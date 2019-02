Correspondent Marjolijn van de Water aan de grens met Venezuela: ‘Het optimisme hier is niet gespeeld’

‘Ik sta hier bij de opgang van de Tienditasbrug in Cúcuta, vlak bij het pakhuis met hulpgoederen, samen met een paar duizend Venezolanen. Guaidó is er ook, hij gaat zo dadelijk een persconferentie geven. Als het goed is, gaan we daarna de brug op. Men zal proberen de versperringen te passeren om de overkant te bereiken.

‘Er staan drie grote containers, vast gelast aan de metalen hekken van de brug. Daarachter staat het podium waar de Maduro-aanhangers een concert geven. Er zijn veel soldaten op de been.

‘Aan de Venezolaanse kant schijnen er veel confrontaties te zijn tussen het leger en Guaidó-aanhangers. Maar daarvan is hier niets te merken. Alle mensen hier hebben een witte roos gekregen. Heel symbolisch. Wanneer ze straks de brug op gaan, steken ze allemaal hun witte roos in de lucht, als bewijs van het vreedzame karakter van de stoet. Dus we moeten maar hopen dat het Venezolaanse leger niet gaat schieten.

‘Als ze ingrijpen, zullen ze dat in eerste instantie met traangas doen, denk ik. Maar bij de grens met Brazilië hebben ze vrijdag met scherp geschoten, daarbij zijn twee doden gevallen. Helemaal gerust kunnen we dus niet zijn.

‘Gisteren heb ik de woordvoerder van Guaidó gesproken. Hij was er erg van overtuigd dat de Venezolanen de hulp zouden doorlaten. Er waren volgens hem gesprekken geweest met hoge militairen. Vandaag wordt het kantelpunt, zei hij.

‘Ik weet niet of hij dat echt dacht, of dat hij graag wilde dat ik het zo zou opschrijven. Maar het optimisme is niet gespeeld. De mensen hier hebben echt het idee dat het gaat lukken.

‘Als het lukt, zal dat een heel groot gezichtsverlies zijn voor Maduro. Als hij de stoet tegenhoudt en op de stoet laat schieten, zal alles escaleren. Dan zullen de mensen zeggen: laat nu de Amerikanen maar ingrijpen.’