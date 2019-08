Correspondent Marjolein van de Water is diep in de Amazone: ‘Mensen konden hier amper ademen afgelopen week’

Het was een belangrijk onderwerp bij de G7-top afgelopen week: de branden in de Amazone. Latijns-Amerikacorrespondent Marjolein van de Water is nu in het gebied. We bellen Marjolein vlak voordat ze op de boot stapt naar het kleine dorpje Panorama. Kunnen de inheemse inwoners van het dorpje zich wapenen tegen de branden?

Wat heb je tot nu toe gezien?

‘Tijdens de vlucht van Sao Paulo naar Porto Velho heb ik weinig kunnen zien, omdat we ’s nachts vlogen. Ik ben geland in Porto Velho (hoofdstad van de deelstaat Rondonia, red.). Daarna ben ik naar Jaci Paraná gereden. Vanuit de auto zag ik veel zwartgeblakerde stukken grond en er hing een verbrande geur. En dan was dit nog stedelijk gebied waar ik doorheen reed. Bij de brandhaarden is het waarschijnlijk veel erger.

‘Mensen konden hier amper ademen afgelopen week. Ze moesten mondkapjes dragen. Velen zijn in het ziekenhuis opgenomen vanwege ademhalingsproblemen en het vliegveld was een tijdje gesloten. Omdat het afgelopen week veel geregend heeft, zijn de branden wel wat afgenomen.’

Je staat nu bij de rivier Jaci en kan ieder moment op een bootje naar het dorpje Panorama stappen. Wat verwacht je daar de komende dagen te zien?

‘Ik wil het dagelijkse leven bekijken van de Karipuna, zoals het inheemse volk heet dat ik ga bezoeken. Ik ben heel benieuwd hoe de Karipuna reageren op de branden en hoe ze naar de toekomst kijken. Panorama bestaat maar uit zo’n twintig volwassenen, die weinig kinderen krijgen. Met dit dorpje is dan nog wel contact, maar er zijn veel volkeren in de Amazone waar nooit contact mee is. Die zitten nog dichterbij de branden en worden met uitsterven bedreigd. Voordat ik echt aan morgen kan denken, moet ik eerst zes uur in een klein bootje varen met een open dak, en dat in de brandende zon.’

Beeld Marlena Waldthausen

Wat is de rol van de inheemse volkeren in het behoud van de Amazone?

‘Grote delen van de Amazone zijn in het bezit van de inheemse bevolking. Sinds de grondwetswijziging uit 1988 bezitten de inheemse volkeren 153 duizend hectare land. Land waar ze historisch gezien recht op hadden. De indianen zijn het best in staat het bos te behouden, maar ze worden nu bedreigd door mijnwerkers en boeren.

‘De inheemse bevolking doet nauwelijks aan veeteelt en niet aan grootschalige landbouw. Natuurlijk kappen ze weleens wat bomen, maar dat zijn er zo weinig, dat ze weer terug groeien. Ter vergelijking: gewone boeren gebruiken de vruchtbare Amazone juist wel voor veeteelt en grootschalige landbouw, zoals soja en maïs.

‘Andere Brazilianen willen de Amazone ook beschermen, maar ze zien tegelijkertijd de economische kansen. Met een verdere exploitatie van de Amazone denken ze de armoede in het land uit te kunnen bannen. ’

Waarom staat de Amazone op veel plekken in brand?

‘Sinds Jair Bolsonaro president van Brazilië is, bestaat er minder controle op de Amazone. Hij heeft bezuinigd op de organisaties die dat zouden moeten doen. Hij vindt het belangrijk dat de Amazoneregio zich economisch ontwikkelt. Daarmee moedigt hij eigenlijk de boeren aan nieuwe gebieden in brand te steken. Ze steken grote stukken land, nadat de bomen eerder al gekapt zijn, in brand om het vruchtbaarder te maken. In principe gebeurt dat elk jaar, maar dit jaar is het erger.’

Hoe staan de Brazilianen tegenover de inheemse volkeren?

‘Brazilianen kijken vaak neer op de indianen. Net als de indianen in de VS hebben die veel te maken met racisme. ‘Ze wachten maar en ze doen niks’, hoor ik Brazilianen weleens zeggen. Ook vinden sommigen het gek dat ze 0,5 procent van de bevolking uitmaken, maar wel 14 procent van het grondgebied bezitten.’