Correspondent Daan Kool over D-day: ‘Herdenken is in Frankrijk een morele plicht’

De Franse president Macron en de Britse premier May nadat ze donderdag de eerste steen hebben gelegd voor een nieuw monument voor gevallen Britse militairen in Normandië. Beeld Reuters

Je was de afgelopen dagen in Normandië en vandaag is de grote dag. Wat heb je daar gezien?

‘Ontzettend veel mensen in militaire uniformen en overal rijden oude militaire voertuigen. Naast de stranden staan ook de grotere plaatsjes in de omgeving volledig in het teken van deze dag.’

Was het jouw eerste keer in de regio?

‘Nee, ik ben al weleens eerder in Normandië geweest, maar dit was mijn eerste keer bij de stranden. Ik heb me daar vooral verwonderd over de vele mensen die als hobby een militair uniform aantrekken. Daardoor voel je wel direct hoe indrukwekkend de landing in Normandië is geweest.’

Met wie heb je zoal gesproken?

‘Ik sprak onder anderen met een museumgids, die vertelde over hoe de Fransen D-day naar voren brengen in het onderwijs. Zo gaan er veteranen naar basisscholen om hun ervaringen te delen. Dat is bijzonder, want lang niet alle veteranen praten zo eenvoudig over hun oorlogservaringen. Het is natuurlijk nu of nooit, want zoveel zijn er niet meer over. Het valt trouwens op dat er veel nationaliteiten aanwezig zijn, van Nederlanders tot Britten, Zweden en Italianen. Daarnaast zijn er uiteraard Amerikanen.

Hoeveel aandacht is er in de Franse media voor D-day?

‘Het is zeker een groot thema. Er is veel aandacht voor de burgerslachtoffers. Tijdens de landing in Normandië zijn er tussen de vijftienduizend en twintigduizend slachtoffers gevallen, meestal als gevolg van geallieerde bombardementen. Dat is een grote keerzijde van deze herdenking.’

Vorig jaar vond de honderdjarige herdenking van de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog plaats. Pakken de Fransen de herdenking van D-day op een vergelijkbare manier aan?

‘Voor de Fransen is – anders dan voor Nederlanders - de Eerste Wereldoorlog La Grande Guerre, en niet de Tweede. Dat komt omdat de rol van de Fransen in de WOI veel groter was. Bovendien moesten ze in de WOII worden bevrijd door de geallieerden, al zullen ze dat zelf niet zo snel zeggen.

‘De media-aandacht voor beide herdenkingen is enorm. Herdenken is belangrijk in de Franse politiek. Ze spreken over le devoir de mémoire, de (morele) plicht om te herinneren.’

Heb jij initiatieven gezien voor een kritische demonstratie tegen Trump?

‘Niet direct, maar het houdt de mensen meer bezig dan de komst van een doorsnee Amerikaanse president. Je merkt in ieder geval dat dit soort herdenkingen steeds diplomatieker benaderd worden. Mensen praten constant over wie er aanwezig is en wie niet. De omgeving rondom de stranden is vandaag hermetisch afgesloten in verband met de komst van alle wereldleiders.’