Correspondent op de klimaattop: ‘Je zou er cynisch van worden’

Het congrescentrum in Madrid waar de klimaattop plaatsvindt. Beeld AFP

Eigenlijk zou de klimaattop eind oktober in Chili worden gehouden, maar vanwege aanhoudende rellen in dat land, wierp Madrid zich drie weken geleden op als alternatieve gastheer. Is de organisatie in zo’n korte tijd nog een beetje goed gekomen?

‘Als je hier eenmaal binnen bent, is het allemaal perfect op orde, maar in de aanloop waren er wel wat haperingen. Zo werd gisteravond het programma pas gemaild, en was de accreditatie voor de pers gisteravond ook pas rond. Vanmorgen liep echter alles gesmeerd: er waren geen rijen, er is veel beveiliging, maar toch nauwelijks oponthoud, en er zijn bijvoorbeeld genoeg plekken om je telefoon op te laden. Premier Rutte, die hier ook is, maakte er nog een grapje over. Dat je aan de strakke organisatie kunt zien dat Spanje een Nederlands-Duitse instelling heeft.’

Je was een paar uur geleden ook bij de opening van de top. Hoe zag die eruit?

‘De zaal zat vol met regeringsleiders en hun delegaties, de Spanjaarden zaten op de eerste rij. Op het podium werden allemaal speeches gehouden. Dat begon met een wetenschapper, daarna kwamen de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de premier van Spanje en, met een videoverbinding, de premier van Chili. Die laatste kreeg eigenlijk als enige applaus; toen hij zei dat hij zelf niet kon komen omdat hij in eigen land te veel problemen heeft, en vervolgens Spanje bedankte voor het regelen van een alternatief.’

In het congrescentrum waar de top plaatsvindt, werd vorige week nog een autobeurs gehouden. Beeld EPA

Hoe is de sfeer daar in Madrid? Is er een gevoel van urgentie omdat de wereld anders vergaat, of zijn mensen juist optimistisch?

‘Dat is erg dubbel. Tijdens de speeches werd er wel een gevoel van urgentie uitgesproken en je hoort overal dat ‘de tijd om achterover te leunen voorbij is’, en dat ‘we niet op dezelfde weg door kunnen gaan’. Tegelijkertijd wordt er niet zoveel van deze conferentie verwacht, omdat de afspraken die eerder al zijn gemaakt in Parijs, in Madrid zullen worden uitgewerkt. Het is een soort ‘tussentop’, of, zoals premier Rutte het omschreef: ‘Hier gaan we afspreken hoe we ons aan de afspraken gaan houden.’’

De slogan is ‘Tijd voor Actie’, maar het klinkt alsof je dat niet echt terugziet.

‘Je zou er cynisch van worden. Madrid profileert zich enorm als ‘the green capital’, maar sinds dit voorjaar is er een nieuwe burgemeester die alle uitstootbeperkende maatregelen juist heeft teruggedraaid. In het congrescentrum waar de top plaatsvindt, werd vorige week nog een autobeurs gehouden, er worden hier overal plastic flesjes met water verkocht, en er hangen prachtige foto’s van Chili met de boodschap dat het een geweldig vakantieland is, waar vooral iedereen naartoe zou moeten vliegen. Er wordt hier dus over verbetering gepraat, maar je ziet overal dingen die juist beter kunnen.’