Corruptiewaakhond: Nederlandse regering laks in aanscherpen integriteitregels

Zo zijn er geen duidelijke regels over hoe om te gaan met lobbyisten, ligt er geen uitgewerkte gedragscode voor hoe te handelen bij belangenconflicten, wordt niet actief gewerkt aan het verhogen van het bewustzijn van integriteitsproblemen, is de scheiding tussen zakelijke en privébelangen niet altijd duidelijk en zijn er geen heldere regels voor de overstap van topambtenaren en politici naar de private sector.

Dat alles stelde Greco tweeënhalf jaar geleden al vast, waarna de regering werd gevraagd binnen achttien maanden maatregelen te nemen. Die maatregelen blijven uit, zo blijkt uit de nieuwe evaluatie. ‘We betreuren het dat geen enkele tastbare vordering is gemaakt op een van onze aanbevelingen’, stelt Greco.

‘Handleiding’

Het ‘Blauwe Boek’, de handleiding voor bewindspersonen, vindt Greco tekortschieten als leidraad voor gedrag. Greco wil ook dat hoge overheidsfunctionarissen hun belangen en bezittingen regelmatig openbaar maken.

Nederland wordt vaker op de vingers getikt als het om de integriteit van overheid en politiek gaat. In mei constateerde de Oeso (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) dat Nederland achterloopt in regelgeving over de omgang van de overheid met lobbyisten.

Eerder bleek uit onderzoek van de Open State Foundation dat bewindspersonen hun publieke agenda slordig bijhouden, zodat contacten met lobbyisten schimmig kunnen blijven. Een verbod voor oud-bewindspersonen om (lobby)contact te onderhouden met hun voormalige ministerie is onlangs om nog niet opgehelderde redenen buiten werking verklaard.

Politie

Greco is overigens niet op alle vlakken ontevreden over Nederland. Een deel van het onderzoek richtte zich op politie en marechaussee. Daar zijn de afgelopen jaren verbeteringen doorgevoerd op het gebied van regelgeving, training en bewustmaking. De zuinige conclusie voor die beroepsgroepen: ‘Enige voortgang is gemaakt.’