Correspondenten Duitse media moeten Turkije uit

Correspondenten Jörg Brase (rechts) van de ZDF en Thomas Seibert van Der Tagesspiegel op een persconferentie zondag in Istanbul, voordat zij op het vliegtuig terug naar Duitsland stappen. Beeld AFP

Thomas Seibert, correspondent van de krant Der Tagesspiegel, heeft 28 jaar in Turkije gewoond. Jörg Brase was sinds 2008 bureauchef van tv-zender ZDF. Zij kregen tien dagen de tijd om te vertrekken. Ook Halil Gulbeyaz, verslaggever van tv-zender NDR, heeft geen verlenging gekregen van zijn accreditatie. Nadere toelichting werd bij geen van de drie gegeven.

‘De Turkse regering is erin geslaagd de nationale media min of meer het zwijgen op te leggen’, zei Seibert op een persconferentie, voordat het tweetal op het vliegtuig naar Duitsland stapte. ‘Nu proberen ze het te doen met de internationale media.’

‘Ik denk niet dat ze daarin zullen slagen’, voegde Brase eraan toe. ‘Turkije zal er zelf meer schade van ondervinden dan ik of mijn zender. We zullen over Turkije blijven berichten, waarvandaan dan ook.’

Onbegrijpelijk

ZDF-directeur Thomas Bellut noemde de beslissing van de Turkse regering onbegrijpelijk. De zender gaat in beroep. Volgens hem heeft Brase als correspondent altijd feitelijk en met kennis van zaken verslag gedaan. Andere journalisten van ZDF in Istanbul zullen het werk ‘kritisch maar onbevooroordeeld’ voortzetten. Hun accreditatie werd niet ingetrokken.

Buitenlandse correspondenten in Turkije moeten jaarlijks hun werkvergunning verlengen. Zonder kunnen zij geen woning huren. Dit jaar gaat dat moeilijker dan voorheen, zo bleek vorige week op een bijeenkomst over buitenlandse journalisten in Turkije in het Amsterdamse debatcentrum De Balie. Afgezien van het Duitse drietal wachten nog ongeveer vijftien correspondenten al een paar maanden op bericht over hun verlenging.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas noemde het niet verlengen van de accreditaties voor ZDF, NDR en Der Tagesspiegel zondag onaanvaardbaar. ‘Dit heeft niets van doen met onze opvatting van persvrijheid.’

De kwestie volgt op een periode van betrekkelijke rust in de diplomatieke verhoudingen tussen beide landen. Die waren verbeterd na het bezoek aan Duitsland in september vorig jaar van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

PKK-bijeenkomsten

Maas had ook kritiek op een uitlating vorige week van de Turkse minister Suleyman Soylu van Binnenlandse Zaken. Hij had gewaarschuwd dat mensen in Duitsland en andere Europese landen die bijeenkomsten van terroristische organisaties bezoeken, zullen worden gearresteerd wanneer zij op vakantie gaan naar Turkije. ‘Laat ze maar komen. Dan gaan ze van het vliegveld direct naar de gevangenis’, zei hij.

Soylu had in het bijzonder de Koerdische PKK op het oog. Die staat ook in Europa op de terrorismelijst, maar aanhangers van PKK-leider Abdullah Öcalan en van het Koerdisch nationalisme houden in Duitsland en elders in Europa regelmatig openbare bijeenkomsten.

Maas waarschuwde zijn landgenoten dat zij in Turkije gearresteerd kunnen worden vanwege uitingen die de regering in Ankara niet bevallen.