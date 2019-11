Correspondent over verkiezingsuitslag Hongkong: ‘Het is duidelijk dat de bevolking de demonstranten steunt’

Hongkongers staan in de rij voor de stembureaus. Beeld AFP

Zondag waren verkiezingen in Hongkong. Kun je uitleggen waarvoor die waren?

‘De verkiezingen voor de districtsraden, lokale verkiezingen. Normaal zijn die niet echt belangrijk. De districten maken vooral beslissingen over kleine aangelegenheden, zoals de vuilnisophaal of het verenigingsleven. Maar door de protesten is de betekenis veel groter.’

Hoezo?

‘De verkiezingen zijn een soort referendum geworden over of de mensen in Hongkong voor of tegen de protesten zijn. Het gaat om de uitslag, en die is revolutionair. In 2015 hadden drie miljoen mensen zich geregistreerd om te stemmen, nu waren dat er vier miljoen. Van hen zijn er 71,2 procent komen stemmen: een recordopkomst. En nog belangrijker, de uitslag was een electorale aardverschuiving. De pro-democratische partijen hadden voorheen 26 procent van de zetels in handen, nu 85 procent. Dit is een veel sterker signaal dan iedereen had gedacht.’

Wat heeft dit voor politieke gevolgen?

‘Hoewel de districtsraden weinig reële macht hebben, komen de pro-democraten wel iets dichterbij de macht. De partij die de meerderheid in de districtsraden heeft, krijgt namelijk in het comité dat de hoogste bestuurder verkiest 117 van de 1.200 zetels. Dit comité is normaal sterk pro-Beijing, nu ietsjes minder.’

En voor de protesten?

‘Voor de protesten is deze uitkomst heel belangrijk, vooral vanwege het signaal dat die afgeeft. Hiermee wordt duidelijk dat een groot deel van de bevolking de protesten steunt. Carrie Lam, momenteel de hoogste leider, en haar regering hebben altijd volgehouden dat de protesten het werk waren van een (gewelddadige) radicale minderheid en dat de rest van Hongkong daartegen was. Dit gebruikte Lam als excuus om de eisen van de demonstranten niet in te hoeven willigen. Nu is het duidelijk dat het overgrote deel van de inwoners van Hongkong het wel met de demonstranten eens is.’

Een klap voor Carrie Lam dus.

‘Absoluut, een motie van wantrouwen aan haar adres. Zij is degene die met haar uitleveringswet aan de basis staat van de protesten en nooit concessies heeft willen doen.’

Hoe is de sfeer nu in Hongkong?

‘Dubbel. Aan de ene kant zijn de demonstranten en degenen die hen steunen blij en opgetogen. De overwinning is veel groter dan verwacht. Aan de andere kant zijn ze ook op hun hoede, want nu is het punt bereikt dat de overheid wat moet gaan doen met hun eisen. Het volk heeft nu duidelijk gemaakt dat het de demonstranten steunt, dus ligt de bal bij de regering.

‘De verwachting is dat Carrie Lam niet zo snel overstag zal gaan, omdat zij zich moet verantwoorden aan Beijing. Wat Beijing wil, ligt lijnrecht tegenover wat de demonstranten willen. Zo willen de demonstranten algemeen stemrecht, zodat de bevolking zelf de hoogste bestuurder kan kiezen. Beijing wil dat stemsysteem juist heel erg controleren, zodat er nooit iemand komt die niet netjes in de pas loopt.’

Hoe is het nu op de Polytechnic University waar de studenten vastzitten?

‘Ik hoor dat de sfeer nogal naar is daarbinnen, met mensen die paranoïde worden. Er zitten nog altijd dertig studenten, nu al ruim een week. Ze durven niet naar buiten, als ze zich overgeven riskeren ze een celstraf van tien jaar vanwege deelname aan de rellen. Veel van de studenten proberen zich te verstoppen voor de politie. Maar als je dit al een week aan het volhouden bent, alleen in een hoekje, met niemand durft te praten en voortdurend de dreiging voelt dat de politie kan binnenvallen, kan ik me voorstellen dat dat op een bepaald moment psychologisch ondragelijk is.

‘Vandaag kwamen vijf net verkozen pro-democratische raadsleden langs om met de demonstranten te praten. Zij kijken of er een oplossing mogelijk is en roepen de politiek op hen te laten gaan. Maar voorlopig is er nog geen nieuws.’

Blijft het met de uitkomst van vandaag verder even rustig in Hongkong?

‘Ja, waarschijnlijk wel. Er was alleen een klein protest bij de universiteit toen die districtsleden kwamen, maar dat is vrij rustig gebleven. Voorlopig wacht iedereen af hoe de politiek gaat reageren.’

En als de politiek weigert?

‘Dan zal er waarschijnlijk weer geweld uitbarsten.’