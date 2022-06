Corruptie specialisten Zwols ziekenhuis veel groter dan gedacht: zeker vijf cardiologen verdacht

Het Isala-ziekenhuis in Zwolle, waar de afdeling cardiologie al langer wordt achtervolgd door problemen. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Vorige week werd bekend dat het Zwolse Isala-ziekenhuis twee cardiologen heeft geschorst omdat zij verdachten zijn in een strafrechtelijk onderzoek naar corruptie. De verdachten zouden zich hebben laten omkopen door fabrikanten die in ruil daarvoor een voorkeursbehandeling kregen voor hun producten.

Uit onderzoek van de Volkskrant blijkt nu dat justitie ook beslag heeft gelegd bij een emeritus hoogleraar interventiecardiologie van het Radboudumc die voorheen bij het Isala werkte, bij de voormalig directeur van het Isala Hartcentrum en bij een gepensioneerd cardioloog van het Isala.

De hoogleraar van het Radboudumc geldt als een autoriteit in zijn vakgebied en kreeg drie jaar geleden een koninklijke onderscheiding voor zijn verdiensten bij het Isala Hartcentrum en het Radboudumc.

Actief op Curaçao

De voormalig directeur van het Hartcentrum legde onlangs plotseling zijn taken neer als voorzitter van de raad van commissarissen van PEC Zwolle. Ook heeft hij recentelijk zijn accounts op sociale media gewist. De gepensioneerde cardioloog is nog actief op Curaçao. De opsporingsdienst Fiod deed onlangs doorzoekingen in Nederland, Duitsland en op Curaçao vanwege het onderzoek.

Op de bezittingen van de twee cardiologen die nog in dienst zijn bij het ziekenhuis werd beslag gelegd. De werkplek van de twee is doorzocht door juristen van het ziekenhuis, bevestigt het Isala. ‘Waarom en meer dan dat kunnen we niet zeggen’, laat een woordvoerder van het ziekenhuis weten.

Een woordvoerder van de Fiod wil geen nadere informatie geven over het onderzoek. Geen van de verdachten was tot op heden bereikbaar voor commentaar.

Alle vijf verdachten die tot nu toe bekend zijn, zijn nauw betrokken of betrokken geweest bij het bedrijf Diagram bv. Dat bedrijf doet wereldwijd niet-commerciële en commerciële hart- en bloedvatenonderzoek en levert ict-diensten aan ziekenhuizen. Bij het bedrijf is kort geleden een inval gedaan door de Fiod.

Het bedrijf werd in 1996 opgericht, door onder anderen de emeritus hoogleraar, die op dat moment werkzaam was bij het Isala. De banden tussen het Isala en het bedrijf zijn nauw; negen cardiologen van het ziekenhuis hebben gezamenlijk een belang van 40,5 procent in het bedrijf. Ook de voormalig directeur van het Isala Hartcentrum, verdachte in het onderzoek, heeft een belang in Diagram.

Verziekte werksfeer

De afdeling cardiologie van het Isala wordt al langer geplaagd door conflicten. Het hartcentrum, dat bekendstaat als een van de beste in Nederland, kwam vorig jaar in opspraak vanwege een slechte werksfeer. Uit interne rapporten die de Volkskrant heeft ingezien, blijkt dat er sprake was van vriendjespolitiek en een verziekt werkklimaat. Onder meer medewerkers van andere vakgroepen klaagden bij het ziekenhuisbestuur over de afdeling cardiologie.

Maar ook de mogelijke zelfverrijking en belangenconflicten van cardiologen zijn al langer onderwerp van discussie binnen het ziekenhuis. Het ziekenhuis liet vorig jaar een intern, vertrouwelijk rapport opstellen, waarin de gevoelige positie van het bedrijf Diagram aan de orde kwam. Uit het rapport bleek dat sommige cardiologen in het ziekenhuis het handelen van collega’s wantrouwden vanwege hun financiële belangen in Diagram.

In dat rapport, dat in handen is van de Volkskrant, stond ook beschreven hoe het uitvoeren van niet-commercieel wetenschappelijk onderzoek en commercieel onderzoek voor medische fabrikanten spanning opleverde. Zo stond in het vertrouwelijke stuk dat Diagram deels afhankelijk was van commerciële partijen: met de opbrengsten van dit onderzoek werden deels ‘vaak verlieslatende wetenschappelijke studies gefinancierd’.

Omdat commerciële partijen de wetenschappelijke studies op deze manier sponsorden, was het voor de betrokken cardiologen belangrijk om ‘de goede relatie met leveranciers als sponsor’ te onderhouden, zo staat in het stuk. Die relaties worden nu door justitie onderzocht.