maken’, propageerde Chaves in zijn campagne, een lokale variant op de slogan van de Amerikaan Trump.

In zijn campagne beloofde hij dat hij per decreet het leven goedkoper zal maken voor de Costa Ricanen. Het Midden-Amerikaanse land, dat voor een groot deel leunt op toerisme, werd in 2020 hard getroffen door de pandemie. De economie is sindsdien opgeveerd, maar de werkloosheid is nog steeds hoog. Zijn overheid, stelde hij, zal de prijzen drukken van onder meer rijst, elektriciteit en medicijnen. Tegelijkertijd krijgt het volk een grotere stem in de regering via referenda, zei hij.

Nauwelijks bekendheid

Vorig najaar scoorde Chaves nog slechts 2 procent in de peilingen. Hij was een van maar liefst 25 kandidaten die in februari meedongen in de eerste ronde. Zijn bekendheid groeide toen een lokale krant in augustus onthulde dat zijn voormalige werkgever De Wereldbank hem had berispt voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. ‘Het establishment is bang voor me’, reageerde hij in een Facebook-video. ‘Deze aanval had ik u al voorspeld’, stelde hij. De aantijgingen van twee vrouwelijke collega’s waren slechts misverstanden, zei hij, de Wereldbank had hem dan ook niet ontslagen.

Tegelijkertijd steeg Chaves in de peilingen dankzij de steun van de bekende opiniemaker Pilar Cisnero, een journaliste die wel bekendheid genoot en al decennia kritiek uitte op het establishment. Chaves’ populariteit steeg toen zij zich achter zijn kandidatuur schaarde. De outsider haalde in de eerste ronde een tweede plek achter oud-president Figueres (zoon van driemalig president José Figueres Ferrer en zelf staatshoofd van 1994 tot 1998), de kandidaat die meer dan wie ook de oude orde vertegenwoordigde.

Wat volgde was een moddergevecht waarin uiteindelijk Chaves deze zondag 53 procent van de uitgebrachte stemmen haalde. 43 procent van het electoraat toonde zijn afkeer van beide kandidaten door thuis te blijven. ‘De onthouders vormen de grootste partij’, gaf hij toe in zijn overwinningsspeech.

Wereldbank

De kersverse politicus bracht de helft van zijn leven door in het buitenland. Als jongeling maakte hij aanvankelijk zijn opleiding aan de Universiteit van Costa Rica niet af om later in de VS alsnog te promoveren als econoom aan de Universiteit van Ohio. Daarna werkte hij afwisselend voor het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank. In die functies werkte hij in 45 landen. Aan die loopbaan kwam een abrupt einde toen de Wereldbank eind 2018 onderzoek deed naar aantijgingen van ongewenst gedrag. Volgens Chaves was sprake van misverstanden en heeft hij nooit collega’s aangeraakt of onheus bejegend.

Hij werd weliswaar niet ontslagen door de Wereldbank, maar nam in 2019 zelf ontslag om terug te keren naar Costa Rica om naar eigen zeggen voor zijn zieke moeder te zorgen. ‘Voor het vaderland en mijn moeder’, zo zegt hij. Kortstondig diende hij als minister van Economie in de regering van de vertrekkend president Carlos Alvarado. Na zeven maanden hield het ministerschap alweer op, Chaves zou het niet eens zijn geweest met het economische beleid van de president.

Tegenover zijn tegenstander Figueres, die campagne voerde voor een liberaal en groen Costa Rica met een nadruk op rechten van vrouwen en minderheden, was Chaves de conservatieve kandidaat. Hij beloofde een harde aanpak van criminaliteit en corruptie en zei tegen christelijke groepen dat hij niet voor uitbreiding van abortuswetgeving is. Toch staat ook in zijn programma dat de overheid een ‘culturele verandering’ zoekt gericht op een hogere arbeidsparticipatie van vrouwen, inheemse en Afro-Costa Ricaanse groepen.