Corruptieonderzoek stort Den Haag in diepe crisis

Een corruptieonderzoek naar twee wethouders heeft het Haagse stadsbestuur in een diepe crisis gestort. Op verzoek van burgemeester Pauline Krikke hebben Richard de Mos en Rachid Guernaoui hun werk voorlopig neergelegd. Een val van het college lijkt onafwendbaar.

Dinsdag deden rijksrechercheurs huiszoekingen bij De Mos en Guernaoui, wethouders van Groep de Mos/Hart voor Den Haag – de grootste politieke partij in de stad. Ze worden onder meer verdacht van het tegen betaling regelen van vergunningen. Op het stadhuis werden hun kamers doorzocht, net als de werkplekken van enkele ambtenaren.

De wethouders hebben ‘met pijn in het hart’ gehoor gegeven aan de oproep van de burgemeester, schrijven ze in een verklaring. De wethouders zeggen ‘naar eer en geweten’ gehandeld te hebben en zeggen dat ze ‘diep geraakt en volledig uit het veld geslagen’ zijn. Hun raadsfractie stelt dat het er ‘alle schijn van heeft dat er karaktermoord wordt gepleegd’ op de wethouders. ‘Zij strijden te vuur en te zwaard voor een betere stad en voor het dienen van de belangen van onze tienduizenden kiezers.’

Oppositiepartijen oordelen echter hard. ‘Dit is ongelooflijk schadelijk voor het imago van onze de stad’, reageert Daniëlle Koster (CDA). ‘Als de beschuldigingen kloppen, is er sprake van ondermijning tot in de hoogste regionen.’ Martijn Balster (PvdA) noemt het op non-actief stellen van de wethouders een ‘zware beslissing, maar de enige mogelijke beslissing’.

Burgemeester Paulien Krikke in januari van dit jaar. Beeld ANP

Vertrouwelijke informatie

Justitie verdenkt ook drie Haagse ondernemers van omkoping. Een van hen stond op de kandidatenlijst van De Mos. Hij zou de partij financieel hebben gesteund in ruil voor gunsten, waaronder vertrouwelijke informatie uit het stadsbestuur. Ook een raadslid van de partij wordt verdacht van betrokkenheid bij ambtelijke corruptie.

Het college van B en W bestaat sinds juli 2018 uit Groep de Mos/Hart voor Den Haag (8 zetels), VVD (7), D66 (6) en GroenLinks (5). Burgemeester Krikke heeft met de wethouders van VVD, D66 en GroenLinks besloten om de taken van locoburgemeester De Mos (Economie, Sport en Buitenruimte) en wethouder Guernaoui (Financiën, Integratie en Stadsdelen) per direct onderling te verdelen.

‘Het college is geschrokken van de gebeurtenissen betreffende de wethouders De Mos en Guernaoui’, aldus een verklaring. ‘Het college heeft als uitgangspunt dat de stad goed bestuurd moet worden, dat partijen betrouwbaar zijn en dat verantwoordelijkheid nemen daarbij hoort.’

Door het strafrechtelijk onderzoek is het onduidelijk of het college nog een meerderheid heeft in de gemeenteraad. Koster (CDA): ‘De eerste vraag is of het college nog kan rekenen op de steun van Groep De Mos, en de tweede vraag is of de coalitiepartijen die steun nog wensen.’

‘Zwarte dag voor Den Haag’

Fractieleider Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij noemt het een ‘zwarte dag voor Den Haag’, maar spreekt ook van ‘de dag waarvan je wist dat hij zou kunnen komen’. Het corruptieonderzoek spitst zich toe op vergunningen voor zalencentrum Opera. De eigenaar, Atilla A., was vorig jaar lijstduwer en een grote donateur van de partij. De gemeenteraad debatteerde al eerder uitvoerig over de schimmige wijze waarop vergunningen aan het zalencentrum werden verleend.

Pieter Grinwis (ChristenUnie-SGP) ziet in het op non-actief stellen van de wethouders het ‘begin van het einde’ voor het stadsbestuur. ‘Het onderzoek tegen de wethouders kan wel een jaar of langer gaan duren. Welke coalitie wil zich hiermee associëren?’ Naar verwachting is er woensdagavond een extra raadsvergadering.

Met de wethouderscrisis is de beker deze week nog niet leeggedronken voor Den Haag. Donderdag wordt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de vuurstapels in Scheveningen, die op Oudejaarsnacht leidden tot vuurtornado’s en een vonkenregen. De grote vraag is of burgemeester Krikke dat rapport overleeft.