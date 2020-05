Costa Rica eerste land in Midden-Amerika dat homohuwelijk erkent

Een pas getrouwd koppel in Costa Rica. Beeld AP

‘Costa Rica erkent officieel het gelijke huwelijk’, twitterde president Carlos Alvarado Quesada. ‘Moge compassie en liefde ons leiden richting een land waar plek is voor iedereen.’

Het homohuwelijk is niet nieuw in Latijns-Amerika. In meer dan de helft van de Mexicaanse deelstaten kunnen homo’s trouwen. Op de Nederlandse, Franse en Britse eilanden in de Cariben wordt het homohuwelijk eveneens erkend. In Zuid-Amerika is het homohuwelijk in Argentinië, Brazilië, Colombia, Ecuador en Uruguay wettelijk vastgelegd. Chili erkent een partnerschap tussen homo’s.

Toch boekt Costa Rica een primeur in de eigen regio, in alle omringende landen is het huwelijk nog steeds een exclusieve aangelegenheid tussen mannen en vrouwen. In het najaar van 2018 oordeelde Costa Rica’s Constitutioneel Gerechtshof dat wetten die het homohuwelijk verbieden ongrondwettelijk zijn.

Het parlement kreeg anderhalf jaar de tijd om de wetten aan te passen. Eerder deze maand probeerden 20 van de 57 parlementsleden de uitspraak van het hof nog aan te vechten, maar die poging mislukte. Om middernacht 25 op 26 mei verliep de deadline en werd het homohuwelijk vanzelf wet. Voortaan is 26 mei een heugelijke dag voor Costa Ricaanse homostellen.

Costa Rica’s Constitutioneel Hof bouwde voort op een uitspraak uit januari 2018 van het Inter-Amerikaans Hof voor Mensenrechten, een organisatie die toeziet op mensenrechten in de regio. Costa Rica had dit hof gevraagd of eigendomsrechten ook golden voor stellen van hetzelfde geslacht. Het positieve antwoord op die vraag betekende dat de landen die het Amerikaanse mensenrechtenverdrag hebben getekend het homohuwelijk zouden moeten erkennen. Onder andere Bolivia, Cuba, de Dominicaanse Republiek, Honduras, Paraguay en Peru zijn aangesloten bij het verdrag, maar staan het homohuwelijk nog niet toe.

Om 00.08 uur dinsdagochtend werden Daritza Araya Arguedas (24) en Alexandra Quirós Castillo (29) het eerste homoseksuele stel in Costa Rica dat ja tegen elkaar zei. Tienduizend mensen volgden de voltrekking van het huwelijk tussen de twee vrouwen via een online-livestream.